Любые сходства с реальными людьми не случайны.

В чем Кобе Брайант превосходил и превосходит своих извечных противопоставленцев за звание величайшего игрока в истории, так это в мультикультурализме.

Джордан с самого начала был стопроцентно американским продуктом.

Леброн использовал те же самые лекала, только с большим пафосом, упором на тяжелое детство, преданностью «своему народу» и подключением медийного ресурса. Осталось только баллотироваться, оттянуть срок в Белом доме, и очередной пример (какой по счету?) воплощения американской мечты с экранизациями, автобиографическими фолиантами и двухтомником цитат на все времена готов.

Кобе был не таким. И эта черта нравилась мне в нем больше всего. Он одинаково увлеченно пинал футбольный мяч с итальянскими пацанами в подворотнях Милана и на чистом итальянском рассказывал о любви к одноименному гранду.

Подначивал на словенском Луку Дончича.

Материл на испанском Луиса Сколу.

Из всех американских звезд НБА Брайант выглядел наиболее заинтересованным в глобализации баскетбола. Поэтому назначение его официальным послом чемпионата мира-2019 в Китае выглядело естественным в своей безальтернативности.

По ходу турнира Брайант не ограничивался общими фразами, а расточал комплименты командам типа Венесуэлы или Польши, за матчами которых по большей части следили только болельщики этих сборных и законченные баскетбольные гики.

В 2023-м мы по-прежнему скорбим о потере Брайанта, который погиб при крушении вертолета через несколько месяцев после того, как вручал трофей в Пекине. Любые отголоски наследия Кобе максимально резонируют в баскетбольном сообществе – новости, воспоминания, сравнения, старые записи. И этот чемпионат мира не стал исключением, предоставив нам возможность вспомнить стилистику игры Брайанта, а заодно оценить подражательные способности Рондэя Холлис-Джефферсона.

Холлис-Джефферсон представляет Иорданию, играет в чемпионате Пуэрто-Рико, но родился в Пенсильвании

Достаточно просто посмотреть на пластику движений и атрибуты вроде номера, кроссовок, повязки на руке, чтобы понять: сходство с Брайантом не случайно.

«Он легенда, я не мог и мечтать о том, чтобы меня сравнили с кем-то вроде него. Это приятно, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я даже не близок к уровню Кобе. Я просто стараюсь следовать тем наставлениям, которыми он всегда делился с людьми. Я стараюсь быть таким же трудолюбивым, как он, ощущать азарт игры, следовать по направлению к своей цели.

Я родом из Пенсильвании (штат, крупнейшим городом которого является Филадельфия, где рос Брайант), поэтому знаю многих людей, которые тренировались с ним, играли против него. Я слышал от них массу историй о его игровой этике, о том, как Кобе в 11, в 12 лет не расставался с мячом. Брайант не просто любимый игрок, это пример того как быть достойным человеком, того как нужно жить

Мы как-то пересекались после одного из матчей «Бруклина». Это был просто разговор, вроде бы ничего особенного. Но в этом и состоит еще одна отличительная черта Кобе. Он мог говорить тебе о самых обычных вещах так, что ты понимал – это может изменить мою жизнь», – сказал Джефферсон после матча с Новой Зеландией, в котором набрал 39 очков.

В той игре Джефферсон тянул Иорданию на протяжении четырех четвертей, в одни руки состряпал для арабов овертайм, но там уже просто не сдюжил. В дополнительное время команда набрала всего 2 очка, но победа «киви» утонула в громогласном скандировании болельщиков, кричавших «Кобе, Кобе».

Джефферсон не стушевался и против сборной США, в матче с которой набрал 20 очков. По итогам трех матчей первой групповой стадии «леворукий Кобе» лидирует по суммарному количеству очков (83), опережая игроков НБА Джордана Кларксона (72) и Луку Дончича (71). Джефферсон и сам играл в престижнейшем чемпионате планеты. На драфте-2015 его под 23-м пиком взял «Портленд», но в майке «Блейзерс» он на площадке так и не появился. Зато провел четыре года в «Бруклине», где бодрее всего смотрелся в сезоне-2017/2018, по ходу которого за 28,2 минуты игрового времени набирал 13,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи.

После «Нетс» были попытки заиграть в «Торонто» и, как ни странно, в «Портленде», но там натурализованный иорданец не преуспел. И как позже выяснилось, именно это стало катализатором последующих изменений в жизни Джефферсона.

Вылетев из НБА, Джефферсон полностью пересобрал себя. Кобе стал прототипом идеального игрока

Самое удивительное в игре Джефферсона за Иорданию – это не только его зеркальная схожесть с Брайантом, но и ощущение того, насколько он комфортно ощущает себя в подобной стилистике. Это при том, что игра Кобе никогда не была проста по исполнению: сложные пост-апы, бесчисленные броски с отклонениями, трехочковые с заваливаниями корпуса вперед, много движения по лицевой, низкая стойка в защите. Это невозможно имитировать просто ради того, чтобы потрафить публике и получить пару дружеских хлопков по плечу. И тут стоит отдать должное за то, что он не гонится за дешевыми трюками.

Вылетев из НБА после сезона-2020/2021, Холлис-Джефферсон полностью переосмыслил жизнь и карьеру. Он сбросил порядка 7 килограммов, перестроил рацион таким образом, чтобы питаться только раз в день. Столь радикальные изменения были сделаны не ради новомодных диет, а с целью свести к минимуму проблемы с желудком, которые, по словам Джефферсона, временами влияли на его самочувствие и настроение. Он начал работать с «консультантом по лидерству», чтобы повысить самооценку и научиться быть более сфокусированным.

«Помню, после переезда в чемпионат Пуэрто-Рико я сидел в своей маленькой квартирке и гадал: что случилось с моей жизнью? Я чувствовал себя неудовлетворенным. Понимал, что нахожусь на довольно низком уровне. До того как признался себе в этом, я находился в постоянной борьбе с самим собой. Последние несколько лет я пытался внести кое-какие изменения в свой образ жизни и мыслей», – признается игрок сборной Иордании.

Изменения оказались весьма существенными. Сегодняшний Рондэй Холлис-Джефферсон не похож на легкого форварда, отыгравшего шесть сезонов в НБА.

До того, как попасть в лигу, Джефферсону пришлось пометаться между позициями. Играя за свою родную школу в Честере, Рондэй чаще всего выступал на позиции разыгрывающего. И судя по тому, что игра за команду именно в этом амплуа привела его в состав сборной лучших школьников страны на турнир McDonald’s All American, можно заключить, что получалось у него неплохо.

Перейдя в команду университета «Аризоны», он попал под игравшего на той же позиции Ти Джея Макконнелла, и ему пришлось осваивать новый спектр рабочих навыков уже в качестве форварда. В чемпионате Пуэрто-Рико и в сборной Иордании он уже не скован прежними обязательствами и может позволить себе творить, вспоминая качества и заготовки, которые были свойственны ему на ранних этапах карьеры. Он вновь превратился в игрока, делающего ставку на проходы, атлетизм, поиск фолов при игре вблизи кольца, на то, чтобы делать остальных лучше.

Джефферсона не назовешь подающим надежды, но и в утиль его сдавать рано: парню 28 лет, и у него еще есть время, как минимум, для того, чтобы удивлять тех, кто сомневается в нем. Рондэй не скрывает, что хочет привлечь своей игрой за Иорданию внимание представителей команд НБА, которые бы взглянули на него в новом качестве и, возможно, предоставили ему еще один шанс.

«Это чемпионат мира – турнир, где собираются лучшие из лучших. Не строю далеко идущих планов, а просто пытаюсь показать, что способен конкурировать на таком уровне с сильнейшими игроками и сборными. Могу давать очки, способен привносить энергию в действия своей команды. Всегда восхищался хладнокровным мышлением Коби, его одержимостью духом соперничества. Это невозможно имитировать, но из этого можно извлекать уроки, использовать как мотивацию», – после этих слов, Джефферсон достоин комплиментов хотя бы за то, что понимает – что можно имитировать, а что нет.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Acayan