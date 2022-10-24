Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича

И оба – в овертаймах.

НБА – лига, в которой супергероем может стать самый неочевидный кандидат. Сегодня это Эй Джей Гриффин – новичок «Атланты», третий самый юный игрок этого сезона НБА. Ему стукнуло 19 только в августе, на драфте он был одним из немногих 18-летних.

(да, в НБА все еще не снизили возрастной порог входа с 19 до 18, но считается он по 31 декабря того года, когда игрок выходит на драфт. Тут все легально)

Гриффин при этом не какой-то вундеркинд, которого все спешили увидеть в НБА – после школы в своем выпуске форвард был в диапазоне 15-25-х мест в рейтингах скаутских агентств (ESPN даже не дал ему высшего балла в 5 звезд), выбрал университет Дьюк, где многие студенты проводят больше одного сезона. Первокурсник набирал непримечательные 10 очков в среднем.

Но затем карьеру завершил великий тренер Майк Кшишевски, и, как это часто бывает в студенческом баскетболе, после ухода главного рекрутера разбегаются и набранные им игроки. Гриффин выставился на драфт НБА, где прогнозы ставили его в конец лотерейных выборов (11-14).

В итоге Эдриан Дарнелл Гриффин-младший не был выбран даже в лотерее – только 16-й. Все равно выше, чем Эдриан Дарнелл Гриффин-старший в 1996-м, который не был задрафтован. Все верно, Эй Джей – сын экс-игрока НБА Эдриана Гриффина, цепкого защитника «Далласа» и «Бостона» начала 00-х.

В начале сезона Гриффин не был в ротации клуба – даже с учетом травмы Богдановича и обмена Кевина Хертера у «Хоукс» было достаточно вингов-конкурентов Эй Джея за игровое время. Но постепенно форвард начинал выходить все чаще, а когда в конце осени травму получил основной третий номер Де’Андре Хантер, его место в старте отвоевал у более опытных претендентов именно Гриффин, потому что его лучшее качество – набор очков – помогало разнообразить предсказуемую, заточенную вокруг Трэя Янга атаку клуба.

Но Гриффин не просто умеет набирать очки. Он умеет выбрать идеальный момент для этого – с сиреной об окончании матча.

У Эй Джея Гриффина всего 23 игры в карьере, но уже два победных «баззера», причем оба заброшены в овертаймах.

Первый случился в ноябре против «Торонто» благодаря командной работе всей пятерки – «Атланта» без таймаута разыграла как по нотам, разрезав спящую защиту соперника, а Гриффину оставалось только завершить наброс на корзину от Янга. Но важно то, что в такие моменты новичку доверяли место на паркете:

Кстати, за первым победным броском сына вживую наблюдал и Гриффин-старший: он ассистент в «Торонто». Сразу после того матча Эй Джей получил и первый выход в старте «Хоукс» в карьере.

Прошло несколько недель, и сегодня пришло время для второго шедевра: против «Чикаго», где отец тоже когда-то работал ассистентом целых пять лет (теперь ждем подвигов младшего против других экс-работаделей Эдриана, «Милуоки», «Орландо» и «Оклахомы»?):

Вот так еще до Нового года новичок из середины первого раунда повторил рекорд «Атланты Хоукс» по числу победных бросков. Два раза с сиреной закрывали матчи Дон Мэй (в 71-м и 72-м) и, конечно же, уступающий только Джордану за всю карьеру Джо Джонсон (по одному в сезонах-07/08 и 09/10).

Правда, если расширить историю «Хоукс» до переезда в «Атланту», то ориентир для Гриффина – член Зала славы баскетбола форвард «Сент-Луис Хоукс» Клифф Хэган, у которого 4 таких броска (один – в плей-офф).

Рекорд по числу баззеров в майке одной команды – у Майкла Джордана (5 в регулярке, 3 в плей-офф) и Кобе (7+1). Еще один победный бросок с сиреной Майкл добавил за «Вашингтон» – итого рекордные 9. У Гриффина хороший темп!

А последний новичок до Гриффина, который совершал два баззера в одном сезоне – 25-летний Кукоч в 1994-м, причем один был в плей-офф. Последний с двумя такими бросками исключительно в регулярке – Ирв Беморас из «Милуоки Хоукс» (не опечатка: до Атланты и Сент-Луиса «Хоукс» базировались именно в Милуоки). Это было в сезоне-53/54 – еще до появления счетчика 24 секунд в НБА!

Из действующих игроков НБА лидирует по баззерам, конечно же, Леброн (7), за ним Игудала (5), Руди Гэй (4), по три – у Дюрэнта, Дончича, Лилларда, Букера, Дерозана, Тобайса Харриса и Джеффа Грина. Как видно по именам тех, кто пока что выше Эй Джея Гриффина в списке, победные баззеры – не всегда территория суперзвезд. У Карри, например, только один. Как и у Йокича с Яннисом. У Хардена и Дэвиса по два, Тэйтум свой первый совершил только в прошлом плей-офф. У Эмбиида, Морэнта, Пола Джорджа – до сих пор ни одного.

Это слишком особенный бросок, чтобы было просто выполнить все критерии:

• нужно не только попасть, но и не оставить сопернику даже 0.1 секунды на ответное владение, то есть мяч должен вылететь из рук до сирены, а попасть в кольцо – после, на мгновение раньше не подходит;

• нужно еще и не сравнять счет, а именно победить таким броском – только в таком случае «баззер-битер» (бросок с сиреной) станет еще и «гейм-виннером» (победным броском).

И все же факт: Гриффину за первые два месяца в профессиональном баскетболе удалось сделать то, что трем тысячам игроков НБА не покорялось ни разу в карьере. Причем, что самое невероятное – дважды.

Фото: REUTERS/Dale Zanine-USA TODAY Sports