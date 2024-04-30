Майлз Макбрайд – незаменимый игрок замены. И символ, в котором так нуждались «Никс»

Знакомьтесь, «Дьюс».

Исторически сложилось, что болельщики «Никс» наделяют дополнительными смыслами все, что происходит с их командой. К этому никаких претензий. Мифология Нью-Йорка, статус клуба-основателя НБА, «Мэдисон сквер-гарден» как главная арена лиги – все это способствует росту значимости любого события.

Последним из очагов жарких обсуждений в нью-йоркской среде стал прогресс запасного разыгрывающего команды Майлза «Дьюса» Макбрайда.

Для «Никс» история Макбрайда – не просто успех

Выход на первый план запасных в плей-офф, в общем-то, не бином Ньютона. Звезды, играющие под сильнейшим давлением, под двойной опекой и с незалеченными травмами, не могут тащить всю серию на максимуме. Поэтому, когда качественный запасной помимо своих прямых обязанностей выдает еще и результативность сверх нормы, то получает свои сколько-то там минут славы, комплименты от одноклубников, а пресса пишет, что именно такие парни и характеризуют настоящие командные ценности. Майлз Макбрайд вполне бы втиснулся в сюжет одной из таких многочисленных историй. Но – это «Никс».

Для команды с массивным историческим бэкграундом, которая на протяжении последних двух десятилетий проваливалась, а сейчас начала потихоньку обретать авторитет, не может быть мелочей. Макбрайд – прецедент, подчеркивающий правильность нынешнего курса «Никс». И касается это не только драфта, но и умения принимать непростые, спорные решения.

Даже прозвище Макбрайда «Дьюс», данное ему в 10 лет отцом, намекало на то, что Майлзу суждено быть на вторых ролях и терпеливо ждать своего шанса. Майлз – второй из трех детей в семье, а «deuce» на карточном сленге означает двойку. Эта цифра стала для защитника знаковой. Майлз отыграл два сезона за команду университета Западной Вирджинии, на драфте его выбрали во втором раунде (36-й пик), причем формально – «Оклахома», тут же обменявшая права на этот выбор в «Нью-Йорк». Так что легально говорить, что на данный момент «Никс» – его вторая команда в НБА. Про номер на майке можно и не упоминать.

Доходил до нужных кондиций Майлз на протяжении двух сезонов, с периодическими ссылками в команду G-лиги. Случались озарения вроде 39 очков за «Вестчестер Никс», но когда Макбрайда вызывали в основу, защитник не выглядел кем-то многообещающим. В первых сезонах за «Никс» точность трехочковых едва составила 28%. Компенсировать недостаток результативности умением организовывать игру тоже не получалось (1,1 передачи в среднем за игру). Не самый рослый (1,85) и атлетичный разыгрывающий мог предъявить только самоотдачу и готовность пахать в защите. При его статусе – базовые и обязательные качества. Но давать дополнительное игровое время за это Дьюсу никто не собирался... по крайне мере, так казалось со стороны.

Все перевернул обмен между «Никс» и «Рэпторс». Макбрайд – успех Леона Роуза и тренерской системы Тибодо

Легко списать стремительный прогресс игрока на «историю Золушки». Но Макбрайд не тот случай. Журналисты и инсайдеры не кучковались на тренировках «Никс» и не видели всей «кухни» Тибодо. То, что Тибс делал ставку на Майлза, стало понятно постфактум, достаточно было сопоставить пару самых очевидных фактов. Сперва «Никс» презентовали скромному защитнику роскошный подарок на Новый год – 30 декабря клуб подписал с игроком 3-летнее соглашение на 13 миллионов. И в тот же день «Никербокеры» ясно намекнули, что эти деньги придется отрабатывать. В обмен на О Джи Ануноби в «Торонто» уехали несостоявшийся лидер «Никс» Ар Джей Барретт и ключевой запасной Эммануэль Куикли.

Обмен Барретта, которого клуб взял под 3-м пиком в 2019-м и с тех пор натужно выращивал, казался сложным, но напрашивающимся шагом. Президент «Никс» Леон Роуз, пришедший на свой пост в 2020-м, окончательно дал понять, что начавшийся до него проект несостоятелен, а теперь официально начинается его эпоха. Подписание Брансона, обмен Ануноби, продление Макбрайда – все это звенья одной цепи.

Тибодо тут же подтвердил это делом. Главный тренер начал постепенно увеличивать игровое время Дьюса, а 13 января впервые в сезоне выпустил его в старте против «Мемфиса», где Брансон не принимал участия в игре. За 38 минут Макбрайд выдал 19 очков (7 из 10 с игры, 4 из 7 трехочковых), 6 подборов и 5 передач. На следующий матч против «Мэджик» Макбрайд снова вышел в старте и сыграл несколько иначе, набрав за 36 минут 20 очков (8 из 17 с игры, 4 из 10 трехочковых), 2 подбора, 1 передачу. Майлз не преуспел в созидании, команда уступила (94:98), тест-драйв Дьюса в старте нельзя было назвать неудачным, и все же он подсветил старые проблемы разыгрывающего.

Вариант с его использованием в паре с Брансоном, чтобы тот мог сосредоточиться исключительно на атакующих действиях, выглядел несостоятельным. Попутно «Никс» выменяли из «Пистонс» Бояна Богдановича и Алека Беркса, в том числе, чтобы не ставить себя в зависимость от результативности Макбрайда со скамейки. Дьюс не убедил, что способен играть в «режиме микроволновки» – большое количество очков на маленьких минутах, выходя на замену. После «Орландо» он выходил со скамейки в 11 матчах подряд и набрал максимум 16 очков. Этот отрезок пришелся как раз на первую половину февраля, когда «Никс» заключили сделку с «Пистонс».

Разыгрывающий все еще был важным элементом ротации, но Тибодо чаще полагался на Беркса, а идея о паре с Брансоном была отложена в долгий ящик, который чуть позже оказался ящиком Пандоры. Тибодо открыл его 18 марта, в матче с «Голден Стэйт», выпустив пятерку Брансон-Макбрайд-Дивинченцо-Харт-Хартенштайн. Майлз в очередной раз показал, что на больших минутах на него надо делать ставку: за 46 минут он выдал 29 очков всего за 13 бросков (6 из 9 трехочковых).

Все это – с выдающейся оборонительной игрой против Стефа. Догнать и остановить Карри – утопия. Но благодаря Макбрайду его статистика выглядела менее презентабельно: 27 очков, 5 передач. Счет на табло тоже говорил в пользу эксперимента Тибодо: 119:112 в пользу «Никс». После этого Макбрайд неизменно оказывался в старте 8 раз подряд, играя в среднем по 44 минуты. По этому показателю он лидировал в лиге, а в матче с «Бруклином» и вовсе отыграл стайерские 48 минут. За весь сезон аналогичную дистанцию выдержал всего лишь один игрок в НБА – одноклубник Майлза Джош Харт.

Таким образом, Макбрайд стал всем, что так любят и чего так жаждали болельщики «Нью-Йорка». Просто ставьте галочки в списке:

Игрок, выдрессированный в клубной системе «Никс» с драфта – ✅

«Синий воротничок», несмотря на ограниченность навыков, становится важным элементом команды – ✅

Руководство, расковырявшее в Майлзе талант и вовремя подписавшее на адекватные деньги – ✅

Тибодо, великолепно интегрировавший Макбрайда в свой энергозатратный, требовательный баскетбол – ✅

И все это еще до начала плей-офф.

В играх навылет Макбрайд показал, что способен как делать разницу, так и просто быть полезным

Только формализм не позволяет назвать этот плей-офф боевым крещением Макбрайда – он принимал участие в 8 матчах прошлой постсезонки, но играл на мусорных 2,5 минутах, набирая в среднем 0,4 очка. Сейчас у него совсем другое назначение, а его игра в определенном контексте имеет историческое значение. В первом матче против «Филадельфии» он за 28 минут набрал 21 очко (7 из 12 с игры, 5 из 7 трехочковых) и завершил игру с полезностью +37. Это рекордный показатель для игроков «Нью-Йорка» в плей-офф!

Конкретно в этом матче Макбрайд был фактически незаменим. За те 20 минут, которые Дьюс провел на скамейке запасных, «Филадельфия» переиграла «Нью-Йорк» на 30 очков. В последующих матчах любимчик болельщиков был менее ярок. Во второй игре за 20 минут – лишь 9 очков и много промахов, в третьем – еще менее результативно (8 очков), зато более аккуратно. В четвертом матче – лучшие со скамейки 13 очков.

«Никс» уверенно ведут в серии (3-1), и если дожмут «Филадельфию» – у Макбрайда будет еще не один шанс сорвать бурные овации в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом году. А исходя из его прогресса, его контракта и амбиций клуба – еще больше шансов в будущем.

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Elsa, Sarah Stier