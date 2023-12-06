Мяч – сакральный атрибут для НБА. Забирать его в качестве сувенира противозаконно

Исключения делаются только для игроков.

Пусть поход на баскетбол – это и не визит в оперу, перед которым желательно вскользь пробежаться глазами по либретто, чтобы понять по кому или по чему так убивается солистка, матчи тоже проходят в соответствии с определенными правилами. И недавняя ситуация с баскетбольным мячом, который игроки «Пэйсерс» якобы умыкнули у Янниса, набравшего рекордные в истории «Бакс» 64 очка, очередной повод вспомнить, что у НБА на все имеется свой регламент. Каждый мяч – на особом контроле.

Болельщикам запрещается оставлять себе мячи. Это приравнивается к краже

Как бы трепетно мы ни относились к баскетболу, но непосредственно для посетителей матча НБА это, прежде всего, шоу с покупкой хот-догов, сувенирной продукции и маскотами, осыпающими заполненные трибуны попкорном. При этом атмосфера праздника и безразмерной щедрости распространяется не на все. Если во время игры мяч покидает трибуны и оказывается в руках болельщика, наивному бедолаге не стоит верить в то, что игру он покинет с бесплатным сувениром от лиги.

Мяч нельзя оставлять себе – это четко прописано в кодексе поведения болельщика НБА (NBA Fan Code of Conduct).

Если мяч находится за пределами площадки, его необходимо немедленно вернуть. В случае если зритель отказывается вернуть мяч, то он будет немедленно удален с арены и объявлен (нет, не вне закона) виновным в ненадлежащем поведении. Удаление может оказаться даже пожизненным. В зависимости от степени противодействия правилам и официальным лицам, обслуживающим матч, болельщик может быть отстранен от посещения последующих игр. В отдельных случаях бан может оказаться пожизненным.

Для болельщиков, сидящих в первых рядах послабления, не действуют. Более того, если ты сидишь на самых козырных местах, то необходимо уметь контролировать свой хватательный рефлекс. Поскольку сидящим рядом с площадкой воспрещается дотрагиваться до мяча до тех пор, пока он не выйдет в аут и об этом не просигнализирует рефери. Когда мяч оказывается на трибунах, игроки и судьи обязаны ждать, пока мяч не будет возвращен рефери, и только затем матч может быть продолжен. Это строго регулируется НБА и официальными лицами.

Другое дело – игроки. Для них делаются исключения. Баскетболисты могут забрать себе мяч в так называемых нестандартных ситуациях. К таким относятся рекорды, памятные даты, результаты важных матчей.

И так было, как кажется, всегда.

Как известно, самая главная загадка в истории баскетбола, связанная с мячами – это исчезновение мяча, которым Уилт Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Никс». После того как в 2000 году снаряд ушел с аукциона за 551 тысячу долларов, появилось много свидетелей, утверждавших, что это не настоящий мяч. Причем обнаружилось одновременно множество самых разных версий того, в чем распоряжении находится оригинал. Не так давно всплыла запись интервью Джеффа Миллмэна, который был болбоем на той игре: он объяснил, что исторический мяч он лично отнес в раздевалку и положил в сумку Чемберлена. А после игры половина из 12 привезенных на матч мячей «Филадельфии» пропала, так что совершенно не стоит удивляться тому, что столь многие были впоследствии уверены: именно у них тот самый мяч.

Правда, встречаются ушлые фанаты, которые все же пытаются покинуть арену, прихватив мяч, и тут уже, как говорится, на свой страх и риск. Поскольку все тот же кодекс ясно утверждает, что мяч считается собственностью НБА. Таким образом с правовой точки зрения, всякий раз, когда болельщик хочет присвоить мяч лиги, это приравнивается к краже. Бывают моменты, когда случаются заминки, и зрители слишком долго возвращают мяч, и тогда судьи вправе заменить старый мяч новым, но в целом это считается признаком дурного тона и не лучшим образом сказывается как на репутации местной фан-базы, так и на организации, принимающей матч.

Количество мячей ограничено. За каждым внимательно следят волонтеры и обслуживающий персонал

Не спешите называть представителей клубов скупердяями и сквалыгами. В конце концов, помимо того, что они четко следуют букве закона, они еще руководствуются исключительно заботой об имеющемся ресурсе.

Перед началом сезона каждая команда НБА получает по 72 мяча , ни больше, ни меньше, поэтому, раздаривая сувениры всем и каждому, клубы попросту рискуют поставить себя в дурацкое положение. При возникновении дефицита мячей каждый клуб может обратиться к лиге для предоставления дополнительных, но лучше все-таки следить за тем, что есть. Поэтому в тренерском штабе существуют менеджеры, отвечающие за экипировку. Можно было бы неумно съязвить на тему сопоставления их с завхозами, но нет. Хотя бы потому, что завхозы не получают по 33000 долларов, а такова минимальная ставка специалиста по экипировке в НБА, в то время как средняя заработная плата человека на данной должности равна 60000 в год.

Зарплаты менеджеров по обеспечению экипировкой могут варьироваться, как и количество обязанностей, потому что, как и везде, здесь властвует принцип разделения труда. Главные менеджеры занимаются составлением бюджета на закупку экипировки и оборудования, заключением контрактов с поставщиками. Служащие чином пониже размещают заказы, тестируют качество экипировки, обеспечивают его надлежащее обслуживание и работу. Ну и куда же без главных героев, от которых зависит все. Именно они заблаговременно прибывают на арену, распределяют экипировку и мячи таким образом, чтобы всего было в достатке, и матч не прерывался с каждым выходом мяча в аут.

Подобные департаменты – те же самые команды, в которых есть свои лидеры, ролевые игроки и пассажиры на минималке (читай – волонтеры на испытательном сроке). Так что, если ваши баскетбольные навыки недостаточно хороши, это не значит, что вы не можете сделать себе карьеру в НБА.

Но учтите, начинать, скорее всего, придется как раз с того, чтобы возвращать мячи на площадку. А для этого нужно знать всю подноготную.

Всего в игре используется три мяча. Каждый проходит тщательную проверку еще на стадии производства

С сезона-2021/2022 на смену многолетнему официальному мячу НБА Spalding пришел Wilson, но, несмотря на смену бренда, стандарты остались прежними – высочайшими. Собственно, даже кожа, используемая при изготовлении мяча, осталась прежней. Ее поставляет компания Horween Leather, базирующаяся в Чикаго. Кожаные заготовки для Wilson, которые те впоследствии используют в производстве игровых мячей, Horween Leather изготавливает по специальным параметрам, используя патентованные методы дубления и тиснения.

По сути, основу функционала компании Wilson составляет сборка мячей и процесс тестирования. Мяч должен соответствовать заданным стандартам износа, давления и отскока. Все игровые мячи НБА имеют окружность 750-780 миллиметров и не должны иметь видимых признаков брака. Официальное давление должно составлять от 0,54 до 0,61 бара. После того как эти параметры совпадают, каждое изделие проходит проверку на отскок, который определяется при помощи машины, сбрасывающей мяч с высоты 180 сантиметров. Если он отскочил назад на расстояние до 130 сантиметров, тогда продукция будет одобрена и готова к использованию «прямо из коробки».

Правда, сейчас Wilson колдует над новой, революционной версией официального мяча, который представляет собой пористую сферу, изготовленную при помощи 3D принтера. Только вот есть подозрение, что эксперимент в большей степени имеет PR-направленность, нежели серьезные намерения заменить нестареющую классику.

Помнится, Spalding в свое время тоже пытались поразить игроков инновациями и в итоге схлопотали уйму критических отзывов.

Все-таки, что ни говори, а хороший баскетбольный мяч должен быть оранжевым, пупырчатым и кожаным. И таких должно быть, как минимум, три – добавили бы люди, обслуживающие матчи НБА. Именно такова стандартная квота для одной игры.

Сперва три мяча презентуют начальнику судейской бригады, тот производит формальную проверку на соответствие форме, жесткости фактуры и плотности давления, после чего выбирает того единственного. Два остальных остаются на замене, в случае если все-таки найдется ушлый болельщик, который захочет утащить снаряд. В идеале в ходе всего матча должен использоваться только один мяч. Отсюда и такая тяга к нему, как со стороны Янниса, так и со стороны всех остальных.

Напоследок будет уместно напомнить, что вторым по стоимости мячом в истории, после того самого, которым Уилт Чемберлен набирал 100-е очко, является вообще-то неигровой. Мяч, который был использован в клипе Майкла Джексона «Jam» (его оригинальность подтверждена автографами Джексона и Майкла Джордана), ушел с аукциона за 294 тысячи долларов .

Фото: Gettyimages/Ethan Miller