Кадр занял второе место на фотоконкурсе.

Из «Голден Стэйт Уорриорз» ушел Боб Майерс – генеральный менеджер, который управлял клубом последние 11 лет. Майерс собрал чемпионскую команду и просто не захотел ее разрушать, поэтому отказался от нового контракта: «Суть в том, что работа, которой я занимаюсь, требует полной вовлеченности, максимальных усилий, тысячи процентов, и если вы не можете этого дать, то не стоит и браться».

Спустя две недели поисков «Уорриорз» определились с преемником – нового генменеджера нашли внутри организации, им стал экс-ассистент Майерса 42-летний Майк Данливи, работающий в клубе с 2017-го.

На новость о назначении Данливи интернет отреагировал предсказуемо – мемной фотографией Майка. Данливи провел в НБА 15 лет, у него больше 1000 игр с учетом плей-офф, он был чемпионом NCAA – но в баскетбольном мире известен в первую очередь именно этим:

На фото – НБА осенью 2004-го. «Голден Стэйт Уорриорз» в уже давно забытой ультрамариново-оранжево-золотой форме играли в гостях с «Кливлендом», когда форвард «Кэвз» Айра Ньюбл попал ногой в лицо Майку. Неплохой такой хай-кик – рост Данливи составляет 206 см.

Через два дня после игры фото было запущено в мемосферу: его опубликовали на культовом баскетбольном форуме ClutchFans – главном баскетбольном веб-медиа середины 00-х (серьезно, по контенту тот форум был как сейчас твиттер и реддит вместе взятые).

Отвисшая челюсть Данливи, закатившиеся глаза, амплитуда замаха 100-килограммового Ньюбла – такое ощущение, что баскетболист ГСВ сейчас отправится в жесткий нокаут.

Реальность гораздо скромнее. На видео этот момент можно даже не заметить. Данливи практически не заметил контакта с подошвой Ньюбла, который просто падал за лицевую после фола под кольцом, а потому оказался немножко вверх тормашками.

В этом магия фотоискусства – даже невзрачный момент в отдельном кадре может выглядеть эпично. Волшебником в тот вечер был фотограф кливлендской газеты The Plain Dealer Роуделл Хикман.

Хикман фотографировал спортивные события с начала 1990-х, в его портфолио есть кадры из матчей «Кэвз» Марка Прайса, Брэда Догерти, Илгаускаса и, понятное дело, Леброна – от дебюта Джеймса в НБА в 2003-м до чемпионского титула-2018.

И даже фото Леброна до НБА! Вот эта мизансцена будущей легенды НБА с одноклассниками по школе Сент-Винсент-Сент-Мэри – тоже авторства Хикмана:

И все же момент с Данливи – вершина карьеры Роуделла. На конкурсе спортивной фотографии штата Огайо в 2004-м кадр с хай-киком занял второе призовое место.

Первое досталось вот этим бэмби, выскочившим на дорогу во время местного марафона:

Только об этих оленях никто уже не вспоминает, а кроссовка Айры Ньюбла отпечаталась в истории и на подбородке Данливи.

Победу в том матче добыли «Кэвз» (99:88) – вышедший на позиции атакущего защитника Леброн забросил 33 очка, Ньюбл добавил 8, а Данливи за ГСВ набрал лишь 11. Это было седьмое поражение в восьми первых матчах сезона для «Уорриорз» – они закончат сезон на последнем месте в тихоокеанском дивизионе. Правда, и «Кливленд», несмотря на 42 победы, в плей-офф в том году не попадет.

Ньюбл будет играть за «Кэвз» до 2008-го – а в сезоне-07/08 успеет побывать одноклубником и Леброна (41 матч), и Дюрэнта (2 матча), и Кобе (6 матчей). С «Лейкерс» в том году Ньюбл дойдет даже до финала НБА, в котором не проведет ни секунды. После этого – почти год без баскетбола и контракт с израильским «Бней-ХаШарон». Еще через полгода Ньюбл закончит карьеру – очень резкое падение.

Данливи, выбранный «Воинами» под 3-м номером драфта-2002, провел в ГСВ четыре с половиной года, критиковался фанатами за большую зарплату (45 млн на 5 лет – тогда это считалось очень много), а в 2007-м его обменяли на Стивена Джексона в «Индиану».

В «Индиане» Данливи провел еще четыре с половиной сезона и в последнем наконец-то попал в плей-офф – к тому моменту он был пятым в истории НБА по числу проведенных игр в регулярном сезоне без единого матча в ПО (624 матча). Затем были два сезона в «Милуоки» – в команде, где когда-то играл и тренировал его отец, Майк Данливи-старший.

После драфта Янниса в 2013-м «Милуоки» отпустил Данливи-младшего. Дальше были «Буллз», где Майк попал в еще одну связанную с «единоборствами на паркете» историю, которую помнят до сих пор. В 2015-м «Чикаго» играл в плей-офф против «Милуоки», и тут уже Данливи ударил по лицу Янниса (локтем, не ногой), тот упал, догнал и показал прием из сумо:

После сезона-16/17, который Данливи разделил между «Кливлендом» и «Атлантой», Майк завершил карьеру и вернулся в клуб, в котором ее начинал – стал скаутом в «Уорриорз». Потом была должность ассистента менеджера, затем – вице-президента, и теперь Данливи становится главным в ГСВ. Впереди у него – тяжелая задача по перезагрузке самого дорого состава в истории НБА.

Справится? Кто знает.

Главное, чтобы управленческая карьера Данливи-младшего была не такой, как у Данливи-старшего. Отец дважды был ГМом в командах, которые тренировал, и оба раза это заканчивалась скандалом:

1. «Милуоки» в 1996-м уволил его как тренера, но не смог договориться об увольнении с должности менеджера. Целый год (это был первый сезон Рэя Аллена!) Данливи был зиц-председателем «Бакс», ни за что не отвечающим, а де-факто трансферами и контрактами занимался Боб Вайнауэр, назначенный фиктивным ассистентом тренера.

2. В 2010-м «Клипперс» также уволили Данливи сначала с поста тренера, а только через месяц – с поста генменеджера, причем вдогонку обвинили его в мошенничестве. Данливи не растерялся и подал в суд на клуб за неправомерное увольнение – и по итогам арбитража получил компенсацию в 13 млн от «Клипперс».

Вот это настоящий удар в челюсть, а не то, что на фотографии с его сыном.

Фото: The Plain Dealer / cleveland.com/Roadell Hickman