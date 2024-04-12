Кто должен стать первым – УНИКС или ЦСКА?

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13 апреля состоится ключевой матч для итогового распределения мест в верхней части таблицы Лиги ВТБ. В Казани местный УНИКС будет принимать московский ЦСКА. Победитель этой встречи займет первое место, а проигравший с высокой долей вероятности откатится сразу на третью строчку (для этого днем позже «Зенит» дома должен обыграть «ПАРМУ»).

Номинальным фаворитом этой схватки значатся хозяева. Но по большому счету это будет противостояние равных соперников. И сейчас можно прикинуть какие козыри будут у каждой из сторон.

Почему победит УНИКС

УНИКС в нынешнем сезоне очень хорошо играет против самых сильных команд. Самым опасным соперником казанцев на удивление стала «Парма» (1 победа в 4 матчах). В матчах же с противниками Топ-4 ситуация иная. Если брать только встречи команд первой четверки между собой, то волжане будут единственным клубом с положительной разницей побед и поражений. Армейцы же шансы на первое место сохранили за счет безупречности в матчах с более слабыми соперниками. Москвичи оказались единственной командой лиги, которая ни разу не проиграла представителям группы Б.

Своих успехов казанцы добиваются во многом за счет обоймы ярких лидеров. Ненад Димитриевич проводит турнир на высочайшем уровне. Вслед за званием MVP плей-офф он готовится стать самым ценным баскетболистом уже регулярного чемпионата. Новые грани в своей игре находит «зажигалка» Джален Рэйнольдс. Влился в коллектив и все чаще включает свои снайперские таланты Эрик Грин. Полезно действуют Луи Лабери и Исмаэль Бако.

Пожалуй, именно наличие индивидуально сильных игроков и делает УНИКС фаворитом этой встречи. Армейцы хорошо готовятся к матчам. На бумаге они знают, как обыграть любого соперника. На деле же, столкнувшись с аномально яркой игрой кого-то из лидеров противника, они просто не знают, как его остановить. Поэтому москвичи регулярно становятся «жертвами» чьей-то горячей руки. Ненад Димитриевич, Дмитрий Кулагин, Микел Хопкинс, Джеремайя Мартин, Томас Эртель и ДеВон Акун-Перселл рекорды личной результативности в нынешнем сезоне установили именно в матчах против ЦСКА. Вряд кого-то удивит, если компанию им в субботу составит, к примеру, Эрик Грин.

Нешаблонные действия лидеров должны стать ключом к победе для казанского УНИКСа.

Почему победит ЦСКА

Армейцам в нынешнем сезоне многого не хватает. В их составе нет игроков сверхзвездного уровня, нет привычной глубины состава, нет и флера непобедимости, сопровождавшего команду последнее десятилетие. Но вопреки всему москвичи до последнего тура сохраняют шансы на первое место.

Главным козырем красно-синих является их умение готовиться к матчам. Это очень хорошо проявилось в первой встрече в сезоне против УНИКСа. Тогда грамотная защита, пик-н-рольное нападение и смещение акцентов на дугу после большого перерыва позволили красно-синим без шансов для соперника забрать матч в Казани.

Еще одной сильной стороной москвичей должна стать сбалансированность состава. В отсутствие травмированного Каспера Уэйра у армейцев нет одного ярко выраженного лидера. Но при этом во всех линиях у них хватает классных исполнителей. И на отдельных отрезках матча «выстрелить» могут многие. За счет ровного состава армейцы могут играть в разный баскетбол. Они умеют давить через «больших» в «краске», уверенно бросают из-за дуги и опасны в проходах. Пожалуй, только классическое пик-н-рольное нападение без Уэйра выглядит не таким опасным.

На руку красно-синим должны сыграть также кадровые потери соперника и плохая текущая форма УНИКСа (три поражения подряд). За счет подписания Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого казанцы пытаются укрепить переднюю линию. При этом прямо сейчас у них просто катастрофичная ситуация с «малышами». Травмы Дмитрия Кулагина, Антона Комолова и Маркоса Найта фактически уничтожили ротацию среди первых-третьих номеров. Особенно болезненной выглядит потеря Найта. Крепкий игрок, одинаково эффективный на обеих сторонах площадки, является, по сути, теневым лидером «зеленых». В нынешнем чемпионате Маркос пропустил пять игр и четыре из них УНИКС проиграл.

Почему хочется победы УНИКСа

На протяжении большей части нынешнего сезона УНИКС является одной из самых зрелищных команд лиги. Нотки прагматизма присущие больше ЦСКА и «Зениту» проскакивают порой в игре казанцев. Но чаще волжане проповедуют более живой баскетбол. Этим их игра и подкупает рядового зрителя.

Вдобавок победа УНИКСа может добавить интриги и в матчах плей-офф. В случае если ЦСКА упадет на третье место, то в соперники им достанется красноярский «Енисей». На втором этапе сибиряки дважды уже обыграли армейцев. Да и в целом по сезону красно-синие являются для них самым удобным соперником из первой четверки.

Почему хочется победы ЦСКА

ЦСКА в нынешнем сезоне – это история преодоления. У армейцев впервые за долгое время не самый крутой состав и не самый большой бюджет (в ближайшие годы, похоже, к «Зениту» никто не сможет приблизиться). Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. И некоторые псевдоболельщики уже отвернулись от команды, а другие бездумно ее поносят. Порой возникает ощущение, что красно-синих списали с чемпионской гонки еще до ее начала.

На самом деле, если абстрагироваться от звездного флера прошлых лет, то нынешний ЦСКА это интересный коллектив. У команды есть свой стиль, характер, виден тренерский почерк. Да и есть баскетболисты, за которыми любопытно наблюдать. Победа армейцев может стать доказательством, что они способны добиваться успеха и без кратного превосходства в бюджете над всеми соперниками. И это может стать новой-старой вехой в истории этого именитого клуба.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов