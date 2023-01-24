В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?

Джереми Сохан не позер, а пахарь.

Форварду «Сперс» Джереми Сохану не привыкать быть в фокусе всеобщего внимания. Забудьте о татуировках, розовых волосах и сравнениях с Деннисом Родманом.

Лучше постарайтесь вспомнить другого такого игрока, которому в возрасте до 20 лет удалось поиграть в Англии, Польше и Германии, долгое время тренироваться исключительно посредством скайпа, а затем спокойно уйти в первой десятке драфта.

Компрометирующая внешность – это лишь один из элементов (далеко не самый значимый) сложной и эклектичной мозаики имени Джереми Сохана. И в конце прошлого года он лишний раз подтвердил это, став на постоянной основе исполнять штрафные одной рукой. Историю с нетипичной манерой реализации баскетбольного стандарта мгновенно растиражировали, и только чуть погодя узнали, что подобная экстравагантность не только вынужденная мера, но и своего рода большой аванс со стороны «Сперс».

Игроки, бросавшие одной рукой, были и до Сохана, но случай Джереми более фундаментален

Исполнение штрафных одной рукой не только не является инновацией, но и считается чем-то вроде демонстративного жеста.

Будь то хохмачество Шака на Матче звезд.

Вынужденные меры от Джермейна О’Нила.

Или троллинг пресловутого Родмана.

В обычных матчах выбор подобной техники зачастую определяют обстоятельства. В основном локальные трамвы.

К сожалению, только ими дело не обходится. Одним из самых памятных случаев стали штрафные броски игрока команды университета Лайола Мэримаунт Бо Кимбла. Защитник начал совершать каждый первый штрафной одной левой рукой в память о друге детства и партнере по команде Хэнке Гейтерсе. 4 марта 1990-го, в матче против «Портленд Пайлотс», один из самых талантливых и результативных игроков NCAA упал в обморок и умер от сердечного приступа.

В результате чемпионат NCAA был приостановлен, а «Лайола Мэримаунт Лайонс» автоматически были допущены до плей-офф турнира. Именно тогда Кимбл, который был правшой, и выдумал посвящение своему многолетнему другу, бросавшему левой.

К счастью, в случае с Соханом все гораздо прозаичнее. Джереми начал бросать одной рукой во второй половине декабря.

И поначалу подобное новшество вызывало некоторый скепсис, даже несмотря на комментарии самого игрока.

« Когда я бросаю одной рукой, мой локоть находится в правильном положении. Когда же я использую обе и одной из них направляю мяч, то локоть торчит в сторону. Так не должно быть . Поэтому мы пытаемся исправить этот недостаток. Мы достаточно давно начали работать над этим, но лишь пару матчей назад тренер Попович подошел ко мне и сказал: «С сегодняшнего дня будешь бросать одной рукой», – ответил Сохан на злободневный вопрос репортеров.

То есть дело не столько в штрафных, сколько в механике броска как таковой, а возможность оттачивать правильную технику при выходе на линию – это своего рода дополнительная возможность, бонус. И то, что «Сперс» сразу же взялись за исправление погрешностей в игровом стиле новичка, говорит о том, что клуб рассчитывает на парня в долгосрочной перспективе.

«Многие люди обращают внимание на цвет волос, но если вы узнаете его поближе, то поймете, что это лишь способ выразить отношение к искусству, культуре и моде. Эти вещи важны для Джереми, при этом он очень терпеливый и глубокий человек. Он из тех, кто спокойно может прожить полгода в Тибете», – характеризует новичка один из тренеров «Сперс» Джон Джейкус.

Ждать прогресса Сохана на протяжении полугода не пришлось. В первых 23 играх сезона Сохан реализовал 11 из 24 штрафных (45,8%), а с момента смены бросковой манеры (19 декабря) попал 29 штрафных из 37 (78,4%) . О том, что работа дает результат не только на линии штрафных, свидетельствует и недавний матч против «Финикса», в котором Джереми установил персональный рекорд результативности.

Правда сам Сохан не обольщается. И это подкупает.

«Все идет неплохо, но это долгий процесс. Для совершенствования нужна постоянная и упорная работа. Я верю в эту методику и в людей, которые работают со мной. Их немало, и я благодарен каждому», – признается Сохан.

Пробелы в технике Сохана были заметны еще на преддрафтовых просмотрах, но «Сперс» все же рискнули

Для того чтобы заподозрить что-то неладное в отношение бросковой техники Сохана, необязательно было изучать видеозаписи его матчей. Играя за команду колледжа Бэйлор, он реализовал 53 из 90 попыток с линии штрафных (58,9%) .

По словам форварда, еще в период просмотра перед драфтом главный тренер «Сперс» Грегг Попович и его помощник Бретт Браун сказали ему сосредоточиться не на точности броска, а на исполнении.

«Во время бросковых упражнений, еще до того, как я коснулся мяча, ко мне подошел тренер Поп и просто сказали: «Парень, тебе предстоит очень серьезно поработать над своим броском». Я сказал, что готов делать все, что мне скажут. Он улыбнулся, кивнул головой и пошел к скамейке».

На то, что техника Джереми небезупречна, но и не безнадежна, указывали не только тренеры и скауты.

«Чем больше я изучаю его движения при броске, тем более скептически отношусь к тому, что Сохан превратится в адекватного снайпера. Во многом как Киллиан Хэйс (которого я критиковал перед драфтом-2020 из-за его бросковой механики), Сохан при броске двумя руками не контролирует момент релиза.

Его руки словно соскальзывают с мяча, в результате чего у него отсутствует направленное касание. Вместо указательного пальца правой руки мяч к цели провожают большие пальцы обеих рук. Это не означает, что он не научится бросать (у бывшего снайпера «Сперс» Чака Персона тоже была нетипичная техника). Просто особенности броска сделают его путь к тому, чтобы стать среднестатистическим игроком лиги, более трудным, чем у большинства», – так охарактеризовал бросок Сохана автор сайта spurstalk.com Эл Джей Эллис.

Правда, он же отметил универсализм форварда, его выносливость, желание работать в защите и готовность исполнять абсолютно любые задания тренеров. В общем-то, эти черты и определил попадание Сохана именно в «Сперс» – клуб, славящийся умением находить неограненные алмазы и шлифовать их до бриллиантового блеска. Неудивительно, что именно нетривиальный форвард «шпор» носит негласное звание самого недооцененного новичка драфта.

Как бросок одной рукой помогает развить технику и почему другие это не используют?

В самой методике нет ничего нового. Более того, выполнение броска одной рукой числится среди основных практик на сайте американской федерации баскетбола.

А теперь сравните с тем, чем занимается на тренировках Джереми Сохан.

Отработка, казалось бы, базовых принципов направлена на:

1) Выработку уверенности и силы;

2) Формирование правильного баланса тела при броске;

3) Устранение неправильной постановки руки или большого пальца при высвобождении мяча в процессе броска;

4) Доведение до автоматизма процесса релиза и завершения броска.

Для пущей простоты все процессы заключены в емкую и аппетитную аббревиатуру BEEF.

Body balance (баланс тела)

Elbow in (локоть должен находиться параллельно колену и не выпадать в сторону)

Eyes on target (взгляд должен быть направлен на корзину, мяч не должен загораживать обзор)

Follow through (провожать мяч всем телом; начиная от плечевого сустава, заканчивая запястьем, кистью руки и носками обеих ног)

Физические принципы подкрепляются ментальной считалочкой до трех: 1 – подготовка бросковой руки; 2 – бросок; 3 – высвобождение мяча.

Все эти элементы направлены на выработку ритма и автоматизма. Иного способа, кроме многочисленных механических повторений этих упражнений, пока не придумано.

И подавляющее большинство баскетболистов делает их, но только на тренировке, не стремясь явить общественности.

Причина?

У каждого – своя. Одни не очень-то стремятся кардинальным образом поменять уже имеющуюся механику, которую они нарабатывали с детства. Пусть даже она катастрофична.

Другие попросту считают подобные эксперименты унизительными. Когда легендарный форвард «Голден Стэйт» Рик Бэрри, чей карьерный показатель реализации штрафных равен 89,3%, предложил Шаку попробовать более архаичную манеру исполнения штрафных, «Дизель» не стал делать скидку на статусность ветерана.

«Я сказал Рику Бэрри, что скорее буду попадать с линии 0%, чем стану бросать как в допотопные времена. Я слишком крут для этого», – отрезал О’Нил.

Если что, речь шла о подобной вариации.

К слову, кумир Шака Уилт Чемберлен не постеснялся прибегнуть к ней по ходу сезона-1961/1962, благодаря чему повысил точность своих штрафных с 50,4% до 61%. Правда, затем фривольный нрав центрового дал о себе знать. В автобиографии Уилт сетовал на то, что, исполняя штрафные таким образом, выглядел глупо, как девчонка. Видимо, природная маскулинность не смогла совладать с подобные ощущениями и поэтому последние 11 сезонов своей карьеры Чемберлен бросал штрафные с точностью 48,7%. Выглядел ли он при этом более мужественно. Когда не попадал в верхний край щита, пожалуй.

Последним игроком до Джереми Сохана, который не постеснялся блеснуть нестандартной техникой штрафных, стал центровой «Рокетс» Чинану Онуаку, который сейчас выступает за «Хапоэль» из Тель-Авива. Игрок сменил традиционную технику штрафных еще в колледже Луисвилла, после чего его точность с линии возросла на 13%. И пусть карьера Онуаку в НБА была не очень продолжительной (6 матчей в период с 2016-го по 2018-й), зато Чинану реализовал 100% всех своих штрафных – 4 из 4.

Сейчас во всей Америке лишь один человек остается верным подобному функционалу – еще один сын Рика Бэрри Кэнион, который выступает за «Айова Вулвз» в G-лиге. Он выдает 84,8% и недоумевает, почему все игнорируют советы его отца. Причем считает себя чуть ли не хранителем его наследия: «Мне будет безумно жалко, что когда я завершу карьеру, о таком броске навсегда забудут, а ведь он очень надежен и стабилен».

Как видите, Сохан не первый и – хочется верить – не последний, кто не стал избегать работы над ошибками, а сделал выбор в пользу самобытности и эффективности. И пусть в дальнейшем Джереми опять может вернуться к традиционализму, его нынешние действия демонстрируют, что парень готов на все ради индивидуального прогресса и улучшения результатов своей команды.

Фото: East News/AP Photo/Eric Gay; Gettyimages.ru/Tom Pennington