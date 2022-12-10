Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

Сегодня день баскетбола.

Лига, какой мы знаем ее сегодня, официально берет свое начало с 1946 года: именно тогда была основана Баскетбольная Ассоциация Америки, которая затем, объединившись с Национальной Баскетбольной Лигой, образовала НБА.

Уже год спустя, в 1947-м, была проведена первая рождественская игра, завершившаяся победой «Никс» над «Провиденс Стримроллерс» со счетом 89:75.

В 1967 году канал АВС впервые провел телевизионную трансляцию рождественского матча. Историческое событие выпало вершить «Лейкерс» и «Сан-Диего Рокетс». «Ракетчики» оказались менее подвержены праздничному веселью и выиграли у более звездных оппонентов – 104:101.

В 1984-м боссы НБА поняли, что все делают правильно: Бернард Кинг отметился 60 очками, и лига решила не только и дальше играть на Рождество, но и ставить на этот день матчи с лучшими командами и главными звездами лиги.

Бейсболисты уже отдыхают, НФЛ старается не ставить матчи на Рождество (только его оно попадает на выходной), НХЛ не может это делать по условиям коллективного соглашения, а в университетском футболе рождественский слот перестали использовать после 2000 года.

Теперь Рождество принадлежит только НБА. И многими болельщиками воспринимается как начало сезона, так как «казуалы» постепенно переключаются с НФЛ и НБА становится главным спортивным зрелищем уже до финальной серии. В конце нулевых самые разные персонажи пытались это изменить и ныли, что в праздник все должны сидеть по домам и наслаждаться семейным ужином. Однако безжалостные капиталисты запретили даже думать об этом: рождественский вечер всегда показывает рекордные цифры не просто для всего регулярного чемпионата, но вообще для любых матчей НБА, за исключением финальной серии.

Сквозь годы и десятилетия рождественские матчи обрастали историями, колоритом и традициями. Попадание в рождественский телевизионный слот стало почетным признанием востребованности клуба у массового зрителя. Сейчас Рождество в НБА – демонстрация не только элитного уровня играющих в лиге спортсменов, но также дефиле атлетов в специальных комплектах игровой формы, эксклюзивные расцветки кроссовок, показ ярких рекламных роликов, а также погоня за спортивными рекордами и телевизионными рейтингами.

В этом году НБА презентует очередную серию противостояний:

«Филадельфия» – «Нью-Йорк»

Неожиданно самая увлекательная пара этого дня.

Центровой филадельфийцев Джоэл Эмбиид возглавляет гонку снайперов, набирая в среднем 33,3 очка в среднем за игру. И традиционные участники рождественских гуляний в НБА – «Никс», находящиеся сейчас на небывалом подъеме – попробуют приложить максимум сил, чтобы испортить праздник и статистику лидеру «Сиксерс».

«Лейкерс» – «Даллас»

Лука Дончич, возглавляющий лигу по количеству трипл-даблов в сезоне (6), будет разминаться на «Лейкерс», которые из-за травмы потеряли на месяц-полтора Энтони Дэвиса.

Возможно, Леброн и Дончич подарят индивидуальную дуэль.

«Милуоки» – «Бостон»

Все просто. Встреча команд, конкурирующих за первое место на Востоке. Пока что «Бакс» лидируют благодаря тому, что у команды Майка Буденхольцера на одно поражение меньше.

«Селтикс» отправили чемпионов-2021 домой в прошлом плей-офф.

«Мемфис» – «Голден Стэйт»

Исторический дебют «Мемфиса». До этого года «Гризлис» неизменно оставались на задворках праздничных посиделок. Все изменило появление Джа Морэнта.

Команды встречались в рамках второго раунда последнего плей-офф. «Уорриорс» взяли серию 4-2, а ее поворотным моментом стала травма Морэнта в третьем матче. До того как осесть в лазарете, разыгрывающий «Мемфиса» в среднем набирал 38,3 очка, 8,3 передачи, 6,7 подбора и 3 перехвата. Продолжение – пусть и отложенное – следует.

Правда, у «Уорриорс» не будет Стефа Карри, но он и так всегда отвратно играет на Рождество.

«Финикс» – «Денвер»

Атакующий защитник Девин Букер топит тоску после расставания с Кендалл Дженнер в самосовершенствовании: демонстрирует лучшую результативность в своей карьере – 28 очка в среднем за игру.

А центровой «Наггетс» Никола Йокич и вовсе рвется к своей третьей статуэтке MVP чемпионата, набирая в среднем по 25,2 очка, 10,9 подбора, 9 передач. Сыграет ли с Джокером злую шутку статус фаворита встречи?

Выглядит это баскетбольное изобилие по-рождественски богато и пышно, но перед тем, как насладиться деликатесами, стоит размяться на традиционных закусках.

Речь не об оливье, а об исторических фактах, раскрывающих основную подоплеку праздничных матчей НБА.

Факты

Наибольшее количество матчей, сыгранных в Рождество

Каждому праздничному событию необходима своя лирическая комедия. В случае с Рождеством в НБА – это «Никс». С момента начала проведения рождественских матчей «никербокеры» сыграли 54 матча (23-31). Вторую строчку занимают 17-кратные чемпионы НБА « Лейкерс», на счету которых 48 встреч (24-24). Третье место у «Бостона» – 35 матчей (15-20).

В этом году «Мемфис» проведет первый матч. Таким образом единственной командой, ни разу не игравшей в Рождество, останется «Шарлотт».

Командой с наилучшим балансом побед в праздничных матчах с большим отрывом является «Майами» (11-2). Ближайшую конкуренцию «Хит» может составить разве что «Портленд» (14-4) с «Ютой» (5-2).

Единственной командой, ни разу не побеждавшей на Рождество, является «Торонто». Но с учетом всего лишь двух праздничных матчей в небогатой истории «Рэпторс» северян можно понять и простить.

В отношении других подобное неуместно. «Денвер» проиграл в шести из семи рождественских матчей, худший показатель в лиге. От них недалеко ушли «Тандер» (6-14), если учитывать наследие «Соникс». В период дислокации в Сиэтле команда выдала отрезок 0-11 в матчи, приходившиеся на 25 декабря. Третий неудачник – «Детройт» (10-22), сыгравший последний рождественский матч аж в 2005-м.

Наибольшее количество матчей для игрока

Леброн пропустил последний матч «Лейкерс» против «Финикса» из-за травмы лодыжки, но есть подозрение, что найдет в себе резервы, чтобы сыграть на Рождество. Просто ради очередной галочки в книге рекордов. Сейчас на счету Леброна 16 рождественских матчей. Столько же, сколько и у Кобе Брайанта.

Как видите, простора для символизма хватает, так что Джеймс не упустит эту возможность. Тем более что явных конкурентов у него нет. За ним расположились Эрл Монро, Шакил О’Нил, Дольф Шайес и Дуэйн Уэйд, у каждого из которых по 13 матчей.

Игроки с наибольшим количеством побед

Бывший соратник Леброна по «Хит» Дуэйн Уэйд пока еще остается рекордсменом по количеству побед на Рождество. Трехкратный чемпион НБА принял участие в 13 матчах, 10 из которых выиграл.

На второй позиции – его закадычный друг Леброн. Джеймс также выиграл 10 матчей, но проиграл на три больше, чем старший товарищ (6).

Тренеры с наибольшим количеством побед

Великий предводитель чемпионского «Портленда»-1977 Джек Рэмси выиграл больше всего рождественских матчей в качестве тренера – 11-3.

Легендарный Фил Джексон может похвастаться аналогичным количеством побед, но он проиграл на четыре матча больше, чем Рэмси.

Из действующих тренеров нет равных Эрику Споэльстре из «Майами». Спо выиграл все восемь рождественских матчей, в которых принимал участие с «Хит».

Наибольшее количество очков

Коронация состоялась в прошлом году. Леброн обогнал Кобе Брайанта благодаря 39 очкам в матче против «Нетс». Сейчас на счету Джеймса 422 очка (26,4 в среднем).

Брайант продолжает занимать вторую строчку с 395 очками в 16 рождественских матчах (24,6 в среднем).

За ними идут: Оскар Робертсон (377 очков в 12 матчах, 31,4 очка в среднем), Дуэйн Уэйд (314 очков в 13 матчах, 24,1 очка в среднем) и Кевин Дюрэнт (299 очков в 10 матчах, 29,9 очка в среднем).

Наибольшее количество передач

Без сенсаций.

Бывший разыгрывающий «Милуоки» и член Зала славы Оскар Робертсон раздавал рождественские подарки активнее всех. На его счету 145 передач в 12 матчах. Леброн Джеймс занимает вторую строчку с 114 передачами в 16 матчах.

Лучшим индивидуальным показателем остаются 18 передач Нэйта «Тайни» Арчибальда в матче «Канзас Сити-Омаха» против «Милуоки». Короли проиграли (99:104), зато малыш продемонстрировал историческую щедрость.

Наибольшее количество подборов

Вечный символ «Селтикс» Билл Расселл возглавляет список по общему количеству подборов. Он набрал 176 подборов в восьми матчах.

Ближайший показатель у центрового «Вашингтона» Уэса Ансельда, у него 163 подборов в девяти матчах.

Наибольшее количество блок-шотов

Здесь нет равных Шакилу О’Нилу, который за 13 матчей отписал соперникам 25 блок-шотов.

Второе место занимает Элвин Хейз с 22 блок-шотами в семи играх.

Наибольшее количество трехочковых

В прошлом году Леброн практически в очном противостоянии обошел по этому показателю Кевина Дюрэнта.

Дюрэнт, на счету которого 25 трехочковых в 10 матчах, не смог принять участие в прошлогодней игре. Этим и воспользовался Джеймс, увеличивший свой показатель до 28 трехочковых в 16 матчах.

Наибольшее количество очков в одной игре

Один из самых культовых рекордов. Форвард «Никс» Бернард Кинг и его запоминающиеся 60 очков в игре 1984 года против «Нью-Джерси».

Только два других игрока набирали 50 и более очков в рождественском матче. В 1961-м Уилт Чемберлен отгрузил 59 очков и 36 подборов «Никс», которым от него же через год перепадет историческая сотня.

А в 1966-м Рик Бэрри отметил Рождество 50 очками в кольцо «Цинциннати».

И все же лучше всего совмещать результативность с постоянством удавалось Трэйси Макгрэйди. Ти-Мак сыграл всего лишь в трех рождественских матчах, при этом его средняя результативность в них составляет 43,3 очка в среднем.

Худшие и лучшие дебюты

Бернард Кинг, «Юта»

Рождество 1979-го, победа над «Наггетс» (122:111)

Статистика: 7 очков

Забавный нюанс: Бернард Кинг отыграл всего один сезон за «Юту» (его третий год в лиге). И именно на этот период приходится его первое выступление в рождественском матче. 60 очков «Короля Нью-Йорка» навсегда останутся в истории, но до того, как это произошло, был скромный дебют в качестве резервиста «джазменов».

Билл Расселл, «Бостон»

Рождество 1956-го, поражение от «Филадельфии» (82:89)

Статистика: 6 очков, 18 подборов

Новичкам Биллу Расселу и его партнеру по команде Томми Хейнсону (14 очков, 12 подборов) не пришлось ждать долго, чтобы сыграть 25 декабря. Правда, рождественские подарки достались соперникам.

Доминик Уилкинс, «Атланта»

Рождество 1982-го, победа над «Буллетс» (97:91)

Статистика: 7 очков, 2 блок-шота

Несмотря на дебютный сезон в лиге, Уилкинс сразу застолбил за собой место в старте. В первом рождественском матче он провел на площадке 32 минуты, но чуда не произошло. Бывает.

Стефен Карри, «Голден Стэйт»

Рождество 2010-го, победа над «Портлендом» (109:102)

Статистика: 4 очка (2 из 15 бросков с игры, 0 из 5 на трех), 11 передач

Смазанный дебют второгодки можно объяснить. На рождественский матч против «Портленда» Стеф вышел после шестиматчевого перерыва. На протяжении 28 минут игрового времени Карри пытался собраться, но не смог. 2 из 15 с игры, 0 из 5 из-за дуги. В конечном счете Стеф проявил благоразумие и сосредоточился на помощи партнерам.

Спустя год подобным не смог похвастать Клэй Томпсон. Побратим Карри вышел со скамейки в матче против «Клипперс», наковырял 7 очков и не смог существенно повлиять на итоговый результат: клуб из Лос-Анджелеса победил – 105:86.

Кобе Брайант, «Лейкерс»

Рождество 1996-го, победа над «Санс» (108:87)

Статистика: 0 очков, 1 подбор

В начале карьеры Кобе плотно сидел под Эдди Джонсом, поэтому неудивительно, что игровое время Брайанта предоставляло собой изменчивую величину. Иногда он выходил в старте, но в большинстве случаев почти не играл.

Так случилось и в его первом рождественском матче. Кобе провел на площадке всего 5 минут, за которые успел совершить подбор и метнуть неточную треху. Одного такого выступления ему хватило, чтобы мотивировать себя на долгие годы вперед.

Уилт Чемберлен, «Филадельфия»

Рождество 1959-го, победа над «Сиракьюз» (129:121)

Статистика: 45 очков, 34 подбора

Наверное, иначе и быть не могло. Если бы Уилт захотел, то цифры могли быть и больше, но центровой всегда был человеком настроения и предпочитал удовольствия всему остальному.

Другое дело, что его природных талантов и физических данных хватало для того, чтобы наслаждаться игрой и при этом демонстрировать подобную статистику.

Карим Абдул-Джаббар, «Милуоки»

Рождество 1971-го, поражение от «Пистонс» (118:120, ОТ)

Статистика: 38 очков, 18 подборов

Даже олени Санты не всегда получают на Рождество то, что хотят. Результат совершенно точно был бы другим, если бы игроки «Пистонс» Боб Ланир и Джимми Уокер – на каждого – не набрали по 30+ очков. Карим был на высоте, достаточно лишь сказать, что в первой рождественской игре он реализовал броски с точностью 52,9% (18 из 34).

Оскар Робертсон, «Цинциннати»

Рождество 1960-го, победа над «Пистонс» (126:119)

Статистика: 32 очка, 15 подборов, 16 передач.

Робертсон не стал себе изменять и с будничной простотой сделал то, что для других часто становится поводом для праздника. Оскар не просто удачно дебютировал, он стал первым из пяти игроков, сумевших оформить рождественский трипл-дабл. Вслед за ним это сделали: Джон Хавличек (1967), Билли Каннингем (1970), Леброн Джеймс (2010) и Рассел Уэстбрук (2013).

Трэйси Макгрэйди, «Орландо»

Рождество 2000-го, поражение от «Индианы» (93:103)

Статистика: 43 очка, 9 подборов

Ти-Мак времен «Орландо» был баскетболистом, дарящим праздник, а на Рождество его игра и вовсе обретала какие-то совсем уж сказочные формы. И дебют не стал исключением.

Леброн Джеймс, «Кливленд»

Рождество 2003-го, поражение от «Орландо» (101:113, ОТ)

Статистика: 34 очка, 6 передач, 2 перехвата

Классика в чистом виде. Юное дарование против игрока, который одним своим появлением на паркете был способен электрифицировать всю арену. Леброн продемонстрировал все грани своего многостороннего таланта, просто конкретно в тот день он не мог сравниться с Макгрэйди, набравшим 41 очко, 8 подборов и 11 передач.

Лучшие рождественские матчи

«Бостон» – «Никс» (1985)

«Никс» незадолго до этого потеряли Бернарда Кинга после травмы в матче с «Сакраменто», зато заграбастали на драфте Патрика Юинга. Лэрри Берд в тот момент находился на вершине карьеры и готовился получить третий титул MVP лиги. В этой остервенелой битве поколений с двойным овертаймом Юинг заставил «Никс» поверить в светлое будущее, добыв победу над одним из главных гегемонов 80-х со счетом 113:104.

«Чикаго» – «Никс» (1986)

Первый сезон Майкла Джордана без травм и соответственно без скидок на них.

«Никс» всегда были для Майкла раздражителем. То ли по причине сурового стиля команды, то ли потому, что сам он, будучи уроженцем Нью-Йорка, долгие годы мечтал поиграть за домашнюю команду.

86:85 – победа «Буллз».

«Нью-Йорк» – «Чикаго» (1994)

Промежуток между 1993-м и 1994-м был для «Никс» периодом грез и мечтаний. Отсутствие Джордана позволяло тешить себя надеждами на долгожданный чемпионский титул. Только вот Скотти Пиппен был иного мнения. В рождественском матче, без Майкла, Скотти оформил 36 очков, 16 подборов и 5 перехватов, а «Чикаго» в который раз унизил «Никс» со счетом 107:104.

«Хьюстон» – «Орландо» (1995)

Первый случай в истории рождественских матчей, когда на площадке сошлись команды, игравшие друг против друга в финальной серии. Шак ждал этой игры, чтобы вновь выйти против Хакима Оладжувона. В его понимании это была разборка один на один, шанс на реванш, но все вышло несколько иначе.

«Мэджик» выиграли у «Рокетс» – 92:90, но что касается индивидуального противостояния, то Шак вновь оказался не у дел. Хаким собрал пеструю коллекцию из 30 очков, 12 подборов и 6 передач, тогда как Шак отметился 22 очками, 18 подборами и 5 передачами.

Остался ли О’Нил доволен итогом? Неизвестно. Но игра навсегда вошла в золотую подборку рождественских матчей.

«Орландо» – «Индиана» (2000)

Первый год Трэйси Макгрэйди в «Орландо». Флегматичный атлет со слипающимися глазами и до этого был хорош, но, выйдя из тени Винса Картера и попав в «Орландо», который страдал по травмированному Гранту Хиллу, Ти-Мак мгновенно стал суперзвездой. Рождественский матч просто был еще одной возможностью доказать это.

«Детройт» – «Орландо» (2002)

В сезоне-2002/2003 Трэйси Макгрэйди был лучшим бомбардиром, лучшим игроком один на один в лиге. 46 очков против «Пистонс» стали очередным аргументом в пользу Ти-Мака, и в пользу «Мэджик», обыгравших «Детройт» со счетом 104:99.

«Кливленд» – «Орландо» (2003)

Одна из самых захватывающих рождественских игр в истории. Макгрэйди был неудержим в основное время, но в овертайме сосредоточился на созидании, и многие решающие атаки «Мэджик» завершал Джувэн Ховард. И это лишь одна из коллизий встречи, завершившейся победой «Орландо» – 113:101.

«Майами» – «Лейкерс» (2004)

Говорим о рождественских матчах – подразумеваем этот матч. Первое выступление Шакила О’Нила в Лос-Анджелесе в качестве игрока «Хит», и первый выход против Кобе Брайанта после драматичного расставания. Во время встречи команд здоровяк отказался пожать руку бывшему партнеру. Вряд ли ошибусь, если скажу, что это была самая ожидаемая рождественская игра НБА за всю историю.

Не просто праздничная, красочная сцена для яркого шоу, а принципиальное соперничество перед миллионной аудиторией. Оба показали потрясающую игру, но даже этого оказалось недостаточно для выяснения отношений в основном время. Лишь овертайм, в котором Брайант набрал 0 очков и смазал победный бросок, предопределили победу «Хит» – 104:102.

«Лейкерс» – «Бостон» (2008)

Первый матч команд после победы «Селтикс» над «Лейкерс» в финале-2008. «Озерникам» нужно было сделать что-то действительно значимое, чтобы хотя бы немного реабилитироваться. И им это удалось. «Лейкерс» прервали 19-матчевую рождественскую серию «Бостона», на протяжении которой те не знали поражений.

Кроме того, эта игра ознаменовала 1000 победу главного тренера «Лейкерс» Фила Джексона, быстрее всех в истории достигшего этой отметки.

«Голден Стэйт» – «Кливленд» (2016)

И снова праздник с налетом реваншистских настроений. «Кавальерс» победили «Уорриорс» в финале-2016, практически аннулировав историческое достижение регулярного сезона, по итогам которого «Голден Стэйт» показал результат 73-9.

Реванша не получилось, зато в этом матче есть все, чтобы не уснуть лицом в салате: интрига, овертайм, бросок на последних минутах и непримиримое соперничество в каждом эпизоде.

Рождественские формы

Каждый качественный подарок должен быть соответствующим образом упакован – решили в НБА и с 2012 года стали выпускать специальные рождественские комплекты форм.

И, как это часто бывает, по мере выпуска новинок находилось все больше критиков и доброхотов, указывающих на многочисленные недостатки одежды и просчеты дизайнеров. Но после того как у НБА сменился генеральный экипировщик и на смену Adidas пришел Nike (в 2016-м), рождественские комплекты перестали выходить. Потребовалось совсем немного времени, чтобы недавние критиканы принялись тосковать и ностальгировать по ярким и местами неказистым раритетам.

Что ж, вспомним и мы.

2012-й год

Максимально простое решение, целью которого было сделать чистые, цельные комплекты с одной ярко выраженной палитрой. Шрифт и основная цветовая гамма комплекта совпадали, исключение составлял лишь кант, за счет разницы в цвете выделяющий шрифт на общем фоне. Выглядело не то чтобы празднично и нарядно, но вполне сносно.

2013-й год

Наверное, самая спорная форма. В первую очередь, для самих игроков, которым было неудобно играть в майках с рукавами. О чем они не стеснялись сигнализировать самыми явными способами.

Хотя тому же Джеймсу аналогичный вариант в рождественском исполнении не мешал распаковывать кольцо «Лейкерс».

Да, может быть наличие одного лишь логотипа на фронтальной части майки (номер располагался на рукаве), выглядело не слишком изобретательно. Тем не менее, именно этот комплект стал одним из хитов продаж. Болельщики оценили дизайн, годный для повседневного использования, а не только для игры в баскетбол.

2014-й год

Странное решение, больше похожее на дань истории, нежели на праздничный комплект. Фамилии игроков сменили на имена и расположили их под номерами на спине, как это делали в 50-е, 60-е. На переднюю часть вновь вынесли логотипы клубов, только на сей раз все же дополнили их номерами. И, увы, проблемы это не решило. Майки стали походить на футбольную форму, в не самых лучших ее проявлениях.

2015-й год

Первая форма, которая действительно вызывала ассоциации с Рождеством. А ведь создатели всего-то взяли традиционный шрифт, встречающийся на праздничных открытках, и использовали его для написания названий команд на стандартных комплектах. То, что сами комплекты не претерпели никаких изменений, пожалуй, и было единственной ошибкой. Но даже так комплекты смотрелись свежо и бодро.

2016-й год

Финальный аккорд получился на славу. Оправдавшее себя решение с праздничным шрифтом дополнили лаконичной цветовой палитрой. Шорты и майки лишили всяческих вставок, придав им лаконичности. Все внимание забирал на себя шрифт, наталкивающий на размышления о подарках, семейном торжестве и знаменитом попадании Кайри Ирвинга.

Наиболее знаковые рождественские кроссовки

В рождественских матчах не бывает мелочей. Игроки, зная об этом, пытаются перещеголять друг друга не только за счет результативности, но и посредством эксклюзивных расцветок кроссовок.

Nike Kobe 6 «Grinch»

Компания хотела назвать расцветку «Зеленая мамба» или «Mean Green» («Злой зеленый»), но цвет и дата предопределили то, как ее окрестила народная молва. История о зеленом, ворсистом чудаке, обозлившемся на мир и решившем украсть Рождество, получила отражение в самой узнаваемой рождественской расцветке всех времен.

Кобе дебютировал в них в 2010-м против «Хит». Но поражение «Лейкерс» помнят не так отчетливо, во многом потому, что большинство взглядов были направлены на кроссовки Брайанта.

Nike LeBron X «Christmas»

«Десятка» долгое время была самой навороченной в линейке Леброна, поэтому любая ее модификация оставалась желанным лотом в коллекции каждого фаната кроссовок. Рождественский вариант не стал исключением. Сочетание агрессивно-красного металлика с аккуратными нежно-салатовым вставками давало четкое представление о том, к какому событию приурочен их выпуск, и не позволяло забыть о том, для кого разработана эта именная модель.

Nike Кобе 7 «Christmas Cheetah»

Модель вошла в коллекцию «Kobe 7 Predator Pack», которая объединена тематикой хищных животных. Эта расцветка стала своеобразным переосмыслением узора леопарда. И пусть презентацию омрачило поражение от «Чикаго», на любви коллекционеров это никак не сказалось. И в наши дни они охотятся на эту модель, как браконьеры на леопарда. Nike KD 4 «Copper»

В этой модели Дюрэнт представил свое видение Рождества в 2011 году, в матче против «Орландо».

В пику традиционным ярким расцветкам он презентовал уникальную версию в спокойной медной расцветке. Сам Кевин уверял, что ему просто понравился цвет, а дальше маркетологи из Nike подтянули историю о том, что вдохновением послужили медные предметы интерьера, украшающие камин, который является одним из главных атрибутов рождественского антуража.

Верится с трудом, но выглядит пара и впрямь породисто.

Nike LeBron 8 V2 «Christmas»

Альтернативное название расцветки «Run on Red» звучит не так помпезно, но все равно передает основной посыл. Эта модель примечательна тем, что именно в ней Леброн сыграл первый рождественский матч после присоединения к «Майами». В игре против «Лейкерс» Джеймс оформил трипл-дабл (27 очков, 11 подборов, 10 передач), благодаря чему «Хит» победили – 96:80.

Nike LeBron 9 «Christmas»

Ценность вроде бы традиционной для Рождества расцветки приумножил выбор материалов. Благодаря высочайшему качеству кожи, замши и нубука эта модель от Леброна многими признается лучшей из всех его рождественских вариаций.

Nike Kyrie 2 «Abominable Snowman Christmas»

Еще один пример замысловатости дизайна кроссовок от Кайри. Авторы вдохновлялись персонажем злобного снеговика. Зигзагообразный узор на фиксирующем ремешке кроссовки – это не что иное, как его сардоническая улыбка.

Правда, в матче, на который Кайри вышел в этих кроссовках, последним смеялся далеко не он. В рождественской игре 2015-го «Уорриорс» одержали победу над «Кэвз».

Nike KD 3 «Christmas»

Яркое монохромное цветовое решение всегда выглядит выигрышно. Особенно если этот аксессуар служит эффектным дополнением к чему-то большему. В случае с Кевином Дюрэнтом этим большим оказались 44 очка, которые он отгрузил «Денверу» 25 декабря 2010 года.

Nike KD 11 «Scrooge McDuck PE»

Отличный рождественский референс, который не так сложно расшифровать.

На первый взгляд расцветка в духе хранилища Скруджа Макдака из «Утиных историй» – всего лишь оммаж одному из популярнейших мультиков 90-х. Но в оригинале селезень-олигарх – это не что иное, как реинкарнация эгоистичного скряги Эбенизера Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь».

Не ведаю, является ли Кей Ди поклонником английской классики или этот заход ему предложили дизайнеры. В любом случае решение выглядит стильно, а главное – не лишено логики.

Лучшая рождественская реклама

Рождество – это, прежде всего, традиции. Поэтому для создания классной и качественной рекламы достаточно переосмыслить всеми любимые и знакомые каждому ценности. В данном случае – мелодии.

Можно сделать это посредством дриблинга.

Голоса.

Или меткости.

Зачастую то, что происходит за пределами площадки, интереснее конечного результата.

Только, глядя на эти дружеские посиделки, не стоит забывать о том, что игроки не намерены делать друг другу подарки на площадке.

Даже если их соперником станет новичок НБА. Правда, назвать новичком седобородого дедулю непонятного возраста сложновато.

Хотя старичок мог бы и преуспеть. Если бы ему создали определенные условия. Вроде этих.

В этом году лига решила представить расписание на Рождество более традиционно.

И в заключении…

…куда же без лучших моментов.

Без данков.

Передач.

Блок-шотов.

И праздничного веселья.

Не падайте духом, пусть лучше мяч падает в кольцо.

Фото: Gettyimages.ru; REUTERS; East News