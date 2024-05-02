Хулиганский канал «Ужасное тренерство» – сенсация этого медиасезона НБА: аналитика, истерия и стендап

Леброну и Редику такое не снилось.

Популяризация баскетбола – как партизанское движение. Особенно, если популяризировать на самом популярном видеохостинге. Тут нет никаких противоречий – среди огромного количества каналов с хайлайтами, подкастов с прогнозами и видео-эссе о великих игроках прошлого, начинающий энтузиаст обречен вести кипучую и малозаметную деятельность, прежде чем добьется узнаваемости. Добиться локального успеха получается у многих, а вот создать свою, пусть и скромную, но четко выраженную нишу – лишь у единиц.

Автор канала «Awful Coaching» («Ужасное тренерство») – точно один из таких.

«Awful Coaching» – симбиоз агрессивного юмора и баскетбольной аналитики. Но так было не всегда

Идея «Awful Coaching» не какое-то ноу-хау. Автор разбирает игровые комбинации на примере розыгрышей команд НБА. То есть (если оставить за скобками регулярные обзывания тренеров НБА физруками, ужасными, отвратительными, бесполезными неумехами) он делает примерно то же, что и Леброн Джеймс с Джей Джей Редиком в подкасте, который оперативнее всех переводят в блоге «Баскетбол из первых рук» .

Сравнение, неуверенно балансирующее на грани политкорректности, в действительности не так далеко от истины. Автор «Awful Coaching» – не самый результативный игрок в истории НБА и даже не человек, стоявший у истоков создания медиа-контента профессиональными баскетболистами. Эта парочка может позволить себе сесть в кадр и полтора часа витийствовать о духе игры и прочих абстракциях (хотя «Mind The Game» вовсе не тот случай). Простой смертный лишен этой привилегии, поэтому приходится как-то выкручиваться. И на одном энтузиазме далеко не уедешь.

Первые видео на канале появились три года назад. В них автор мерным, уравновешенным тоном, старательно скрывая раздражение, подмечает провалы в действиях игроков матча «Денвера» и «Детройта». Длится все это действо полтора часа. Согласитесь, не каждый гик выдержит подобное испытание преданностью к баскетболу. Малое количество просмотров было ожидаемым итогом такого творчества и явным намеком на необходимость изменения формата.

Автор принял информацию к сведению. Полуторачасовые видео одного матча сменили 10-минутные нарезки разных игр, но по 3-4 в день. Автора стоит отметить хотя бы за плодовитость, поставлять столько видео ежедневно – не самая простая задача. Особенно, если ты работаешь один и в кустарных условиях.

Разнообразие контента и более компактный вариант пошел на пользу. Количество зрителей начало расти, а с ним – и фривольность повествования. Помимо содержательной аналитики и наглядной демонстрации нестыковок и ошибок в ходе розыгрышей, автор начал изощряться в подборе формулировок. В изначально сухих по содержанию видео-отчетах начали проступать ирония и абсурд. Разборы со стрелочками, крестиками и ноликами стали походить на эмоциональный крик о помощи. Автор искренне удивлялся тому, как тренеры не замечают ошибок и не меняют стратегию защиты, когда соперник раз за разом успешно катает одну и ту же комбинацию. Названия роликов начали походить на заглавия блокбастеров: «Леброн и Дэвис – двухместная оборонительная машина», «Тренерское хоррор-шоу имени Стива Керра», «Работа Дока Риверса – ад наяву».

Даже если нововведения пришлись по душе не всей аудитории, они определенно увеличили ее. А это все же можно считать прогрессом.

Секрет успеха «Awful Coaching» – разнообразие и провокации

О чем чаще всего нудят на курсах по запуску бизнеса, который ровно через неделю сделает вас обитателем списка Forbes? «Вам надо изучить свою целевую аудиторию, ее вкусы, потребности…»

«Ужасное тренерство», то ли сознательно, то ли интуитивно, стал прибежищем абсолютно разных людей, единственная точка соприкосновения которых – любовь к баскетболу.

Одни заходят на канал, чтобы уличить автора в непрофессионализме и пристыдить за внешний вид. С тех пор как баскетбольный смутьян стал снимать свою эмоциональную реакцию на камеру, количество желающих пнуть его за сходство с Риком Санчезом из культового мультсериала резко возросло. Другая часть зрителей находит полезные детали в его аналитических материалах. Третьи видят в роликах повод, чтобы высказать свою точку зрения о работе тренеров. Четвертые смотрят только ради истерических эскапад, баскетбол их интересует постольку-поскольку, зато им нравится эмоциональная манера презентации в духе знаменитого стендап-комика Годфри.

Так или иначе «Awful Coaching» становится местом для общения всех этих архетипов с самыми разными причинами. Сейчас у «Awful Coaching» более 80 тысяч подписчиков – для подобного нишевого контента не самый плохой результат. Количество роликов на канале близится к 5 тысячам – иными словами, парень выпускал по 4-5 роликов в день на протяжении трех лет. Практически без перерывов.

В среднем каждое видео собирает от 20 до 50 тысяч просмотров, но сейчас плей-офф, а значит, можно найти такие бриллианты как «Дарвин Хэм – причина, по которой никто и никогда не должен рожать детей».

10-минутное видео, набравшее 115 тысяч просмотров, в котором автор выкручивает градус своего истеричного негодования на максимум и дарит нам такие крылатые фразы.

«Леброн, зачем ты туда побежал?! Только для того, чтобы потом сесть и под винишко обсудить эту ошибку с Джей Джей Редиком?»

«Все происходящее на площадке нелегально! ФБР, посмотрите что творится! Почему вы все еще не расследуете это?!»

«Дэвис, Энтони, какого черта ты не держишь своего игрока, а пялишься на скамейку запасных? Как будто рассчитываешь, что Дарвин Хэм даст тебе какой-то вменяемый совет?!»

Публика испытывает смешанные чувства, но не скупится на обратную реакцию.

«Бедолага. Дарвин Хэм должен оплачивать все рецепты на успокоительные для этого парня».

«Лейкерс» надо показывать это видео вместо установки на игру».

«Давайте ценить такие моменты. Серия-то заканчивается».

«Ужасное тренерство» превращает разбор баскетбольного матча в комедию, но при этом решает первоначальную задачу – выявить ключевые ошибки игры в защите и представить причину поражения. Если сделать над собой усилие и отстраниться от эмоций автора, то даже у не вовлеченного в игру человека появляется возможность разглядеть важность роли Айзейи Хартенштайна, объем работы Леброна на своей половине площадки и даже проблески тренерского гения Дока Риверса (предупреждаю, надо очень долго вглядываться).

«Awful Coaching» – это что-то среднее между медийным фастфудом и энергетическим батончиком. Короткий хронометраж, провокативная и местами отталкивающая манера подачи, которая сочетается с информативным наполнением и, как минимум, приглашением к дискуссии на тему работы тренера.

Станет ли этот канал чем-то большим? Для развития нужно будет предлагать что-то новое. Гипертрофированная эмоциональность в какой-то момент приестся (да и о здоровье надо думать). Один раз «Awful Coaching» уже пережил метаморфозу, которая помогла измениться к лучшему и выделиться на общем фоне. Если следующий шаг будет столь же успешен, автор несомненно заслужит очередную волну подписчиков. Главное – дожить до этого момента. Впереди решающие матчи плей-офф, а нервы не бесконечны.