Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?

Злоключения Янниса Адетокумбо в составе национальной сборной так и тянет назвать древнегреческой трагедией, даже рискуя утонуть под тяжестью банальных аллегорий с использование имен Эсхила, Софокла и Эврипида. Но, как говорил другой не менее известный грек: «Сократ мне друг, но истина дороже». А она в случае с Яннисом и Грецией заключается в том, что всегда находились объективные факторы, которые изначально ставили под вопрос претензии на медали крупных международных турниров.

Как били Адетокумбо в сборной Греции

На первых двух своих чемпионатах в составе сборной Яннис был еще объективно молод и неопытен, чтобы влиять на что-то.

В 2013-м он в составе сборной Греции U-20, который проходил в Таллинне, в четвертьфинале без шансов проиграл Испании (60:82), не став лучшим ни в одном из своих профильных показателей. Больше всех очков в той игре набрал Яннулис Ларентзакис (15), а на подборах царствовал Иоаннис Папапетру (8). Греки заняли 5-е место по итогам турнира, а средние показатели Янниса за 10 матчей составили 8 очков, 7,6 подбора и 2,2 передачи.

Первый турнир в составе взрослой сборной Греции вместо торжественной инициации, о которой молодой талант говорил до его начала, оказался чем-то вроде неудавшегося похода в дом терпимости на 16-летие. Началось все вроде бы неплохо, но в самый ответственный момент преображения мальчика в мужчину не случилось. Скорее, вышло наоборот. На чемпионате мира-2014 в Испании греки без поражений вышли из группы, одержав пять побед подряд, после чего их вздули хамоватые сербы (90:72), которые не дали им выиграть ни в одной из четвертей в матче за выход в четвертьфинал. Яннис в том матче провел 14 минут, за которые набрал 7 очков, 2 подбора, 4 передачи, 4 потери. В целом за шесть сыгранных встреч турнира средние показатели Адетокумбо составили 6,3 очка, 4,3 подбора, 0,3 передачи.

Наиболее успешным международным выступлением для Янниса и Греции был Евробаскет-2015. Сочетание молодого Адетокумбо, которого к тому моменту включили во вторую сборную лучших новичков НБА, и опытных Никоса Зисиса, Василиса Спанулиса и Иоанниса Бурусиса виделось многообещающе, а после серии товарищеских матчей, в которых греки продемонстрировали потрясающую форму, многие поспешили вручить им золотые медали. Греки поймали кураж, традиционно для себя прошли без поражений групповую стадию, а в четвертьфинале надорвались в тяжелейшем матче против будущего победителя турнира сборной Испании. Не помогли даже 12 очков и 17 подборов Янниса, который стал третий самым результативным игроком своей команды после Калатеса (14 очков) и Принтезиса (13 очков). Всего же в среднем за восемь матчей Адетокумбо набирал по 9,8 очка, 6,9 подбора, 1,1 передачи. Греки финишировали пятыми, а уход из сборной Зисиса и Спанулиса окончательно ознаменовал смену эпох и передачу эстафеты Яннису.

Сборная не смогла перестроиться в короткие сроки и на следующий год завалила отборочный цикл на Олимпиаду-2016, в решающем матче проиграв Хорватии 61:66; Яннис отметился 9 очками, 9 подборами, 4 передачами, 2 блок-шотами и 6 потерями. Баскетбольная Олимпиада прошла без Греции, зато они не миновали Евро-2017, правда, Янниса они в своем составе не досчитались – игрок пропустил турнир из-за травмы колена.

Как выяснилось, что Яннису нужна помощь

На чемпионате мира-2019 Адетокумбо ждали с особым трепетом. Оно и немудрено, в состав Яннис приезжал не только в качестве официального и полномочного лидера своей сборной, но и в статусе действующего MVP НБА. Какого же было удивление, когда листья на лавровых венках греческих болельщиков стали жухнуть еще по ходу групповой стадии. Греция обидно уступила крепкой сборной Бразилии, вместе с которой на следующей групповой стадии, где определялись участники четвертьфиналов, попала в компанию к США и Чехии. В итоге все участники квартета, кроме США, завершили групповой этап с разницей побед 3-2, но поскольку у Чехии оказалась лучше разница очков, то именно Томаш Саторански и компания прошествовали дальше. Когда настало время определять итоговое расположение команд, оказалось, что Греция вылетела за пределы десятки, заняв одиннадцатое место.

К Яннису, который в среднем набирал по 14,8 очка, 8,8 подбора и 2,4 передачи, вопросов было мало. Больше костерили главного тренера сборной Танасиса Скуртопулоса, про которого сразу стало ясно, что его сменят при наличии первого же устраивающего кандидата. Когда оказалось, что один из лучших тренеров Евролиги ко всему прочему еще и грек, то это не могло быть простым совпадением: Итудиса несколько месяцев выклянчивали у ЦСКА. И именно смену тренерского штаба можно считать одним из факторов, который дает грекам если не надежду на успешное выступление, то на положительную динамику развития.

Имя Итудиса хорошо известно баскетбольной Европе, но куда более любопытно другое назначение. Месяц назад главный тренер греков встретился с Роном Оппенхаймером, ассистентом тренера Майка Буденхольцера в «Милуоки», и предложил тому присоединиться к сборной на Евро. Была ли эта инициатива Итудиса или прихоть Янниса и его брата Танасиса, которые знают специалиста по совместной работе в НБА – вопрос дискуссионный. Близкий к национальной сборной журналист Харрис Ставру утверждает, что решение было коллегиальным. Как бы там ни было, но подобный рекрутинг явно сыграл на руку сборной. Оппенхаймер персонально работает с Яннисом и Танасисом по программе, разработанной физиотерапевтами «Милуоки» специально для них. Для греческого штаба Оппенхаймер является человеком, способным дать альтернативную точку зрения на то, что происходит на площадке. Рон является своего рода связующим звеном. В бытность игроком Оппенхаймер был разыгрывающим в чемпионате Израиля и даже заезжал на сезон в тель-авивский «Маккаби». Так что европейский баскетбол для него не чужой, и его задача во многом сводится к тому, чтобы адаптировать лучшие качества Янниса, проявляемые им в НБА, к особенностям фактически другой разновидности баскетбола. А в том, что проблемы у Янниса с этим есть, стало понятно на чемпионате мира-2019.

Чемпионат мира-2019 наряду с атлетизмом Янниса также показал его ограниченность в принятии игровых решений и неспособность адаптироваться к реалиям европейского баскетбола.

Его заточенность на быстрые отрывы после подборов, помимо эффектных данков, приносила огромное количество проблем. Яннис часто утыкался в стену игроков, которая успевала тормозить его прорывы, в том числе и потому, что размеры европейской площадки меньше, чем в НБА. Адетокумбо не всегда успевал развивать скорость, на которой его уже было бы нереально остановить, и тогда либо терял мяч, либо таранил соперников и получал фолы в нападении. Подобное рвение привело к тому, что в матче против Чехии он покинул площадку из-за перебора фолов.

Зонная защита и постоянные сдваивания тоже выявили огрехи в мастерстве пестуемого всеми грека.

Статистика Янниса на чемпионате мира, где он за 21 минуту в среднем набирал 14,8 очка (52% реализации), 8,8 подбора, 2,4 передачи, 2,6 потери, выглядит привлекательно лишь на первый взгляд. Чтобы начать смотреть на эти цифры чуть более трезво, достаточно узнать, что Адетокумбо занял 25-е место в списке лучших снайперов турнира. Высокая реализация Янниса, прежде всего, связана с большим количеством данков и сложных силовых проходов под кольцо. Кроме них, игрок набирал очки в основном за счет пост-апов, а так же очков набранных после изоляции и в быстрых отрывах.

Подавляющее количество пост-апов Янниса, как правило, заканчивалось разворотами в лицевую, где его уже ждала подстраховка. Очень часто его специально запускали туда, сокращая ему пространство для маневра. Бразильцы, не обладая высокой передней линией, зачастую отряжали на опеку грека менее высокорослого и массивного игрока, чтобы создать у Янниса иллюзию превосходства. В действительности задачей такого трюкача было запустить Адетокумбо в лицо, где его уже встречала подстраховка в количестве нескольких игроков. Яннис все равно брал свое. Его реализация бросков на расстоянии менее 4 метров от кольца за весь турнир составила 63% (20 попаданий из 32), но эти же самые цифры иначе смотрятся с показателем реализации бросков на расстоянии более 4 метров от кольца – 29 % (4 попаданий из 14).

И это далеко не все.

По итогам статистики чемпионата мира среднее количество попыток на бросок у Янниса составило всего 9,2 (7,4 внутри трехочковой, 1,8 из-за дуги). Это 67-й результат среди всех участников турнира. Вдумайтесь в это: 67 игроков в среднем совершали больше бросков, чем человек, который сегодня является одним из главных действующих лиц НБА.

2019-й был три года назад. Наблюдаются ли улучшения у пациента?

Безусловно.

За последние несколько сезонов Адетокумбо не только эволюционировал до новой нечеловеческой стадии атлетизма, но и качественно поработал над своими недостатками. Он перестал рваться в трехсекундную, меньше попадаться в сдвоенные ловушки под кольцом. Ключом для решения последней проблемы стало улучшение броска с разворотом при пост-апах. Если в 2019-м за сезон в НБА он совершал всего 51 такой бросок, из которых попадал 15 (29% точности), то в 2022-м Яннис увеличил количество попыток до 121, из которых отправлял в цель 46 (38% точности). Возросла не только точность, изменилась сама механика броска; он стал мягче, а точка релиза – выше. Именно этот бросок и должен стать успешной альтернативой слаломным походам в лицевую и одним из главных оружий Янниса на ближайшем Евробаскете.

Помимо пост-апов, Адетокумбо основательно прокачал набор очков после изоляций. В 2019-м Яннис реализовывал лишь 26% изоляций (30 из 114). В 2022-м в ситуациях при игре один на один процент вырос не сильно – 28%, но кратно увеличилось количество попыток обыгрыша – 213, из которых 59 оказались успешными.

У грека имеются две кормящих точки. Первая – левый фланг, особенно та его часть, где находится высшая точка прямоугольника «краски». Оттуда Яннис в сезоне-2021/2022 попадал с точностью 48%. Второй кормушкой для Адетокумбо стала левая область трехочковой дуги, броски оттуда грек реализовывал с точностью в 35%. Теперь он может угрожать броском издали, и если его защитник подойдет слишком близко, ловить наглеца на противоходе и заканчивать атаку своим любимым данком.

Помимо индивидуальной части, Яннис поднаторел и в розыгрыше пик-н-роллов. Комбинация, при которой он ставил заслон для Холидэя, а тот, получив мяч в ответ, навешивал на кольцо, была одной из наиболее частых для «Бакс» в прошедшем сезоне. Еще одним популярным розыгрышем был заслон в исполнении более габаритного защитника либо форварда (чаще всего это был Пэт Коннатон), который, собрав на себя двух игроков, предоставлял Яннису пространство для обманного движения и быстрой смены направления при проходе заслона. В сборной нечто подобное вполне можно проворачивать вместе с Костасом Папаниколау. Что касается пик-н-роллов, то Ник Калатес входит в число главных европейских мастеров по этой части.

Проблемы и реальные ожидания

«Греция может отправиться на Евробаскет с 13 или 14 игроками. Мы рассматриваем такую возможность. И дело не только в моем недавнем высказывании, когда я выдвинул предложение о том, что можно расширить составы команд, а в том, что нам, возможно, придется ждать с оглашением состава до последнего момента. Папаянис и Папапетру отлично себя чувствуют, они уже занимались в общей группе. Слукас и Костас Адетокумбо восстанавливаются с опережением графика, но прямо сейчас ясности все же нет», – эти слова Димитриса Итудиса полностью отражают нынешнее состояние сборной. Огромное количество травм и приблизительное представление о том, кто и в каком состоянии будет готов играть на турнире.

Пылкие греческие болельщики боготворят Янниса, но это едва ли относится к его окружению. Греческие журналисты критикуют Тайлера Дорси за то, что он плохо реализует свои моменты, и призывают его и других игроков лучше отрабатывать в обороне. С учетом недавних и нынешних травм как минимум у четырех ключевых игроков, о которых говорил Итудис, постоянные смены позиций и переизбыток игрового времени оставшихся лидеров могут серьезно ослабить команду. Если Папаянис не сыграет или сыграет, но не в полную силу, то Яннису придется много времени проводить на позиции пятого номера. При таких раскладах его основным сменщиком можно было бы назвать Костаса Адетокумбо, но и он бюллетенит. Его тезка Слукас, являющийся шестым игроком команды и первым сменщиком Калатеса, тоже не в лучших кондициях, что в свою очередь ослабляет линию плеймейкеров, от которых так зависит игра Янниса при пик-н-роллах. И вот такая цепная реакция приводит к мысли, что, несмотря на улучшенную игру Янниса и более опытный тренерский штаб, у сборной Греции, как и раньше, есть объективные причины для того, чтобы воздержаться от чрезмерного оптимизма и поразмыслить над реальными ожиданиями. А они отличаются от тех, что будоражат умы представителей ФИБА.

Греция не завоевывала медалей с 2009-го, а с учетом того, что это сильнейший по именам Евробаскет за последние годы, шансы греков на золото – это скорее новомодный миф, чем проза жизни. Несмотря на то, что по разблюдовке ФИБА греческая сборная идет третьей в списке фаворитов после Сербии и Словении, даже в самой Греции в это не особо верят и самым важным матчем для своей команды называют четвертьфинал. Там им с высокой долей вероятности предстоит встретиться либо со Словенией, либо с Францией. До этого момента грекам нужно будет провести 6 матчей матчей за 9 дней, и велика вероятность того, что ослабленная травмами команда с игроками, вынужденными латать дыры на нескольких позициях, и единоличным лидером, на которого выпадет колоссальная нагрузка, просто выдохнется.

Мы все видели чумовой матч между Грецией и Сербией, в котором Яннис набрал 40 очков и установил рекорд ФИБА по количеству очков, набранных в матчах квалификации. Исторические максимы — это замечательно, но результат нам тоже известен: Сербия победила (100:94), пусть для этого и потребовался овертайм. На Евробаскете практически каждый матч будет таким еще и потому, что победа над любой звездой НБА на подобных турнирах – это всегда броская строчка в резюме и возможность заявить о себе. Поэтому укусить того же Йокича, Дончича, Янниса, Гобера и прочих будут стараться даже те команды, которые априори ни на что не рассчитывают. Так что легкой прогулки ожидать не стоит, и Греции, которая уже до стартового свистка столкнулась с очевидными проблемами, в особенности.

Фото: East News/AP Photo/Mark Zalesk; globallookpress.com/Stefanos Kyriazis/Keystone Press Agency, Xu Chang, via imago-images.de, Han Yuqing/Xinhua, Juan Jose Ubeda/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Stacy Revere