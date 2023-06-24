Эл Джей Райдер прививает чувство прекрасного.

Культурологическую ценность спорта переосмысливали уже не раз, но новые времена порождают новые форматы. Коубы, вайны, шортсы, эдиты и то, что придет им на смену, раз за разом будет обращаться к спорту как к источнику вдохновения и поставщику сюжетов. Идея сопоставить и сравнить совсем свежие хайлайты с эпизодами из прошлого, кажется, лежит на поверхности, но наиболее изящно и непосредственно интерпретировать ее получилось, пожалуй, только у спортивного журналиста Эл Джея Райдера.

Искусство и спорт давно идут рука об руку, но Райдеру удается выискивать нетривиальные сюжеты на постоянной основе

Еще со времен Диего Марадоны и его гола рукой в ворота сборной Англии в 1986-м общественность активно использовала религиозные и художественные мотивы для описания тех или иных моментов в спорте и придания им дополнительного смысла и значения. Вряд ли аргентинец был первопроходцем, просто именно его гол можно считать определенной точкой отчета, когда подобные приемы стали использоваться в широком обиходе. А появление общедоступного интернета и новых технологий лишь разнообразило и ускорило этот процесс.

Создателя аккаунта ArtButMakeItSports Эл Джея Райдера на публикацию одного из многочисленных постов в каком-то смысле вдохновили обстоятельства, схожие с теми в которых оказался Марадона. Если легендарный аргентинец отличился рукой в игре, где большую часть времени предполагается использовать ноги, то Райдер увидел очередной повод для нового поста, когда наблюдал за игрой, в которой мяч находится в руках у игроков, а ноги предназначены для передвижения по площадке. Хотя у Джоэла Эмбиида в матче плей-офф против «Бруклина» было иное мнение.

Центровому «Сиксерс» не понравилось, как Ник Клэкстон хамовато переступает через него и Джо решил лягнуть соперника. Одни увидели в этом грязную игру, другие – ребячество и отсутствие чемпионской выдержки, но только не Райдер. Он увидел перед глазами картину XV-го века «Святой Михаил, убивающий дракона», один из канонических образов противостояния добра и зла. Эл Джей немедленно собрал нехитрый коллаж и привычно опубликовал его в соцсетях, сопроводив хэштегом @artbutmakeitsports.

Для Райдера это не было озарением. Из своих 33 лет он за десять лет в спортивной журналистике видел многое и не только то, что ограничивается разметкой площадки. Каждый раз, приезжая в новый город, Эл Джей обязательно посещал местные музеи и фотографировал различные работы, напоминавшие ему эпизоды из мира спорта. В его телефоне набралось больше 5000 картин.

Он рассказывал, что любовь к искусству ему привила бабушка: когда ему исполнилось 3 года, его семья вернулась в Нью-Йорк из Токио, и с тех пор бабушка регулярно водила его по музеям. Первоначально он их ненавидел, но в школе настолько проникся, что стал мечтать о том, чтобы стать искусствоведом. Родители его отговорили – он поступил на специальность «human and organizational development», после чего пошел работать на NBC Sports. Но интерес к искусству никуда не делся.

Все начиналось с того, что восемь лет назад он опубликовал в инстаграме депрессивный портрет Всеволода Гаршина работы Ильи Репины с подписью «типичный болельщик «Никс».

Четыре года назад, в декабре 2019-го, он начал делиться оригинальным видением уже с большим числом подписчиков в соцсетях и с тех пор существенно расширил аудиторию. Илону Маску он, конечно, не конкурент, но в соцсети, которой владеет всем известный медиамагнат, у Райдера 147482 подписчика.

Злободневность или скандальность для Эл Джея не главное, он работает по иному принципу.

«Чем больше общего в параллелях, тем лучше. Мне нравится многослойность. Я думаю, такой подход и объясняет, почему аккаунт находит отклик у аудитории», – раскрывает свой главный критерий успеха Рейдер в интервью GQ.

Несмотря на простоту, Райдер не сразу нашел комфортный для себя формат

Сопоставить две картинки. Казалось бы, чего проще. Но нет, изначально Райдер публиковал фото из музеев, сопровождая их спортивными терминами или подписями, отсылающими к известным спортивным событиям. Потом понял, что таким образом ему удастся найти диалог только лишь с одной частью аудитории.

«Когда все начиналось, это было в большей степени про искусство. Со временем я понял, что лучше сопоставляться картинки. Во-первых, узнаваемость выше, и пользователю гораздо легче найти общее в изображениях. Во-вторых, мои подписчики люди с разными интересами, они очень разнообразны в своих предпочтениях, поэтому я решил, что должен учитывать обе составляющие – культурную и спортивную», – вспоминает становление своего аккаунта Райдер.

Вроде бы пустячный прием, но подготовка таких коллажей требует немалой профессиональной насмотренности, цепкой памяти и оперативности.

«Больше всего кликов собирают фото, которые я публикую в режиме реального времени. И это логично. Если вы видите, как во время матча начинается потасовка, а через пять минут об этом появляется мем, вам захочется поделиться им с друзьями. То, насколько быстро мне удается среагировать, зависит от ситуации. У меня порядка 7000 фото произведений искусства. Какие-то я видел лично, о других просто знаю. В среднем процесс обработки и подготовки занимает от 15 до 20 минут, иногда быстрее. Например, в матче между Канзасом и Канзас-Стэйт началась драка, и я мгновенно подумал: «О, это резня невинных». Иногда так удачно совпадает».

Причем сходство сюжетов далеко не единственный критерий для автора.

«Никогда не стану тратить время на эпизод, в котором я не уверен. Начинать копать вглубь, не зная хотя бы приблизительно, что ты ищешь, чревато потерей времени и качества. Иногда я ориентируюсь на цвета, стиль работы художника или даже на вроде бы совсем сторонние детали. Фото данка Руди Гобера, где его рука была поднята, а под ней стояла куча игроков, походило на «Плот Медузы» французского художника Теодора Жерико. А Гобер – француз. Как я и говорил, чем больше смыслов в коллаже, тем лучше», – расшифровывает хитросплетения своих работ Райдер.

Разгадать посыл Эл Джея удается не всегда, все же не каждый в курсе контекста сюжета картины или того или художественного течения. Райдер это признает, но и это умудряется обращать себе на пользу.

«Мое дело создать композицию, а то, насколько глубоко в нее захочет вникать пользователь – полностью его дело. Кому-то интересно потом залезть и прочитать о художнике в википедии, а кому-то достаточно самого факта совпадения фигур на изображениях. Если сюжет проще – это не значит, что он хуже. Я делал пост с кадром, где бейсболиста «Канзас-Сити Роялс» тошнит. В Германии я случайно увидел картину Гойи, на которой изображен человек, которого тошнит на пикнике. Кроме процесса, эти два сюжета ничего не объединяет, но он настолько яркий и самодостаточный, что работает хорошо», – Райдер просто о простом.

Своим творчеством Райдер заработал признание как среди спортсменов, так и среди коллег.

Несмотря на то, что Эл Джей имеет солидный прирост аудитории, а также старается расширять ее за счет самых различных видов спорта, будь то женский футбол, лакросс или крикет, сам он по-прежнему считает свой аккаунт нишевым. Хотя с ним согласны далеко не все.

«Я всегда очень рад, если спортсмены дают обратную реакцию. Есть два игрока клуба НФЛ «Баффало Биллс», которые являются большими поклонниками. Я сделал один пост специально для них, и они были просто в восторге. Но это скорее исключение.

По большей части я слышу комплименты от спортивных фотографов. Я безмерно уважаю их работу и профессию, которая, безусловно, является искусством. В ответ они оперативно шлют мне самые интересные кадры. Люди из соцсетей тоже сильно помогают, пересылая различные фото. Такие сообщения приходят по 10-20 раз в день. И я рад такой активности. Без помощи подписчиков процесс бы усложнился в разы. Я ведь не могу смотреть весь спорт 24 часа семь раз в неделю. Все те, кто присылают мне фото, советуются со мной или дают советы – все они соавторы моего аккаунта», – благодарит всех неравнодушных Райдер.

Повидав огромное количество произведений искусств и узнав массу интересного о большинстве из них, Райдер перенял у великих творцов главную черту.

«Самое лучшее произведение – следующее. Одной из последних работ, продвинувших аккаунт, было фото Луки Дончича, смотрящего на Девина Букера. Я сделал его в режиме реального времени. Я стараюсь не перебарщивать с постами. У меня два аккаунта в двух основных соцсетях. Птичка разносит все, что я успеваю придумать, для другого аккаунта я работаю более избирательно. Я воспринимаю его как виртуальный мини-музей», – агитирует против шитпостинга Райдер.

Наконец, не может не вызывать уважение абсолютно осознанное понимание своей аудитории и площадок, на которых она обитает.

«Никакого ТикТока. В интернете есть места, куда я просто не захожу. Мне хватает того, что у меня есть сейчас. Пару раз участвовал в совместных проектах.

Честно говоря, не знаю, получилось ли у меня сделать из этой затеи основную работу.

Не хочу показаться самонадеянным, но каждый день появляются комментарии типа: «Это единственная причина, по которой я все еще захожу в соцсети» или «Это лучший аккаунт в интернете». Если людям это так нравится, что уж кокетничать, было бы здорово заработать на этом. Есть несколько вещей, с которыми я экспериментирую. Меня пригласили на художественную ярмарку в Палм-Спрингс, где я был куратором выставочного стенда и представил одну из своих работ. Этот полноформатный стенд теперь стоит у меня в квартире. Я подумываю о потенциальной продаже гравюр или картин. Посмотрим».

Так что спешите видеть, оценивать и сохранять себе на телефон, пока коллажи Эл Джей Райдера доступны и не взлетели в цене.

Фото: twitter.com/ArtButSports