Секс на фоне баскетбольного комментария. Кто стоит за легендарной рекламой?

В истории европейского баскетбола хватает американских тренеров, сумевших оставить свой след на просторах Старого Света.

Руди Д’Амико – первый американец, взявший Евролигу (в сезоне-1980/1981 триумфатором стал тель-авивский «Маккаби»).

Майк Д’Антони сначала успешно играл, а затем и тренировал в Италии: его «Бенеттон» одно из ярких воспоминаний рубежа веков.

Джордж Карл, до того как стать гуру троллинга, успешно работал не только в «Сиэтле» и «Денвере», но и выигрывал Кубок Сапорты с мадридским «Реалом».

Дэвид Блатт гремел не только со сборной России, но и огорчал ЦСКА в финале Евролиги.

И все же случай Дэна Питерсона из иной категории. Он не просто добился выдающихся результатов в европейском баскетболе, но сумел полностью интегрироваться в, казалось бы, чуждую культуру. 88-летний уроженец Иллинойса вот уже более 50 лет живет и работает в Италии, оставаясь не просто мэтром и живым монументом профессионализму, но и самой настоящей рок-звездой.

Тренировал сборную Чили в период политических волнений, стал легендой чемпионата Италии, вернулся спасать «Милан» в возрасте 75 лет

Залог успеха Питерсона, прежде всего, в том, что он никогда не рассматривал ни одну из предоставлявшихся ему возможностей как работу второго сорта. То, что ему хочется быть именно баскетбольным тренером, а не известным игроком или успешным владельцем баскетбольного клуба, он понял еще в средней школе. Поэтому с самого начала профессиональной карьеры с готовностью приступал к работе на должности, которую многие другие посчитали бы незначительной и малоперспективной.

Например, с 1963-го по 1965-й он возглавлял команду первокурсников Мичиганского государственного университета в то время, когда NCAA запрещала первокурсникам выступать за университетские программы. А сезон-1965/1966 Питерсон отработал с первокурсниками Военно-морской академии США, где само место налагало на тренера и его игроков определенные обязательства. В академию не брали абитуриентов ростом выше 1,93 метра, тем не менее, несмотря на подобные ограничения, команда Питерсена выиграла 10 из 15 матчей в сезоне.

Эта же самая готовность вписываться в любые авантюры привела к тому, что в 1971-м Питерсон стал главным тренером сборной Чили.

На следующий год после назначения Питерсон при помощи коллег из различных колледжей и университетов сумел организовать для чилийцев выездное турне по США, в рамках которого сборная провела 40 матчей. Знакомство с совершенно другими условиями подготовки и организацией игрового процесса привели к тому, что не самая выдающаяся команда чуть позже дошла до полуфинала чемпионата Южной Америки-1973 и заняла третье место на Афро-Латиноамериканских играх.

С учетом того, что в самой стране в это же время накалялась политическая обстановка и начинались бунты, это было просто эпическое достижение. Как знать, что было бы дальше, если бы в 1973-м президент Сальвадор Альенде не был убит и власть не перешла в руки организаторов военного переворота.

«Правда в том, что в тот момент я почувствовал, что в большей степени несчастлив, чем счастлив. Я любил Чили, у меня были нормальные отношения с федерацией баскетбола страны, я был на постоянной связи с Корпусом мира, который помогал мне во многих бытовых вопросах. Мне нравились Сантьяго (столица Чили), команда, игроки. Мне даже нравился наш спортзал, который, честно говоря, был ужасным и грязным. Но со временем ты приспосабливаешься и начинаешь ценить любое место как свой дом.

Но я был там во времена правления Альенде. Каждую ночь применяли слезоточивый газ, в центр Сантьяго нельзя было выйти, это было попросту опасно. На каждом перекрестке стояло по восемь полицейских, инциденты, заканчивающиеся кровопролитием, случались практически каждый день. Представители Корпуса мира посоветовали мне отправить свою жену и двоих детей обратно США, так я и сделал. Обстановка была слишком экстремальной для семейной жизни и для работы. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить «Виртус», я не колебался. Но я всегда говорил и буду повторять: моих успехов в Италии не было бы без работы в Чили. Многие из основ, заложенных в этой сборной, я использовал в Европе», – вспоминал Питерсон.

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В Болонье Питерсон провел пять плодотворных сезонов, за которые завоевал Кубок Италии и чемпионский титул, но клубом его жизни стала миланская «Олимпия».

«Мне позвонили из Милана – предложили работу, и первой моей реакцией было отрицание. Я не хотел покидать Болонью, меня все устраивало, к тому же меня просили дать предварительное согласие по телефону. Я сказал: «Парни, я профессионал. Хотите, чтобы я изучил ваше предложение? Давайте встретимся лично.

Первое, что я узнал, когда добрался до Милана – владельца клуба нет на месте. Генменеджер Каппеллари сказал: «Тренер, владелец Богончелли сейчас в Париже. Надо ехать туда». Мы сорвались туда.

Богончелли был таким традиционалистом, в хорошем смысле слова. Он носил дорогие костюмы и обедал в известных ресторанах, для посещения которых нужно было обязательно носить галстук. У меня его, конечно же, не было. И я чувствовал себя полным идиотом, когда мне пришлось брать галстук у официантов. Меня раздражала нелепость ситуации, да и первое впечатление о Богончелли, мягко говоря, тоже было не самое лучшее. Я предложил ему нанять на пост главного тренера бывшего игрока «Олимпии», человека, у которого был бы авторитет среди баскетболистов и уважение среди фанатов. Хлопотал за любого другого, только не за себя. Но он был неумолим. Он сказал: «Хочу, чтобы ты тренировал эту команду. И не потому, что ты выиграл кубок и чемпионство с «Виртусом». А потому, что чувствую, что могу тебе доверять».

Он поразил меня. Моя философия всегда заключалась в том, чтобы быть требовательным. Не жестким, но требовательным. В том числе по отношению к работодателям. Если вы меня нанимаете – вы мне доверяете. Это было практически обязательным условием. Поэтому, когда он сказал мне об этом, я понял, что должен соглашаться на предложение этого человека», – описывал начало исторического сотрудничества Питерсон.

Заводить «Олимпию» пришлось с толкача, и успехи последовали не сразу, но зато с начала 80-х итальянский клуб стабильно трепал нервы европейским грандам и правил в домашнем чемпионате. В период с 1979-го по 1987-й «Олимпия» четырежды становилась чемпионом Италии, дважды побеждала в финале Кубка Италии, выигрывала Кубок Корача и – самое главное – в последний год работы Питерсона взяла Евролигу. За свою работу американец, который к тому моменту свободно шпарил на итальянском, был удостоен титула лучшего тренера Европы.

Казалось бы, именно так и следовало закончить карьеру – на мажорной ноте. Но, как уже говорилось, Питерсон никогда не искал тривиальных путей. В 2011-м году, когда «Милан» оказался в патовой ситуации после ухода тренера Пьеро Букки, боссы призвали на помощь Питерсона, и 75-летний ветеран, давно отошедший от дел (на тот момент он не тренировал 25 лет), не просто дотянул клуб до межсезонья с результатом 16 побед и 11 поражений, но и достиг с ним полуфинальной стадии плей-офф.

Подобная преданность вкупе с прежними заслугами неизбежно привела к тому, что «Олимпия» изъяла из обращения номер 36 в честь Питерсона. Нумерация была выбрана не случайно, а предопределена небесами: 1936 год – год рождения Дэна Питерсона и баскетбольного клуба «Милан Олимпия».

В 2008-м Питерсон удостоился всеобщего признания уже на уровне самого престижного европейского клубного турнира. Он вошел в число десяти величайших тренеров за первые 50 лет существования Евролиги и стал единственным американцем, удостоившимся такой чести. Кроме него, в список попали: Александар Николич, Душан Ивкович, Божидар Малькович, Желько Обрадович, Педро Феррандис, Мануэль Сайнc, Пини Гершон, Этторе Мессина и Александр Гомельский.

Обычно за подобными достижениями следует степенная старость, неспешное написание мемуаров и работа в качестве баскетбольного аксакала на ТВ. Только вот Питерсон и в смежной для себя профессии не стал сбавлять хода.

Голос Питерсона называли самым сексуальным в мире баскетбола. Он комментировал матчи НБА, рестлинг и оригинальные рекламные ролики

Комментаторство не стало еще одной профессией Питерсона, а обернулось своеобразной адаптацией его тренерской деятельности. Он комментировал так же, как и тренировал: живо, с азартом, перемежая журчащую итальянскую речь манерными англицизмами. И, конечно же, у него была своя фирменная фраза «Mama, butta la pasta», означавшая «Мама, подавай пасту!».

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«Я не буду нести чушь про вдохновение и прочее. Я украл эту фразу. Бывший игрок бейсбольных «Чикаго Уайт Сокс», а позже комментатор Боб Элсон часто произносил фразу: «Мама, ставь кофе на плиту!». Это значило, что результат матча ясен, в нем не осталось интриги. Я украл эту фразу и просто адаптировал ее под итальянский менталитет. В этом нет ничего творческого. Обычное воровство».

Бойкая речь «Тренера» одинаково уместно звучала на фоне классических баскетбольных матчей.

Вполне современных.

Схваток рестлеров.

Отлично вписывалась в новогодние поздравления.

И самые различные рекламные ролики.

Начиная от рекламы холодного чая.

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И заканчивая пикантным роликом банковских услуг.

Питерсон также был (и остается) частым гостем и участником обучающих лекций под эгидой итальянской, французской, испанской баскетбольных федерации, ФИБА и Ассоциации европейских тренеров. Несмотря на нерушимую связь с Европой, США никогда не открещивалась от «Тренера» Дэна. В сентябре 2006 года президент «Торонто» Брайан Коланджело и вице-президент Маурицио Герардини наняли Питерсона для проведения двухдневного семинара, целью которого было повышение квалификации тренерского штаба «Рэпторс».

Неиссякаемой энергии Питерсона хватало не только на комментарии для Sport Italia, RAI, SKY, Tele+ и TMC, но и написания колонок для La Gazzetta dello Sport и Sport Week. Естественно, это не самые выдающиеся труды американского специалиста. В 1979 году он написал книгу «Основы баскетбола» , которые многие итальянские тренеры называют «Библией игры». Книга уже пережила несколько переизданий, всего же библиография Питерсона насчитывает более 25 книг.

В свои 88 резвый старец чуть реже появляется на публике, но все равно любим, почитаем, востребован и готов поделиться своими знаниями и опытом вне зависимости от того, идет речь о баскетболе, путешествиях, его взглядах на карьеру и просто жизнь.

Фото: Gettyimages /Luca Sgamellotti / Kontributor; x.com/olympia_vintage ; virtuspedia.it