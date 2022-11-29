«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Термин «баст» всегда звучит одинаково обидно, но причины, по которым топовые новички НБА не оправдывают ожидания, часто разнятся. Для одних это травмы, для других – ментальные проблемы, третьим мешают образ жизни и вредные привычки. Первый пик драфта-2013 Энтони Беннетт выделяется на этом фоне: никаких определенных противопоказаний, мешавших ему играть в баскетбол, так и не выявили, и при этом он не только не смог подтвердить статус топового игрока, но и вообще закрепиться в НБА.

Выбор под первым номером стал сюрпризом для всех, включая Беннетта

«Я был удивлен так же, как и все остальные. Понятия не имел, что такое может быть. Узнал, что меня выбрали под первым пиком, только после того как комиссионер назвал мое имя», – признавался Беннетт в интервью после сенсационной церемонии драфта.

Билл Симмонс просто не нашел никаких слов, кроме…

Владыка инсайдов Эдриан Воджнаровски спустя несколько лет после драфта сказал, что счастливая случайность вообще была чуть ли не единственным шансом для Беннета оказаться в верхней половине первого раунда.

«Если посмотреть историю моих твитов за тот вечер, то где-то около 7 часов вечера я написал: «Эй, у Энтони Беннетта есть реальные шансы выпасть из лотереи драфта».

Я переговорил с 14 или 15 представителями разных клубов по поводу Беннетта, и они твердили мне одно и то же: «Честно говоря, его имени нет в нашем списке кандидатов. Мы не возьмем его. Если он будет доступен, когда придет наш черед, то на этом драфте все равно останутся парни, которые нравятся нам больше, чем он». И, честно говоря, я верил большинству из них. Только не людям «Кливленда», утверждавшим, что они возьмут его. Думал, что это дымовая завеса, и до последнего был уверен, что они не всерьез.

Если исключать тот факт, что его выбрали первым, то отчасти я был прав, говоря, что он упадет на драфте. Дело в том, что если бы его не взяли первым, его бы не взяли вторым или четвертым. Вероятно, – и я действительно верю в это – он вообще мог выпасть из лотереи », – признавался Воджнаровски в интервью NBC Sports.

Существуют и другие мнения. Вот что говорит один из генменеджеров клуба НБА.

«У меня сложилось мнение, что по мере приближения момента оглашения выбора, генменеджер «Кавс» Крис Грант и клуб все больше хотели найти причину, по которой именно он был тем самым парнем. Очевидного выбора среди других игроков не было. Это был не очень удачный драфт. Поэтому им приходилось уговаривать себя в необходимости выбора парня, зная о его недостатках».

Недостатки Беннетта не являлись тайной. Впрочем, как и достоинства.

За единственный сезон в команде университета Невады UNLV Беннетт зарекомендовал себя как разносторонний атакующий игрок. Его средние показатели составляли 16,1 очка, 8,1 подбора за игру, при точности реализации бросков в 61%. Сейчас это может показаться попыткой найти бриллиант в навозе, но форвард производил благоприятное впечатление. По данным Synergy, он реализовывал 37,5% трехочковых и завершал броски вблизи корзины с точностью 94%. Более чем сносную статистику Энтони подтверждал увесистыми данками, силовыми действиями под кольцом и взрывным прыжком .

Недостатки тоже присутствовали. Прежде всего, бросалась в глаза пассивность в обороне, но большинство скаутов списывало это на неопытность. Куда больше наблюдателей из клубов НБА интересовали условия, в которых Беннетт демонстрировал доминацию. Конференция Mountain West была настолько мало конкурентной, что Беннетт наводил в ней шороху при росте в 2,03 метра и весе 111 килограммов. Низкий уровень соперничества на уровне университета и отсутствие четко выраженного амплуа на паркете были главными слабыми сторонами, о которых твердили не только скауты, но и СМИ. Сразу же после драфта Sports Illustrated бомбардировали читателей риторическими вопросами: «Он легкий форвард или четвертый номер? На какой позиции он будет в состоянии защищаться в НБА? Сейчас он похож на низкорослого мощного форварда и может иметь серьезные проблемы в защите против более легких игроков. Для развития атакующих навыков ему необходимо прибавлять в игре вблизи кольца».

Беннетт не только не прибавил, но сразу же показал, что не соответствует стандартам лиги

Энтони стартовал настолько плохо, насколько возможно было предположить. В дебютной игре он набрал 2 очка – оба со штрафных. В первых четырех матчах новичок смазал все 15 бросков с игры. По итогам десяти матчей, в которых он в среднем проводил на паркете по 11,2 минуты, Беннетт суммарно набрал 13 очков. Всего форвард отыграл в 52 матчах, ни разу не вышел в старте, самым результативным показателем для него стали 19 очков в победной встрече против «Сакраменто». Премьерный показ завершился со средними показателями 4,2 очка, 3 подбора, 0,3 передач, 0,2 блок-шота. Но наиболее ужасающей во всей статистике была эффективность. Реализация бросков с игры – 35,6%, точность трехочковых – 24,5%, исполнение штрафных – 63,8%.

«Кливленд» осознал ошибку и сразу же отправил Беннетта в «Миннесоту» в рамках трехстороннего обмена.

Уже позже оказалось, что фронт-офис «Кливленда» проголосовал 9-1 в пользу выбора Беннетта. И единственным, кто не хотел его драфтовать, был генеральный менеджер «Кэвз» Крис Грант, с чьим именем сейчас ассоциируется игрок .

«Проблема с Энтони – и тогда мы не могли об этом знать – в том, что у парня не было ни малейшего желания преодолевать трудности, – объяснял позже сменщик Гранта в «Кливленде» Дэвид Гриффин. – только становилось тяжело, он сдавался. Всю жизнь он вылезал из кровати и убеждался в том, что он больше, лучше и гораздо талантливее, чем кто бы то ни было еще . Я был тем, кто ездил к нему в UNLV. И я оказался тем, кто попался на эту разводку. Иногда ты обсираешься. Мне очень жаль, что Крис пострадал из-за этого, потому что как раз Крис не был в нем уверен».

Беннетт делал вид, что расставание с «Кливлендом» – явление случайное. Он наконец сбросил вес и предъявил общественности сразу две причины, по которым до этого не смог разнести всю лигу в клочья. Во-первых, перенес операцию на глазах – вроде как до этого он не мог видеть ни цифры на табло, ни комбинации, который заказывал тренер, ни лица людей на трибунах. Во-вторых, перенес операцию по удалению гланд – из-за них он страдал временной остановкой дыхания во время сна, они же как-то влияли и на астму.

Смена обстановки и физическая активность пошли Энтони на пользу, если среднюю результативность в 5,2 очка (42,1% реализации бросков с игры) по результатам 57 матчей можно считать за прогресс. Только вот «Тимбервулвз» этого было все равно недостаточно, и поэтому они отчислили бедового форварда перед следующим сезоном, выплатив ему 3,6 млн.

Встрепенуться не помогла даже домашняя обстановка. Годичный контракт с «Торонто» – командой из родного города Беннетта – окончательно удостоверил профнепригодность Энтони в лучшей лиге мира. Главный тренер «Рэпторс» Дуэйн Кейси поначалу деликатничал и предпринимал робкие попытки интеграции Беннетта в командные схемы, но быстро сдался. Энтони атаковал с игры с каким-то безжалостным процентом точности (29,6%), а главное – выглядел абсолютно апатичным и незаинтересованным в том, что происходит вокруг него. Индивидуальные тренировки, ссылки в фарм-клуб, воспитательные беседы с Кайлом Лаури, ни кнут, ни пряник – ничего не могло вывести Беннета из состояния равнодушного анабиоза. Первую половину чемпионата он провел преимущественно в составе «Рэпторс 906», но и там не поражал воображение.

В феврале генменеджер «Торонто» Масаи Уджири вежливо поблагодарил Энтони, после чего клуб спровадил местное дарование.

Последним клубом НБА в карьере Беннетта (теперь в этом не приходится сомневаться) стали «Нетс». Можно было бы заподозрить бруклинцев в благотворительности, если бы не тот заурядный факт, что в 2016 году клубу попросту не хватало ролевых игроков. К тому же, «Бруклин» тренировал Кенни Аткинсон, ранее возглавлявший сборную Канады, за которую выступал Беннетт. Собственно, наличие Аткинсона и не самого дальновидного генменеджера Билли Кинга предвосхитило появление Энтони в ростере команды. «Нетс» выдали многострадальному канадцу двухлетнюю минималку и принялись наблюдать за деяниями рук своих. Наблюдали со слезами на глазах и по стандартной схеме – до зимнего трансферного окна. Из позитивного: за время пребывания в «Бруклине» Энтони установил персональный рекорд по количеству подборов в одной игре – 14. От поражения в матче с «Милуоки» это не спасло. Впрочем, могло ли? В 23 матчах, проведенных Энтони за «Нетс», команда победила лишь трижды.

На этом мытарства первого номера драфта-2013 в НБА закончились. До сих пор так и не понятно, как клубы НБА с многомиллионными подразделениями скаутов могли вот так оплошать: Беннетт не годился на третьего номера из-за громоздкости и корявого броска и не мог играть четвертого номера из-за недостатка роста и атлетизма. Т ак как ни малейшего желания развиваться он так и не показал и сразу же приехал в лигу с перевесом в 7 килограммов, то ему приходилось быть мощным форвардом, который выглядит не слишком готовым физически, не может сколько-нибудь эффективно атаковать и не умеет больше вообще ничего . К этому добавились намеки на отсутствие характера и даже желания играть в баскетбол.

В Европе Беннетт превратился из чемпиона Евролиги в игрока, чье имя коверкают в пресс-релизе

Восточный народ, как известно, питает слабость к ярким аксессуарам, даже если на деле это подделка. В отношениях некоторых игроков НБА и турецкого чемпионата этот паттерн тоже прослеживается. Будь то едущие с ярмарки Айверсон, Уильямс и Арройо или Энтони Беннетт.

В сезоне-2016/2017 скитальца из НБА подобрал «Фенербахче», целивший в домашний «Финал четырех». В итоге стамбульский гранд добился своего и при заполненных трибунах «Синан Эрдем Дома» уничтожил «Олимпиакос», только вот роль Энтони Беннетта в этом достижении была более чем условна. В Евролиге форвард потоптался на протяжении 10 матчей (1,2 очка, 0,9 подбора, 0,2 передачи, 0,1 блок-шота), обновил любимую статистическую метрику (26,3% реализации с игры), а в финале даже не мог заставить себя махать полотенцем в ключевые моменты матча. Желько Обрадович оценил энтузиазм игрока и поддержал его инициативу вернуться в НБА.

Последующие три года Беннетт колесил по клубам G-лиги в надежде, что кто-нибудь польстится на него. Максимум, что смогли предложить «Детройт», «Бостон» и «Клипперс» – утешительные похлопывания по плечу. В итоге пришлось возвращаться в Европу, только и там его особо никто не ждал.

Аура первого номера драфта выдохлась, а репутации как таковой и не было. Поэтому главной новостью, связанной с Энтони Беннеттом в 2021 году, стало не подписание контракта с иерусалимским «Хапоэлем», а то, что клуб неправильно написал его фамилию в пресс-релизе (не хватило буквы «Т» на конце). Тем не менее, в локальном масштабе приобретение Беннетта было частью грозной трансферной кампании израильтян, куда помимо Беннетта угодил один из самых видных гомункулов НБА Тон Макер и вечный странник Шон Килпатрик.

Иудеи – народ богобоязненный и терпеливый, но даже их выдержки не хватило надолго. Вскоре начался большой исход недавних приобретений, и Макер вместе с Беннеттом вылетели из команды. В чемпионате Израиля Энтони хватило на 8 матчей при средней статистике в 6,3 очка, 3,3 подбора, 0,9 передач. Даже у видавших виды циников иссякла всякая ирония и сарказм. Об отчислении Беннетта из «Хапоэля» писали коротко, сжато, в стилистике некролога: числился, ушел, статистика, был первым номером драфта.

«Да мне нечего доказывать, – до последнего твердил сам игрок, находясь на очередных смотрах. – Я выхожу на площадку с тем, чтобы помогать парням побеждать. Я понимаю свою роль и пытаюсь делать то, что нужно, насколько мне позволяют мои умения…

Такова жизнь, она складывается непредсказуемым образом. Что я могу сказать? Я принимал те условия, в которых оказывался. Каждый сезон получался мучительным. В каждом сезоне нужно было выкладываться. Всегда возникали какие-то новые сложности, но я неизменно продолжал цепляться . Думаю, это многое говорит обо мне. Многие бы парни уже сдались».

Беннетт действительно так и не сдался.

Даже после смерти есть жизнь, и таковую он нашел для себя в чемпионате Тайваня.

Беннетт обрел себя в чемпионате Тайваня и все еще востребован в сборной

В феврале 2022 года Беннетт подписал контракт до окончания сезона с клубом «Гаосюн Стилерс». Чемпионат Тайваня еще никогда не распахивал двери перед игроком НБА, выбранным на драфте так высоко. Так что форвард установил рекорд еще до того, как вышел на паркет.

Оценив обстановку, он не стал тушеваться и начал вести себя соответственно статусу заезжей звезды. Игрок обзавелся кустистыми дредами, стал эффектно поигрывать мускулами после данков. Вместе с рекламой бренда одежды Royalty Collection в его соцсетях появились глубокомысленные изречения, вроде: «Они говорили, что я все делаю неправильно. Пытаюсь понять, куда они смотрели». Понять извилистый ход мысли Беннета и впрямь непросто. Куда легче догадаться, почему «Стилерс» не стали продлевать с игроком контракт.

Этим летом Беннетт сменил локацию, но не чемпионат. Сейчас он выступает за «Синьчжу Лайонирс» – клуб, основанный два года назад. Кстати, там же обретается Сим Бхуллар – канадский центровой индийского происхождения ростом 2,26 метра, которого владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве в свое время пытался сделать чем-то вроде адаптированной версии Яо Мина для Индии. Вышло лишь отчасти, незадрафтованный гигант стал первым игроком индийского происхождения, сыгравшим в НБА. Выискать статистику обоих среди обилия иероглифов (английской версии у сайта нет) сложновато, но, учитывая, что оба красуются на стартовой странице сайта, можно предположить: дела идут вполне себе.

В случае с Беннеттом, об этом же свидетельствует и его перманентное участие в матчах национальной сборной. На недавний чемпионат Америки, проходивший со 2 по 11 сентября в Бразилии, он не поехал, зато помог национальной команде в отборочном цикле. Причем весьма самоотверженно. В матче против сборной Виргинских островов, который и предопределил попадание Канады на основной турнир, Беннетт набрал 18 очков, 9 подборов и 2 передачи, за что получил приз игроку недели. Так что так или иначе хотя бы Канада может гордиться, что воспитала такого баскетболиста. Главное, чтобы Беннетт поменьше делился своим победным опытом с молодыми парнями типа Ар Джей Барретта, Эндрю Уиггинса, Шэя Гилджеса-Александера и Беннедикта Матурина.

Фото: East News/AP Photo/Mark Duncan; instagram.com/royaltyots; globallookpress.com/Jim Thompson/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Hannah Foslien, Mike Stobe, Sean M. Haffey