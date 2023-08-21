Здесь пройдет плей-офф ЧМ.

Глядя на трио хозяев стартующего 25 августа кубка мира – Филиппины, Япония, Индонезия – так и подмывает сказать, что проведение там престижного турнира – часть глобальной популяризации баскетбола. Однако подобная аттестация уместна только в отношении Индонезии, но только не Японии и уж тем более Филиппин. Ведь заставить жителей этого островного государства любить баскетбол еще сильнее едва ли возможно.

Баскетбол – самый массовый и популярный вид спорта на Филиппинах

Колонизация в том или ином виде существовала всегда, менялись только лозунги и предлоги, которыми руководствовались интервенты. Вся история Филиппин – очередное тому подтверждение.

В 1521-м Фернан Магеллан вместе со своей экспедицией высадился на острова, которые позже получили свое название в честь испанского принца, а затем и короля Филиппа II. С тех пор Филиппины несколько раз становились переходящей собственностью. Местные неоднократно боролись за независимость, испанцы отбивались, потом Филиппины ненадолго перекочевали под «покровительство» Великобритании, затем вновь было возвращены испанцами, а в итоге стали разменной монетой.

В 1898 году, проиграв Испано-Американскую войну, европейцы услужливо передоверили Кубу, Гуам, Пуэрто-Рико и Филлипины Соединенным Штатам. Те, в свою очередь, немедленно принялись проводить ревизию нового хозяйства и в рамках миссионерских экспедиций познакомили местное население со своей культурой, частью которой к тому моменту уже был баскетбол.

Нейсмит изобретал баскетбол в 1891-м как менее травмоопасную альтернативу футболу для школьников и студентов. И именно в качестве образовательной дисциплины он был завезен американцами на Филиппины. Если бы местные не сопротивлялись какое-то время, пытаясь отстоять независимость, изобретение Нейсмита могло укорениться в системе образования островитян еще раньше. А так американцам потребовалось четыре года, чтобы утвердиться в статусе полноправных владельцев Филиппин.

В 1904-1905 баскетбол стали преподавать в ряде школ, причем поначалу сугубо как дисциплину для женщин, но вскоре распространили на оба пола. С 1910-го начали проводить соревнования между командами учебных заведений и заодно формировать институт национальных сборных.

Первый крупный успех мужской сборной датируется 1913-м; команда выиграла чемпионат Дальнего Востока, где уже тогда обыгрывала Японию, Китай, Гонконг, Сиам и Федеративные Штаты Малаи. И это не было случайным успехом недооцененных новичков. Филиппинцы выиграли девять из десяти баскетбольных турниров, в которых играли, в период с 1913-го по 1934-й. В 1936-м сборная участвовала в Олимпийских играх и заняла достойное пятое место. На чемпионате мира-1954, который уже проходил под эгидой ФИБА, филиппинцы завоевали бронзовую медаль, что стало лучшим результатом в истории для азиатской страны и еще больше усилило популярность баскетбола.

Победы победами, но основная причина искренней любви – в другом. Прежде всего, в доступности. Баскетбольные площадки не требовали ландшафтных изменений и площадей, как футбольные поля. Достаточно иметь кольцо, прибитое к дереву, и мяч. Даже сейчас баскетбольный щит можно обнаружить в самых неожиданных местах любого филиппинского захолустья. Например, на боковой части мусоровоза. После долгих часов за рулем водители бросают мяч, чтобы взбодриться и снять напряжение со спины. Порты – это импровизированные стритбольные площадки разных размеров и форм. Играют все: крановщики, матросы, таможенники, докеры.

И эта общность – вторая причина повального увлечения баскетболом на Филиппинах. Местное население – чрезвычайно азартный народ, причем азарт этот, как правило, носит коллективный характер и уходит корнями в историю. Чтобы добывать пищу, коренному населению островов приходилось рыбачить и охотиться сообща. Баскетбол – тоже коллективный вид спорта, где взаимодействие способно бить атлетизм и класс даже на самом высоком уровне, не говоря уже об обычной игре во дворе. Поэтому филиппинцы любят баскетбол не просто на уровне «посмотреть и поговорить», а именно играют.

Согласно исследованиям маркетингового департамента Nike, по состоянию 2023 год Филиппины – а это, на секундочку, 7107 островов с населением 114 миллионов – третий по величине баскетбольный рынком после США и Китая. 81% городского населения являются поклонниками баскетбола, при этом почти 50% называют себя заядлыми болельщиками: смотрят НБА, подписаны на соцсети игроков и покупают билеты на матчи местных команд. Иными словами, филиппинцев интересуют не только конкретные команды и баскетболисты, а игра как стиль жизни, как неотъемлемая часть повседневности.

В баскетбол играют везде, даже в трущобах. Себу-Сити – один из самых бедных и грязных мегаполисов мира, и только баскетбол здесь поддерживает в людях какую-то надежду:

Военный корабль Сьерра-Мадре – призрак конфликта Филиппин с Китаем. Островитяне выдвинули претензии на архипелаг островов в Южно-Китайском море и на один из них – атолл Айюнинь – в конце 90-х посадили на мель десантный корабль. Он до сих пор там стоит и разрушается – вместе с обязательными филиппинскими атрибутами: флагом и баскетбольным кольцом, где играют дежурящие на объекте 11 моряков ВМФ Филиппин.

Бедность, военные конфликты, стихийные бедствия – все меркнет перед лицом баскетбола. В 2006-м тайфун обрушился на Манилу, баскетбольные конструкции не выдержали – но филиппинские дети продолжали играть с мячом даже без кольца.

А где-то первым делом восстановить кольцо после урагана – дело принципа. 2013-й год, центральные Филиппины, последствия тайфуна Хайянь.

Даже когда сезонный тайфун приносит с собой наводнение после бесконечных дождей – баскетбол просто становится водным баскетболом:

День всех святых на Филиппинах, как и во многих других испаноговорящих католических странах – настоящий фестиваль. Семьи приезжают на кладбища с цветами, свечами, едой, музыкой и – конечно же – самодельными баскетбольными щитами. И это не считается кощунством – наоборот:

Филиппинская лига – старейшая в мире после НБА

Баскетбол на Филиппинах не был бы таким развитым видом спорта, если бы не стремление всех заинтересованных лиц сделать его максимально доступным. Самый дешевый билет на матч чемпионата Филиппин составляет 50 филлипинских песо, то есть около 100 российских рублей.

Выручка – одна из тех многих составляющих, по которым филиппинцы, как и многие другие, отстают от НБА. Но Филиппинской Баскетбольной Ассоциации (PBA) есть, чем козырнуть перед другими чемпионатами. Лига, куда входят 12 клубов, была основана в 1975-м году, и формально это вторая после НБА старейшая профессиональная лига – потому что PBA была профессиональной с самого старта, а другим мировым чемпионатам ФИБА сменила статус с любительского только в 1990-м.

Филиппинцы хотели как можно быстрее перенять опыт американцев. Собственно, история PBA в чем-то напоминает американский путь. Можно даже сказать, что у нее было свое подобие конкурентной Американской Баскетбольной Ассоциации.

PBA была основана, когда девять баскетбольных команд решили покинуть Манильскую Промышленную и Коммерческую Спортивную Ассоциацию, которая находилась в ведении местной баскетбольной федерации. Владельцы команд были недовольны тем, как федерация без уведомлений и при любом удобном случае дергала игроков на матчи национальной сборной.

Так клубы устроили свою лигу с блэкджеком и замысловатой системой «на троих». Устройство PBA отличает то, что сезон делится на три турнира, каждый из которых называется конференцией. В каждой конференции принимают участие все двенадцать команд лиги, и победитель каждого турнира легитимно считается чемпионом лиги.

Кого-то подобная экзотика может отпугнуть, особенно при наличии более привычных форматов и куда более богатых предложений из Китая и Пуэрто-Рико. Но с конца 80-х до начала 2000-х на Филиппины заезжали такие экс-игроки НБА, как Седрик Себаллос, Эл Торнтон и Винсент Эскью.

Смекнув, что клубы не могут конкурировать с прямыми конкурентами, представители PBA придумали другое решение. Клубы стали подписывать контракты с бывшими игроками НБА на краткосрочные выставочные турниры протяженностью в 3-5 матчей, и так сюда подтянулись Ник Янг, Марио Чалмерс, Реналдо Бэлкман. Непритязательные филиппинцы готовы были платить и за них, хотя, казалось бы, уже могли привыкнуть к звездам рангом повыше.

Да, Леброн, Мело, Стеф Карри и прочие не торопятся переезжать в «Магнолиа Тимпладос Хотшотс» или «Барангай Гинебра», но при любой возможности посещают страну в рамках рекламных компаний и выставочных тренировочных лагерей. Все, что касается сбыта продукции с лого НБА или звезд этой лиги, разлетается на Филиппинах быстрее чем свиная кожица во фритюре (одно из самых популярных блюд местной уличной кухни).

Помимо глобально обожаемых звезд, филиппинцы отчаянно топят «за своих». К таковым, в первую очередь, относится защитник «Юты» Джордан Кларксон, выступающий за национальную команду страны.

Еще один любимчик с частично филиппинским происхождением – Джейлен Грин из «Хьюстона», у которого частично филиппинское происхождение.

И главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра, у которого филиппинские корни по материнской линии.

Cолидное представительство, учитывая, что раньше филиппинцам приходилось молиться лишь на натурализованного Андрэя Блатча.

При этом филиппинский баскетбол не держится сугубо на легионерах.

У сборной есть свой герой. Фанаты надеются, что он станет первым коренным представителем страны в НБА

Возможное пришествие коренного представителя Филиппин в НБА по эмоциональной реакции его земляков будет сопоставимо с ликованием китайцев, когда в лиге появился Яо Мин. Игроки с филиппинскими корнями в НБА появлялись, только все они родились в Штатах и имели к исторической родине опосредованное отношение.

Даже в такой ситуации должен быть первопроходец. Таковым стал Рэймонд Таунсенд, выбранный на драфте-1978 «Уорриорз» под 22-м пиком. Разыгрывающий престижного университета UCLA, чемпион NCAA в 1975-м, стал первым филиппино-американцем в НБА, но больше ничем не запомнился. За три сезона в лиге в составе «Уорриорз» и «Пэйсерс» он в среднем набирал 4,8 очка, 1 подбор и 1,4 передачи.

Историческим событием для филиппинского баскетбола мог стать выбор Кая Сотто в прошлом году. Но центровой ростом 218 см так и остался незадрафтованным, хотя периодически привлекался в команду G-лиги «Игнайт» и после драфта играл в Летней Лиге НБА. Как знать, возможно, ждать осталось недолго.

Чемпионат мира, где Сотто вместе с Кларксоном (занимающим единственный слот для натурализованного игрока) будет представлять сборную, может стать отличным промо для дальнейшего переезда центрового в НБА. Хотя шансы побороться с Доминиканой (читай – Таунс) за выход из группы, где еще есть Италия и Ангола, довольно призрачные. Понятно, что команде Чота Рейеса будет тяжело выйти в следующую стадию, но где же еще прыгать выше головы, как не на домашней площадке перед своими болельщиками?

Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Dondi Tawatao, Stanley Chou, Jeoffrey Maitem; Ezra Acayan/ZUMAPRESS.com, marine_corps/Flickr.com, Miro May/picture alliance, Dennis Jerome Acosta/ZUMAPRESS.com, Pius Koller/imageBROKER.com, Paul Souders/WorldFoto, 94 Pike Street, Suit/Global Look Press; East News/AP Photo/Joseph Nair, AP Photo/Aaron Favila, AP Photo/Bullit Marquez, Kyodo via AP Images, AP Photo/Pat Roque