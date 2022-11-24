Распалась главная пара НБА😱 Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность

И фанатичность семьи Кардашьян.

Если взглянуть на расставание Девина Букера и Кендалл Дженнер сквозь линзы очков Андрея Малахова, то может показаться, что это нечто из раздела «случайная спортивная новость на нашем сайте светской хроники». Но это только на первый взгляд. В действительности новость бы не затерялась среди рейтингов волатильности криптовалют на сайте Forbes, поскольку разрыв отношений защитника «Санс» и одной из самых завидных невест Америки – это скорее печальный итог имиджевых и экономических манипуляций. Печальный, потому что, несмотря на зловещую ауру, сопровождающую фамилию Дженнер и предыдущие амурные перестрелки Кендалл с баскетболистами, ее отношения с MVP «Финикса», судя по всему, действительно были искренними и значимыми для обоих.

Пара встретилась на двойном свидании, к тому времени у Кендалл уже была репутация «коллекционерки баскетболистов»

Звучит броско, хищно, скандально. Собственно поэтому медиа и наградила Дженнер подобным титулом. Что, впрочем, не смущает саму Кендалл.

«Не стыжусь того, что есть тип мужчин, которые мне нравятся. Что плохого в том, чтобы иметь определенные предпочтения. Для меня это естественно. К тому же я люблю баскетбол. Сама играла в средней школе, часто посещаю матчи НБА. Не вижу в этом ничего предосудительного», – спокойно доносила Кендалл в интервью Джимми Киммела.

Вполне характерная и далеко не самая противоречивая формулировка, учитывая принадлежность к семье Кардашьян. Тут не лишним будет добавить, что Дженнер по сравнению с родственниками обладает наименьшим стремлением к публичности. Понятно, что фамилия обязывает, но, по крайней мере, она старается не комментировать личную жизнь сестер. А вот те не прочь внести смуту.

«Встречаются ли они? Да. Правда, я не знаю, какого рода у них отношения. Позиционируют ли они себя как пара, или их связывает нечто большее? Сейчас людей довольно сложно понять. Они встречаются, но как охарактеризовать их отношения, я не знаю», – докладывала Хлое Кардашьян Entertainment Weekly об отношениях Кендалл и певца Гарри Стайлса.

Роман Кендалл с поп-сенсацией был первым крупным медиа-событием, связанным с личной жизнью Дженнер. В период с 2010 по 2016 они встречались, расставались и мирились под неусыпным присмотром фотокамер и семейки Кардашьян, делавшей все для поддержания интереса телеаудитории шоу The Kardashians. Совместное путешествие Кендалл и Гарри на яхте не помогло стабилизировать отношения, любовная лодка разбилась о быт звездных будней: обоюдная занятость, стремление к карьерному росту, зависимость от аудитории. Правда, кораблекрушение обошлось без особого треска. Стайлс и Дженнер расстались друзьями, а в 2019 в эфире The Late Night Show Джеймса Кордена мило обшучивали прошлый роман.

Расставание со Стайлсом в 2016-м стало началом череды проб и ошибок, результатом которых и явилось осознание типажа столь симпатичного самой Дженнер.

Сперва пресса приписывала ей отношения с форвардом «Лейкерс» Джорданом Кларксоном: парочку засекли на вечеринке рэпера Drake по случаю вручения Американской Музыкальной Премии.

Спустя пару месяцев журналы пестрели фото Дженнер и музыканта A$AP Rocky после презентации коллекции Канье Уэста на нью-йоркской неделе моды. Совместный выход в свет на благотворительное мероприятие Met Gala-2017 вроде бы дал надежду светским фотоохотникам, но позже оказалось, что пару объединяли лишь общие творческие начинания в области моды.

Через пару месяцев Кендалл вновь дала повод для пересудов – закрутила роман со звездой «Клипперс» Блэйком Гриффином. Несмотря на мимолетность отношений, Дженнер никогда не жалела о времени, проведенном вместе.

«Я была счастлива. Он очень милый и обходительный. Он был очень добр ко мне», – откровенничала Дженнер в интервью Vogue.

Очередная вариация лос-анджелесского дуэта просуществовала недолго: отношения с Гриффином продлились 7 месяцев. Дальше все было куда серьезнее. После того как Кендалл сошлась с разыгрывающим «Сиксерс» Беном Симмонсом, Дженнер стала объектом внимания не только городских таблоидов, но и спортивной прессы. В частности, именно Кендалл приписывали пагубное влияние на игрока и возникновение у него апатии к баскетболу. Несмотря на просто-таки научно-исследовательский интерес со стороны медиа, пара продержалась целых два года, Симмонс познакомил свою девушку с семьей, а редкие периоды размолвок если и случались, то исключительно из-за несовпадения профессиональных графиков. В определенной мере роман с Симмонсом сейчас можно считать репетицией отношений с Букером. Не только из-за срока годности (тоже 2 года), но и потому что именно благодаря Бену Кендалл познакомилась с Девином.

Это произошло в мае 2018-го на двойном свидании, куда игрок «Финикса» пришел со своей девушкой – лучшей подругой Кендалл Джордин Вудс. Такие коллаборации априори не подразумевают ничего хорошего, а уж если в деле семейство Кардашьян, то можете быть уверены, что неловкими шутками дело не ограничится.

И нет, речь не о том, что стервозная Кендалл увела у лучшей подруги парня. Как говорил незабвенный Хит Леджер в образе Джокера: «Что нас не убивает, делает нас страннее». В ходе свидания никто не пострадал – все остались при своих, но вот без дальнейших странностей не обошлось. В мае 2019-го центровой «Кливленда» и номенклатурный бойфренд Хлое Кардашьян Тристан Томпсон попал в опалу к одиозному семейству из-за того, что его застукали целующимся с Джордин на одной из вечеринок. Беременная на тот момент ребенком Томпсона Хлое устроила игроку настоящий разнос, а Вудс стала для семейства Кардашьян персоной нон грата. После такого карамболя не могло идти и речи о дружеских отношениях между Кендалл и Джордин. Так что никто не удивился реакции Вудс на видео в соцсетях, где Дженнер и Букер колесят по Аризоне на автомобиле. Фантазии Джордин хватило лишь на три эмодзи, изображающих мусорное ведро. Вот в таких обстоятельствах начались неофициальные отношения Кендалл и Девина.

Дженнер и Букер почти год скрывали свой роман, и не зря

Парочку видели то тут, то там, но грамотные политтехнологи умело обращали вопросы журналистов в набор клише.

«У Кендалл и ее друзей довольно узкий круг общения. Девин как раз принадлежит к нему. Они знают друг друга с 2018 года», – чеканили светские инсайдеры из TMZ.

Вкупе с подобными заявлениями информация, собираемая фанатами-доброхотами, только усиливала интерес к происходящему. Сперва пару приметили за ужином в ресторане Nobu, затем по фото в соцсетях вычислили, что они вместе посещали Slide Rock State Park в Аризоне. Кендалл и Девин не афишировали отношения, но в тоже время умело раскармливал общественный интерес клубникой. Именно эмодзи с изображением ягоды Кенделл отвечала Букеру на реплику «я люблю клубнику».

В феврале то, что было очевидно для всех, получило официальное подтверждение. Кендалл опубликовала в соцсетях серию уютных фото. Без клубники, зато с собакой и сердечками. Из содержания очевидно, что живодерство и мясоедение ни при чем.

Пара стала чаще появляться на публике, но не торопилась с заявлениями и тем более совместными интервью.

Когда же Дженнер спрашивали об отношениях, она изъяснялась вполне правдоподобно.

«Если я не уверена в том, что в полной мере готова посвятить себя человеку, зачем говорить об этом публично?! Если я не до конца уверена в своих чувствах, зачем миру знать об этом?! Людям нужна драма. Если у меня есть парень, то люди непременно будут говорить вещи, которые впоследствии могут стать причиной нашего разрыва».

Хроникеры и любители глянца с нетерпением предвкушали годовщину отношений баскетболиста и модели, ожидая вечеринки или совместного выхода в свет. Но пара лишь обменялась серией скромных фото, по которым можно было проследить хронологию их отношений.

Даже признание, сделанное Кендалл на шоу Энди Коэна, прозвучало буднично и между прочим.

«Он мой парень», – без всякого кокетства ответила Дженнер на прямой вопрос. А когда ведущий спросил, почему для нее так важна приватность, пояснила, что называется, на пальцах.

«Я и моя сестра Кайли имели возможность наблюдать за нашими старшими сестрами – их браками, отношениями, разводами, и теперь понимаем, какую роль во всем этом может играть публичность», – заключила Дженнер в окружении всего семейства.

Чуть погодя в US Weekly вышла статья, где утверждалось что пара практически съехалась.

«Он почти переехал к ней. Девин и Кендалл очень уважают карьеры друг друга. Он дает ей пространство для работы в модельном бизнесе, она делает для него то же самое в баскетбольном плане. В этом и заключается успешность взаимоотношений – сбалансированность между личной жизнью и работой. Похоже у них все серьезно», – констатировал автор Джонни Макки.

Естественно, фанбаза Дженнер не могла отказать себе удовольствии начать вмешиваться во отношения пары, как только для этого представился мало-мальски достойный повод. Перед подготовкой к Хэллоуину барышня обнародовала фото тыкв с целым арсеналом инструментов для изготовления традиционных украшений.

«Не считается, если ты используешь трафарет для вырезания глаз и рта», – отшутился в ответ Букер.

«Это атака лично против меня», – дипломатично отреагировала Дженнер.

Фаны Дженнер незамедлительно принялись хулить Букера и пестовать свою фаворитку, порой не замечая абсурдистской двусмысленности своих комментариев.

«Я знал, что его твит хочет что-то сделать с твоей тыковкой», – заявил какой-то разборчивый аграрий.

Инцидент довольно быстро забылся, тем более что вскоре папарацци фотографировали Кендалл, на матче «Лейкерс» – «Санс» в победных объятьях Букера.

Но последующие события опять заставили встрепенутся ревнителей судеб семейства Дженнер/Кардашьян. После того как Кендалл сопроводила поздравление Девину словами «С днем рождения, мой лучший друг», таблоиды вновь заинтересованно зашелестели. Букеру пришлось в срочном режиме спасать ситуацию, и надо отдать парню должное – вернул достойно. Поздравляя с днем рождения Кендалл, Девин опубликовал пару фото. На одном он коронует ее званием самой красивой девушки, на другой их совместное фото увенчано замком. Трактовок может быть масса, от «забыли ключи от дома» до каких-то уж совсем криминальных ассоциаций, но интернет-криптологи уверяют, что так обозначают беззаветную преданность, предначертанную небесами. Доверимся специалистам.

Сдержанные интернет-пикировки пары выглядели очень нежными и искренними, а внимание друг к другу на публике внушало осторожную веру в совместное будущее. Ровно до того момента, как речь косвенным, а затем и прямым образом коснулась ритуала. Да, того самого, с жертвоприношениями, фатой и метанием цветов вслепую.

Симпатичную пару погубили публичность и спекуляции семейства Дженнер

Курочка по зернышку клюет, и просо в данном случае рассыпали, конечно, же интернет-конспирологи.

«Кто-нибудь еще, кроме меня, заметил кольцо на его безымянном пальце?» – поинтересовался пользователь, не приметивший, что фото сделано напротив зеркала и кольцо может быть на правой руке.

То, что Дженнер держит руку в кармане, мгновенно сочли признаком того, что она прячет кольцо. Совместные посиделки с семейной четой Биберов на День Святого Валентина мгновенно были квалифицированы чуть ли не как поход за благословением. И все же благословляют родственники, а мама Кендалл тут расстаралась на славу. Дело в том, что Кендалл никогда не скрывала приоритетов, а успешная карьера модели и эффектный запуск бренда текилы «818» в 2021 (уже имеет целую россыпь наград на профильных конкурсах) лишь упрочили ее приверженность выбранному курсу. Она планирует свое будущее и не стремится первого попавшегося ухажера в семью. Собственно, Дженнер не раз говорила, что знакомит близких ей людей с семьей только после года общения. Так что публика замерла как кролик перед удавом, когда она опубликовала в соцсетях рекламу очередной серии The Kardashians с изображением Букера.

И премьера случилась, только в еще более безжалостном формате. Девин и Кендалл посетили свадьбу Кортни Кардашьян и музыканта Трэвиса Баркера (того самого, который начинал в незатейливой банде Blink 182, а сейчас входит в топ-100 барабанщиков всех времен по версии Rolling Stone).

О том, что там конкретно произошло, знают только представители семьи Кардашьян, масоны и Кайри Ирвинг.

«Для Кендалл это был серьезный шаг – прийти на свадьбу сестры вместе с Девином. Она думала, что получится очень романтично. Но в итоге эффект оказался отличным от того, что она ожидала», – заверял инсайдер TMZ

В сети клубятся мнения о том, что приглашение на свадьбу должно было помочь Девину сделать следующий шаг – предложение. Но Букер не оценил оказанной ему чести. Другие источники (разной степени сомнительности) утверждают, что наоборот Девин намекнул на свадьбу, а Кенделл сочла его слова преждевременными. Могло быть так или иначе или вообще по-другому, но из всей этой истории не вычеркнешь Крис Дженнер.

Спустя несколько дней после свадьбы в очередном выпуске The Kardashians Крис в доверительном разговоре с Кендалл на всю страну выдала пламенный спич о том, что той пора задуматься о процедуре заморозки яйцеклеток.

«Среди твоих сестер ты единственная, у кого нет детей. Твой организм не становится моложе. Может, стоит обсудить это с врачом», – заявила бабушка 11 внуков, набирая номер телефона.

«Но это моя жизнь. Я сама решу. Не уверена, что готова», – среагировала 26-летняя Дженнер.

«Ты уверена, что это твоя жизнь?» – обронила Крис, в ожидании ответа доктора.

Консультация продлилась недолго. Призывов к тому, чтобы резать, не дожидаясь перитонита, не поступило, но вектор был аналогичный.

«Для таких как Кендалл, если у нее есть партнер, даже если они не женаты, я обычно рекомендую цикл замораживания яйцеклеток. Чем вы моложе, тем лучше качество», – рекомендовал анонимный коновал.

Поездка на свадьбу и скандальный выпуск уместились в последние недели мая, а уже в июне источник, близкий к Кендалл, заявил, что пара расстается.

«Последние полторы недели Кендалл и Девин практически не общались. Сейчас в их отношениях настали непростые времена. Кендалл сказала, что какое-то время им нужно побыть отдельно», – посекретничал с E!News инсайдер.

До июля отношения молодых людей находились в подвешенном состоянии, пока Кендалл не развеяла многочисленные слухи об их разрыве. Она поздравила Букера с тем, что он попал на обложку NBA 2K, и вскоре соцсети вновь расцвели совместными фото.

Рандеву в сельской местности в шлепках и с пивом смотрелось очень органично, а главное, отдавало взаимной заботой и готовностью обоих к любым грядущим трудностям. Но, видимо, нужно было запасаться чем-то покрепче, потому что в октябре стали появляться слухи о повторном разрыве, а в ноябре информация официально подтвердилась.

«Стороны разошлись мирно, сохранив взаимное уважение. У обоих было слишком насыщенное расписание, не позволявшее им уделять друг другу достаточно времени», – так гласит официальная версия в журнале The People.

А что касается неофициальной, то большинство людей, посвященных в нюансы, склоняется к тому, что разрыв все же был инициативой Кендалл.

«Сейчас Кендалл не на той стадии, когда она хотела бы выходить замуж. Она этого непременно хочет, но не сейчас», – сообщил источник Hollywood Reporter.

Это же самое издание отмечает, что Букер был почти раздавлен после того, как отношения с Дженнер закончились. Игрок предпринимал попытки вернуть девушку, но они оказались тщетны. О том, что парень делал отчаянные шаги к примирению, но был отвергнут косвенно намекает то, что от модели в соцсетях отписался его брат. Интернет-прорицатели заключают, что это случилось из-за обиды на Кендалл.

Необходимости резюмировать тут как таковой нет. Чужие отношения – потемки; это, во-первых, и, как правило, в-главных. А, во-вторых, молодым людям, у которых и так есть немало, пришлось выбирать перед своими отношениями и еще чем-то большим. А в таких ситуациях даже одинаковые решения могут расцениваться по-разному. В этом есть свои минусы, но, с другой стороны, это шоу-бизнес, и это Америка (нам очень любят об этом напоминать). Даже у 76-летнего Дональда Трампа есть второй шанс, чтобы стать президентом. Может, и у молодых Букера и Дженнер тоже сыщется.

Фото: instagram.com/kendalljenner; instagram.com/dbook; East News/Fabio Piumetti/IPA/ABACAPRESS.COM