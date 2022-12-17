Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Берегись, Райли Карри.

Как бы цинично это ни звучало, но дети звезд НБА – это тоже своего рода инструмент привлечения аудитории. Даже далеким от баскетбола людям сложно сопротивляться обаянию и непосредственности милых пупсов, дефилирующих по раздевалкам команд и сопровождающих родителей на пресс-конференциях.

К тому же, в этой области тоже при желании можно откопать соревновательный элемент. Милые фото в соцсетях и постоянное нахождение на публике формируют не только образ хороших родителей среди игроков НБА, но и создают немалую фанбазу у самих детей.

Например, долгое время никто не мог соперничать с Райли Карри, у которой имеется сразу несколько фан-аккаунтов в самой токсичной из всех соцсетей. Но в прошлом мае у нее появился серьезный конкурент в пухлощеком лице сына Джейсона Тейтума. Джейсон Тейтум-младший или просто «Дьюс» и до этого часто попадал в прицел телекамер, но по-настоящему знаменитым стал благодаря одному занятному мему.

Фото Дьюса стало главной иллюстрацией к финалу Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами»

«Кельты» проиграли первый матч со счетом 107:118, а в качестве бонуса получили едкие комментарии от Джимми Батлера, набравшего 41 очко.

«Все что нам требовалось – это играть попроще. Мы уже знаем, как воспользоваться их ошибками. Они постоянно предоставляют нам возможности», – резюмировал победу команды Батлер.

Пресса подхватила пламенный спич лидера «Хит». Например, мастер художественных набросов и дока фэнтезийных прогнозов Скип Бэйлес мгновенно отреагировал на результат первого матча серии.

«Если вынести за скобки Стефа Карри и Луку Дончича, то Джимми Батлер – лучший игрок из тех, что остались в плей-офф», – заключил шоумен в эфире программы «Undisputed».

При этом гуру не учел, что «Селтикс» провели матч без двух игроков старта: без Маркуса Смарта и Эла Хорфорда, которые подтянулись ко второй встрече.

И вот тут «Селтикс» уже посрамили горе-прогнозистов. «Бостон» мигом потушил «Майами» – 127:102, Маркусу Смарту не хватило одного подбора для трипл-дабла (24 очка, 9 подборов, 12 передач), Хорфорд реализовал 100% бросков (10 очков, 4 из 4, 2 из 2 трехочковые), а Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком с 27 очками.

Медиа мгновенно переобулись и принялись расхваливать дерзость «Бостона» и пестовать Тейтума. Но ни многочисленные комплименты, ни развернутая аналитика не смогли составить конкуренцию забавному фото Дьюса Тейтума с подписью «Мой папа лучше, чем ты», явно адресованному Джимми Батлеру.

Мем возник в твиттере на странице NBA Memes и мгновенно разлетелся по интернету. Вскоре фото Дьюса стало универсальным символом превосходства: его адресовали друг другу футболисты НФЛ, музыканты и простые люди, которые хотели поддеть своих собеседников, но сделать это максимально мило и без издевки. Естественно, популярность мема вызвала повышенное внимание к персоне самого Дьюса.

Дьюс родился в год, когда Тейтум попал в НБА, а сам игрок постоянно проводит параллели между собой и сыном

2017-й стал поворотным в жизни Джейсона Тейтума. В июне «Селтикс» выбрали его третьим на драфте НБА, а шесть месяцев спустя он стал отцом.

«В моей жизни началась новая глава, и я был слегка растерян. Для таких случаев нет никакого специального руководства, нет и точного руководства, как стать хорошим родителем. Поэтому мое беспокойство было естественным. Думаю, что для меня и сына это возможность пройти этот путь вместе.

Мы оба взрослеем: я учусь быть профессионалом в своем деле и внимательным отцом, он каждый день открывает для себя что-то новое. Я и он – мы делим важные жизненные моменты. Он понимает, что важно для меня, а я осваиваюсь во взрослой жизни сам и помогаю делать то же самое ему. Эта взаимосвязь делает нас лучше. Это самое лучшее чувство в мире», – говорил о своих взаимоотношениях с сыном Тейтум.

Помимо семейных уз, Тейтум признается, что очень зависит от своего сына как от источника мотивации.

«Хочу, чтобы Дьюс помнил меня не только как хорошего отца, но и как спортсмена, который всегда стремился побеждать. Его присутствие на матчах очень важно для меня. Это не поза, это говорится не смеха ради. Каждый раз, когда он приходит на игру, то видит, как я выкладываюсь по полной. Я в свою очередь помню, что мой сын смотрит на меня и я не имею права облажаться. Делаю все, что в моих силах, чтобы победить. Концентрируюсь на этом и уверен, что, если продолжу в том же духе, то большие достижения рано или поздно придут».

Сын Тейтума стал талисманом «Селтикс»: настраивает игроков в раздевалке, стоит рядом с отцом во время гимна и участвует в пресс-конференциях

Дьюс не просто родственник Тейтума, а полноправный член команды, со своим нравом и привычками.

«Дьюс разбирается в игре, говорю вам. И он парень с характером, – шутил Маркус Смарт. – Как-то раз я выбрасывал мяч из-за боковой, и он ударил меня сзади. Честно говоря, я ждал, что он это сделает. Каждый раз, когда он заходит мне за спину, жду, что он атакует. Дьюс – очень своенравный пацан, но он наш человек. Мы все любим его. Так что все нормально».

Его слова подтверждают и другие игроки «Бостона».

«О, у нас с ним отношения двух взрослых людей, – повествует о своих отношениях с сыном Тейтума Грант Уильямс. – Бывают дни, когда он приходит, обнимает меня, подбадривает, спрашивает: «Что случилось?» А иной раз он смотрит на меня, знаете, таким провоцирующим взглядом. Потом подходит, несколько раз бьет меня кулаком и исчезает. Тогда я начинаю думать, чем я мог его задеть. Его поведение заставляет задуматься, где я допустил ошибку – в отношениях с ним или где-то в игре».

Дьюс не редкий гость на пресс-конференциях своего отца. Например, после победы в седьмом матче второго раунда плей-офф над «Милуоки» Тейтум-младший сидел на коленях отца и отвечал на вопросы прессы. Так Дьюс сообщил репортерам, что первое, что он намеревается сделать, приехав в Майами – это сходить поплавать.

Дать пять Дьюсу, когда он инспектирует раздевалку «Селтикс» перед матчами, считается счастливым знаком для каждого из игроков.

Отца же отпрыск настраивает по-особому. В прошлом году крохотный Дьюс стоял рядом с Тейтумом во время исполнения гимна практически на каждом домашнем матче «Бостона». И ведь не назовешь это причудой. По итогам сезона-2021/2022 «Селтикс» одержали 28 побед в 41 домашнем матче.

Увлечения Дьюса служат вдохновением для дизайнеров Jordan Brand, а сам парень уже сейчас проявляет заинтересованность в баскетболе

Любовь к сыну находит выражение и в экипировке Тейтума. Прозвище сына красуется на всех кроссовках игрока.

«Дьюс – моя гордость, и я очень благодарен жителям Бостона за то, как они относятся к нему. Каждый раз его очень тепло принимают, оказывают внимание. Люди относятся к нему как к личности, не просто как к ребенку. Мне очень импонирует такое отношение. Его имя на моих кроссовках – это своего рода напоминание, что все, что я делаю на площадке, делается и от его имени тоже. Дьюс – часть меня, а я часть – «Селтикс». И я счастлив, что болельщики и команда понимают это».

В декабре 2021 года Тейтум надел кастомизированную модель Air Jordan 36, дизайн которой был вдохновлен любимой книгой Дьюса «Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?». За год до этого Тейтум привез эту и другие детские книги в «Пузырь», чтобы иметь возможность читать их Дьюсу по «Face Time». Дьюс, конечно же, не остался в долгу и стал одним из фанатов, виртуально присутствовавших на матче отца.

Одним присутствием дело не ограничивается. Парень в свои 5 лет уже вовсю осваивается на тренировках «Селтикс».

«Он отличный распасовщик. Иногда он пасует лучше, чем его отец, – оценивал таланты юного дарования Грант Уильямс. – Честно говоря, Джейсон в последнее время прибавил в этом компоненте. Но Дьюс не отстает. Он может вести мяч обеими руками. Его бросок в прыжке выглядит весьма неплохо. А ведь он начинал с того, что просто раздавал нам бутылки с водой и полотенца».

Джейсон, несмотря на любовь к сыну, то ли из-за боязни конкуренции, то ли из-за серьезного подхода к воспитанию, прилагает все усилия, чтобы парень как можно раньше понял – в НБА ему поблажек ждать не стоит.

Оно и верно, пусть привыкает к отсутствию кумовства.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Brian Fluharty