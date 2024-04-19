Топ-4 превратился в Топ-6? «Парма» и «Енисей» удивят в плей-офф Лиги ВТБ

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«ПАРМА» и «Енисей» стали главными открытиями нынешнего сезона Лиги ВТБ. Восточные команды не просто попали в шестерку сильнейших, но и достойно себя проявили на втором этапе регулярного чемпионата в матчах с лучшими клубами турнира.

У этого успеха двух команд есть общие составляющие. На первом месте стоит удачная летняя селекция. И красноярцы, и пермяки полностью угадали с легионерами. Ксэвьер Ратэн-Мэйс и Джеремайя Мартин из «Енисея» с первых же матчей заявили о себе как о сильнейшей паре защитников чемпионата. В итоге по окончании сезона они обновили рекорд средней результативности в истории Лиги для двух игроков одной команды. Квартет американских баскетболистов «Пармы» потратил некоторое время на раскачку, но когда уральская машина набрала ход, то мы увидели, что она способна сокрушить любого оппонента. Би Джей Джонсон, Айзея Риз, Ричард Соломон и Си Джей Брайс не видели авторитетов и смело расправлялись с самыми именитыми соперниками.

Соответствовать звездным иностранцам стараются и российские игроки этих команд. Настоящим открытием нынешнего сезона в составе «Пармы» стал форвард Руслан Абдулбасиров, заметно прибавил Александр Платунов, держит уровень опытный Станислав Ильницкий. У красноярцев помимо привычно надежного Сергея Балашова стоит отметить прогресс молодых Владимира Карпенко и Дмитрия Сонько. Оба баскетболиста начинали сезон с туманными перспективами, но своей хорошей игрой застолбили за собой твердое место в ротации.

Наличие ярких исполнителей сказывается и на игровом почерке обеих команд. Да, стиль «Пармы» и «Енисея» заметно отличается. Пермяки действуют более командно. Они чаще используют «двоечки», имеют в арсенале комбинации под вывод на чистый бросок своих снайперов, уверенно действуют на щитах. Сибиряки же делают ставку на игру один в один, где просто блестяще выглядят Ратэн-Мэйс, Мартин, а с недавних пор и Карпенко. Но при всех различиях, во главе угла и в «Парме» и «Енисее» все равно стоит индивидуальное мастерство лидеров, а не какая-то тактическая хитрость.

Также стоит отметить фактор домашней площадки. Сравнение пермского «Молота» с «горячей сковородкой» уже всем полюбилось. Уральские болельщики своей энергией буквально гонят своих любимцев к победам. Уровень поддержки любимой команды в Перми просто зашкаливает. В нынешнем сезоне и Красноярск постепенно превращается в баскетбольный город. В холодной по названию «Арене Север» царят вполне себе горячие эмоции. При такой поддержке неудивительно, что баскетболисты «Енисея» сделали своим болельщикам уникальный подарок – обыграли на домашнем паркете все сильнейшие клубы Лиги.

После такого уникально регулярного чемпионата неудивительно, что поклонники «Пармы» и «Енисея» ждут, что их команды смогут пошуметь и в плей-офф. Получится ли?

За счет чего «Парма» может обыграть «Локомотив-Кубань»

Номинальным фаворитом в серии «Локо» и «Пармы» считаются кубанцы. Но по большому счету из очевидных козырей краснодарцев можно выделить лишь глубину ротации и преимущество домашней площадки. Причем второй аргумент выглядит даже более весомым, чем первый.

При этом кубанцы на протяжении всего сезона выглядели крайне неровно. По традиции прошлого сезона они стараются играть в энергичный баскетбол, активно используют агрессивную защиту и быстрый переход из обороны в нападение и способны уничтожить любого соперника, действуя на «кураже». Но стоит оппоненту погасить эмоции, заморозить темп и втянуть «Локо» в вялую позиционку, как магия кубанцев тут же теряет всю силу. И «Парма» как раз относится к категории тех команд, которые могут охладить горячий пыл «железнодорожников».

В прошлом сезоне преображение кубанцев в плей-офф во многом случилось из-за удачного подписания по ходу турнира ряда классных легионеров и сильного прогресса некоторых российских игроков. В этом чемпионате краснодарцы попытались провернуть такой же трюк. Но на этот раз он, похоже, не сработал. Новички-иностранцы (Ндур, Миллер и Андерсон) никак не тянут на роль лидеров (это скорее про глубину ротации). Молодые же россияне либо «замерзли» на определенном уровне (Мартюк, Емченко), либо же даже выглядят слабее себя прошлогодних (Шербенев, Ведищев). Те же, кто прибавил (Темиров, Елатонцев), не дают команде серьезного усиления.

Вот и получается, что по уровню исполнителей пермяки не уступают сопернику ни на одной позиции, а где-то его даже превосходят. Особенно это заметно в линейке разыгрывающих. Джейлен Барфорд и Александр Щербенев проводят нынешний сезон заметно слабее предыдущего. Так что главный тренер «железнодорожников» Александар Секулич даже вынужден был отправить на позицию первого номера Владислава Емченко. У уральцев же здесь полный порядок. Прекрасный сезон складывается у Айзея Риза. Заметно прибавил в качестве игры и Александр Платунов.

В отличие от пытающегося поймать жар-птицу соперника пермяки потратили сезон на постановку собственной игры. В активной ротации команды всего 7 баскетболистов, но это не должно смущать. Все ключевые исполнители являются мастерами экстра-класса. Би Джей Джонсон является одним из лучших третьих «номеров» всего чемпионата. Доминирование на щитах обеспечивает Ричард Соломон. Си Джей Брайс силен в «изоляциях» и умеет забивать решающие броски. На высоком уровне действуют Руслан Абдулбасиров и Станислав Ильницкий.

Стоит также помнить, что главный тренер уральцев Евгений Пашутин на протяжении всей карьеры был сторонником именно короткой ротации (даже когда руководил ЦСКА и УНИКСом). Он умеет давать результат в таких условиях. И нынешний турнир является тому отличным подтверждением. Пермяки здорово выглядели на втором этапе регулярного чемпионата. В группе сильнейших «Парма» выступила даже лучше своего соперника по плей-офф.

Если обратиться к личным матчам соперников, то здесь мы увидим равенство. Пермяки дважды обыграли «Локо» на первом этапе, краснодарцы взяли реванш на второй стадии. При этом ни в одной из четырех встреч итоговое преимущество одной из команд не превышало 6 очков. Все матчи были равными, а значит и в плей-офф мы также увидим упорную борьбу. Причем, пожалуй, именно уральцы в этой серии будут теневыми фаворитами.

За счет чего «Енисей» может обыграть ЦСКА

Еще пару лет назад само наличие интриги в серии ЦСКА и «Енисея» выглядело бы фантастикой. Но в нынешнем чемпионате у красноярцев есть весьма приличные шансы на то, чтобы удивить некогда неуязвимого соперника. Так получается, что для сибиряков именно армейцы являются самым удобным противником из первой четверки команд лиги.

Это подтверждают и личные встречи двух клубов. На первом этапе регулярного чемпионата армейцы дважды были сильнее, но, когда команды играли в группе А, уже сибиряки брали верх в обоих матчах. При этом ни одна из игр не закончилась с двузначной разницей в счете. Везде была борьба.

В нынешнем сезоне ЦСКА действительно стал удобным соперником для «Енисея». Причем, что удивительно в матчах с красно-синими сибиряки берут не только нападением, но и защитой. Главный тренер красноярцев Йовица Арсич еще осенью прочитал атаку противника, которая держится на проходах, пик-н-роллы и давлении через «больших». Следствием этого стала слабость армейцев на чужой половине. На протяжении всех четырех матчей сезона они вязли в оборонительных построениях «Енисея». Являясь самой результативной командой чемпионата, москвичи в играх против сибиряков ни разу не смогли даже близко подойти к своей привычной результативности. Они набирали на 11,5 очков меньше, чем в среднем по сезону (74,8 – 86,3).

Еще одним аргументом в этой серии в пользу красноярцев должен стать фактор лидеров. Для «Енисея» самыми неудобными являются команды, в которых есть индивидуально сильные игроки, способные своими действиями в одиночку приносить результат. Именно поэтому сибиряки так часто «провисали» в матчах с УНИКСом и «Пармой». С «тренерскими» же командами подопечным Йовицы Арсича играть проще. И ЦСКА, в составе которого впервые за много лет нет суперзвезд, как раз попадает в эту самую категорию «удобных» соперников.

При этом сами москвичи в нынешнем сезоне плохо играют против соперников, которые делают ставку на индивидуальную игру. В составе ЦСКА сейчас уже нет цепких персональщиков, способных выключить лидеров соперника. Это отлично подтвердил и последний матч регулярного чемпионата. Там Ненад Димитриевич буквально издевался над обороной красно-синих (40 очков). Лидеры красноярцев также себя вполне комфортно чувствовали в играх с армейцами. Джеремайя Мартин и Микел Хопкинс личные рекорды результативности в сезоне установили именно против ЦСКА (28 и 27 очков соответственно). 30 очков в кольцо москвичей в последней встрече отправил и главный снайпер турнира Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

Да, настоящим х-фактором этой серии станет тренерская перестановка в ЦСКА. На место Эмиля Райковича пришел Андреас Пистиолис. Эта рокировка может привнести в привычную игру москвичей что-то новое. Но все-таки ждать чуда вряд ли стоит. За неделю сложно придумать гениальный план, зато легко сломать работающий механизм.

И здесь появляется еще один аргумент в пользу сибиряков. На «Енисей» в этой серии нет никакого психологического давления. Команда уже прыгнула выше головы, ее не считают фаворитом. Красноярцам это только на руку. Они в нынешнем чемпионате как раз и любят удивлять, находясь в статусе андердога. В случае же с ЦСКА ситуация обратная. И игроки, и тренерский штаб находятся в ситуации «вы должны побеждать и точка». Любой их успех будет восприниматься как должное, а каждая осечка вызывать массу вопросов и критики. И смена тренера еще больше усилила этот эффект. Играть без права на ошибку всегда непросто, здесь же давление на баскетболистов ЦСКА будет просто колоссальным. И далеко не факт, что красно-синие смогут выдержать такой психологический прессинг.

Нынешний чемпионат Лиги впервые за долгое время обещает нам интригу уже в первом раунде плей-офф. Вместо проходных «3:0» в каждой серии на этот раз все настраиваются на реальную борьбу. Хочется верить, что и «ПАРМА», и «Енисей», и «Уралмаш» последний участник плей-офф, который определится в противостоянии «Самары» и МБА не сдадутся на милость победителя и навяжут номинальным фаворитам настоящую борьбу. Все возможности для этого у них есть.

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Фото: Единая Лига ВТБ