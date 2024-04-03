Карри зажигал еще до НБА. На то, как его скромный Дэвидсон разносит фаворитов, приходил смотреть даже Леброн

Главное впечатление «Мартовского безумия»-2008.

Карьеру Стефена Карри нельзя ставить в один ряд с клишированным историями «недооцененных, но доказавших». И зачем вообще это делать? Да, лучший снайпер в истории НБА превзошел ожидания, вписал свое имя в один ряд с величайшими, переформатировал игру и вдохновил своим примером молодежь.

Но подгонять под все это историю «сирого и невостребованного»? Таким Карри никогда не был. Уже на стадии выступлений за школу – «Шарлотт Кристиан» со Стефом трижды становились чемпионами конференции, столько же раз попадали в чемпионат штата, были в числе лучших команд региона. И все благодаря Карри, чьи сильные стороны всегда были очевидны. Как и слабые.

Он всегда был выдающимся снайпером, но при это совершал огромное количество потерь (из-за чего его побаивались использовать в качестве основного разыгрывающего), а для позиции атакующего защитника – щупловат и невысок. Скаутская оценка в три звезды выглядела адекватно, и поэтому на Карри не претендовали элитные баскетбольные программы вроде Дьюка или Северной Каролины. К Стефу подбивали клинья рекрутеры университета Вирджиния Тек, за который играл его отец, но их предложение шло в разрез с основным приоритетом Карри – играть недалеко от дома.

Поэтому вариант с командой университета Дэвидсон, расположенного в Северной Каролине, был оптимальным. Это был осознанный выбор, а не вариант «не от хорошей жизни».

«Мы с помощником Мэттом Мэтени приехали к нему домой днем в середине недели. Делл и Соня тоже были там. Мы сидели в гостиной, мило беседовали. И вдруг, ни с того ни с сего, Стеф встает прямо в середине нашей презентации, и говорит: «Я хочу поступить в Дэвидсон». Всю дорогу домой мы витали в облаках. Мы понимали, что такой игрок, как Стеф, значил для нашей программы», – вспоминает главный тренер Дэвидсона Боб Маккиллоп.

Выступления за Дэвидсон лишь акцентировали внимание на давно известных талантах Стефена.

Первый курс. Сезон-2006/07

Уютный Дэвидсон, где учились всего 1700 человек, баскетбольная программа без большой истории и груза ожиданий (команда ни разу не проходила дальше топ-8 NCAA) – для тихони Карри это было то, что нужно. В дебютном матче Стеф за 35 минут набрал 15 очков (3 из 7 трехочковых), 5 подборов, 3 передачи, 3 передачи и… 13 потерь. В общем-то, показал товар лицом.

«Да, они победили «Восточный Мичиган» (81:77), но некоторые передачи Стеф отдавал так, словно фасовал хот-доги одной рукой. Их было невозможно выловить. Но в определенных моментах он видел развитие игровой ситуации быстрее партнеров. После матча он подошел ко мне и пошутил: «Эй, чувак, я почти оформил дабл-дабл». Я говорю: «Ага, и почти 20 потерь», – вспоминает штатный комментатор Дэвидсона Джон Килго.

В более статусном вузе Карри бы пожурили, тактично высказали бы сомнения, но Маккиллоп продолжил выпускать его в старте. Потому что из Дэвидсона летом выпустились сразу семь основных игроков из прошлогоднего состава, и команде просто нужен был кто-то, кто мог забивать. Как Стеф. Уже во втором матче сезона, против Мичигана, он набрал свои первые 30 очков (за три сезона в Дэвидсоне Карри делал это 29 раз, что для студенческого баскетбола – очень много).

«Была бы ему предоставлена такая свобода действий в Северной Каролине или Канзасе, которую ему дал Маккиллоп? Если бы у него не было этого карт-бланша, сумел бы он развить в себе уверенность? Я сам не люблю подобные рассуждения, но именно Маккиллоп позволил ему совершать ошибки и учиться на них», – фантазирует Килго.

В год пришествия Карри «Уайлдэктс» завершили регулярный сезон всего с одним поражением и выиграли турнир конференции Southern. Стеф был признан лучшим новичком конференции и MVP плей-офф. С января по март команда одержала 13 побед подряд, квалифицировалась в «Мартовское безумие», но в матчах навылет сразу же сникла. Дэвидсон уступил Мэриленду (70:82), несмотря на дежурные 30 очков Карри – и это поражение можно считать точкой отсчета великой карьеры Карри.

Второй по результативности игрок Дэвидсона в том матче набрал блеклые 11 очков. Стеф выглядел натуральным «спасителем отечества». Оно его и призвало. Летом 2007-го Карри вместе с юношеской сборной съездил на чемпионат мира в Сербию, откуда вернулся не только с серебряной медалью (золото прикарманили хозяева), но и с совсем иным видением игры.

Реклама 18+

Второй курс. Сезон-2007/08

«Он прибавил в физической массе, перестал теряться под давлением. Отчасти из-за опыта, который он приобрел в играх за сборную, а отчасти потому, что просто стал более зрелым. Он начал чаще атаковать без подготовки, сразу же, с дриблинга. Мы вместе готовились к началу сезона, много играли один на один, и я понятия не имел, что с ним делать. Это был новый Стеф, против которого невозможно было защищаться», – вспоминает однокурсник Джейсон Ричардс.

Игроки Дэвидсона не просто отдавали должное Стефу как лидеру, но и уважали его по-человечески.

«Он нам нравился. Он был скромным, где-то даже чрезмерно. После окончания сезона Стеф был номинирован на премию ESPY в номинации «Прорыв года», и он никому ничего не сказал, даже мне, а ведь я был его соседом по комнате. Я узнал об этом, только когда увидел церемонию по ESPN», – вспоминает другой игрок Дэвидсона Брайант Барр.

Даже с таким Карри Дэвидсон оставался ограниченной командой, «большой рыбой в маленьком пруду» конференции Southern, которая ничего не могла противопоставить грандам из других конференций NCAA. В начале сезона Дэвидсон потерпел тяжелые поражения от Северной Каролины (68:72), Дьюка (73:79), UCLA (63:75) и Северной Каролины Стэйт (65:66). Опираясь на эти результаты, многие предсказывали «Диким котам» ранний вылет, как и сезоном ранее. Тем более, что уже в первом раунде играть предстояло с гораздо более искушенной в играх на вылет Гонзагой.

Стеф решил взглянуть на эту точку зрения под другим углом. Удаленным. С трехочковой дистанции.

Это была не просто сенсация, никто не ожидал, что Дэвидсон выставит «Бульдогов» за дверь, да еще прищемит им хвосты на прощание. За следующим матчем против Джорджтауна баскетбольная общественность наблюдала с удвоенным интересом, поскольку всем было очевидно, что перформансы, подобные предыдущему, не могут пройти бесследно.

Так и было. Против «Хойас» Карри играл стиснув зубы. В первой половине – лишь 5 очков, но Стеф раскочегарился после перерыва. Стало очевидно, что этот юркий и субтильный паренек в мешковатых шортах, несмотря на рост – действительно большой игрок.

Победа над Джорджтауном (74:70) стала для Дэвидсона пропуском в «Sweet Sixteen», топ-16 «Мартовского безумия», на встречу с Висконсином.

Карри сотоварищи наделали столько шума, что взглянуть на них пришел даже Леброн. Карри незамедлительно намекнул Джеймсу, с чем ему предстоит иметь дело в самом скором будущем: 33 очка (11 из 22 с игры, 6 из 11 трехочковых), 3 подбора, 4 передачи, 4 перехвата. И третья в истории Дэвидсона путевка в «Elite Eight».

А там – грозный Канзас. И Канзас вполне мог проиграть. Более того, был готов к этому. Единственное, чего «Джейхокс» не могли принять – это чтобы победный бросок исполнил этот наглец Карри. Поэтому на последних секундах матча его не опекал разве что тренер Канзаса Билл Селф. Оказавшись под глухой опекой, Карри отпасовал Ричардсу, а тот промазал.

Реклама 18+

«Комбинация была спланирована под Стефа. Люди всегда задаются вопросом, что если бы Стеф совершил тот бросок? Но он доверился мне », – расстраивается Ричардс.

Типичная ситуация, когда виноватых нет и быть не может. Ричардс был одним из ключевых игроков Дэвидсона, а Карри принял решение, которое в случае успеха называли бы неожиданным и дальновидным. Правда, Стефу от этого не легче.

«Всякий раз, когда я слышу о турнире NCAA, я думаю о 2008-м и «Elite Eight», а затем на ум сама собой приходит фраза: «Ох, черт». Самое странное, что сразу после игры с Канзасом я не думал ни о НБА, ни о драфте, ни о чем подобном. Хотя разговоры вокруг были только об этом. Первый вопрос, который мне задали в раздевалке после игры: «Ты выставляешь свою кандидатуру на драфт?. Я тогда посмотрел на репортера как на идиота. На тот момент у меня этого в мыслях не было», – признается Карри.

Сейчас часто говорят, что успешный забег «Уайлдэктс» в «Мартовском безумии»-2008 определенно повлиял бы на котировки Карри, и, вероятно, он ушел бы выше 7-го выбора на драфте (даже если и так, то не сильно выше: Роуз, Бизли, Мэйо, Уэстбрук, Лав – так выглядела первая пятерка, как минимум, трое первых на тот момент были банально популярнее Карри). Но решение Стефа остаться в Дэвидсоне еще на сезон не было бездумным. Просто оно не оправдало ожиданий.

Третий курс. Сезон-2008/09

С самого начала Дэвидсон столкнулся с аналогом «чемпионского похмелья» – завышенными ожиданиями. Многие хотели повторения прошлогодней феерии. Даже игроки и тренеры соперников уже лестно отзывались о прогрессе скромного Дэвидсона. И это тоже было проблемой. Карри перестал быть секретным оружием; к нему готовились, его провоцировали, ради успешной игры против него даже жертвовали результатом. И это не фигура речи.

Реклама 18+

Лойола разгромно проиграла Дэвидсону 48:78 во многом потому, что на протяжении всего матча концертировала все силы и внимание на том, чтобы Карри не набрал ни одного очка. Это была единственная цель и маленькая победа «Грэйхаундз».

«История не запомнит, что сегодня моя команда была разгромлена. Все будут помнить только то, что мы не позволили Карри набрать ни очка», – торжественно заявил после матча тренер Лойолы Джимми Пацос.

И Пацос оказался прав еще и потому, что никаких примечательных событий с Дэвидсоном в том сезоне больше не происходило. Карри весь год боролся с травмой лодыжки, команда шла по дистанции регулярного чемпионата крайне неровно, проигрывала даже конкурентам по конференции. Накопившаяся усталость дала о себе знать в решающих разборках за выход на турнир NCAA: сперва Дэвидсон уступил команде университета Чарльстон (52:59), а после не сдюжил против Сент-Мэрис (68:80).

Раннее окончание сезона не стало трагедией. Было слишком много объективных причин, а болельщики жаждали поскорее увидеть Карри в НБА. Последний сезон Стефа не считается постыдным или провальным, ведь это NCAA – уникальная лига, где заметная история порой важнее банальной победы.

Карри свою историю в NCAA написал, пусть не триумфальную, но памятную, авторскую. Настоящие баскетбольные гики даже спустя годы будут ценить сенсационный спурт Дэвидсона в 2008-м не меньше, чем многолетнее правление династии «Голден Стэйт».

Фото: AP /Mary Ann Chastain, Chuck Burton