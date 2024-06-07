Чемпионство-2024 – самое трудное в истории ЦСКА. И вот почему

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Так уж вышло, что долгое время ЦСКА был гегемоном как в Лиге ВТБ, так и в российском баскетболе в целом. Но в последние сезоны все изменилось. В 2022-м армейцев остановил «Зенит» Паскуаля, отыгравшись в Финале с 1-3, затем москвичи и вовсе не дошли до главной серии года, проиграв в 7 матчах «Локо».

И, кажется, это пошло на пользу всем: и любителям баскетбола, и Лиге ВТБ, и ЦСКА. Ведь чтобы вернуться на вершину, клубу потребовалось изменить себя изнутри.

ЦСКА перестроил систему ради титула

Перед сезоном армейцы, возможно, впервые в истории российского баскетбола, не котировались как главные претенденты на титул. УНИКС, «Зенит» и лишь затем обезглавленный уходом лидеров ЦСКА – где-то на одном уровне с сохранившим состав на 99,9% «Локо».

Про побег Шведа и Милутинова перестали вспоминать в октябре – в этом месяце ЦСКА выдал серию из 7 побед подряд и не уступил ни разу. Сказка продолжалась до Матча Звезд – примерно в это время с травмой до конца регулярки выпал Каспер Уэйр, и армейцы не только потеряли лидерство в таблице, но и откатились на третью строчку к старту плей-офф.

Травма Уэйра стала критичной, поскольку в межсезонье ЦСКА просто изменил свою систему и перешел от швыряния деньгами в звезд к более рациональному комплектованию в пользу коллективной игры. И это работало, пока командный спад не наложился на повреждение одного из лидеров.

В какой-то момент ситуация в клубе казалась настолько безвыходной, что офис пошел на смену тренера перед самым плей-офф – такое в европейском баскетболе раньше мог себе позволить только «Автодор». И это сработало: ожидания «не отлететь бы от «Енисея» в первом раунде» не совпали с чемпионской реальностью, но это тот самый случай, когда все болельщики были только рады. ЦСКА вихрем прошелся по плей-офф, проиграл всего трижды в трех сериях и вернулся на трон впервые с 2021-го.

Так почему этот титул самый сложный для армейцев за долгое время?

Во-первых , потому что по именам ЦСКА точно был не сильнейшим. Каспер Уэйр не потянул статус суперзвезды, а главным героем (и MVP финала) по итогу оказался Мело Тримбл – 29-летний американец, у которого до переезда в Москву в списке достижений значились бронза Панамериканских игр-2015 и попадание во вторую символическую пятерку чемпионата Австралии-2019. Он в Лигу ВТБ переехал из пятой команды чемпионата Китая – и даже там не был главной звездой (зато поиграл вместе с Эриком Бледсоу и Майклом Бизли)!

В то же время у УНИКСа – Димитриевич и Рэйнольдс, у «Зенита» – Эртель, Хантер, Курич и Дублевич, у «Локо» – Дончич Секулич у руля. Какие могут быть ожидания, если за год до этого Райкович не вывел ЦСКА в финал с Милутиновым и Шведом в составе?

Тут, конечно, можно только выразить респект менеджерам ЦСКА, которые пошли на смену главного тренера весной. Смог бы Райкович вернуть команду на победный путь в плей-офф? Вопрос, на который никто никогда не получит ответ. Кажется, в какой-то момент Эмил, возможно, стал другом, но перестал быть тренером, и эта мягкость не позволила ему восстановить контроль над ситуацией.

Во-вторых , конкуренция в Единой Лиге зашкаливала как никогда. Не боялись в этом сезоне только «Минск», который, кажется, отмучился и теперь сможет сосредоточиться на отвоевании кубка Беларуси. И все же ЦСКА прошел чемпионат наиболее ровно и в важный момент стабилизировал обстановку внутри коллектива.

Что важно, ведь в этом сезоне в ЦСКА не команда строилась вокруг звезд, а свои звезды появлялись благодаря коллективным усилиям . По ходу регулярки армейцы лидировали по ассистам и перехватам, и даже в плей-офф сложно было выделить одну яркую звезду. Окей, Мело Тримбл, а кто за ним? Мбай? Уэйр? Астапкович? УХОВ?

В общем, если смотреть на сезон в целом, титул ЦСКА выглядит достаточно логичным, заслуженным, и… и как будто бы у любителей баскетбола больше нет причин ненавидеть этот клуб. Ведь за 3 года все увидели, что армейцы больше не неуязвимы и участвуют в чемпионском гонке наравне с остальными.

Единая Лига ВТБ стала менеджерской?

Никто не будет спорить с тем, что раньше в Лигу ВТБ доезжало больше суперзвезд, но в нынешних реалиях вряд ли стоит ждать в чемпионате второго Хезонью. И тут на первый план выходят менеджеры – их роль возрастает, и во многом от летней скаутской рутины зависит успех команды в новом сезоне.

За примером далеко ходить не надо: до «Енисея» Ратэн-Мэйс сменил 12 клубов, пройдя за 6 лет путь от «Мемфиса» до турецкого «Меркезефенди Беледиеси Денизли Баскет» (извините). Но в Красноярске человек раскрылся настолько, что сумел продать себя мадридскому «Реалу».

(оффтоп: кто-нибудь верит, что Ксавьер заиграет в Евролиге в 33 года?)

Тренеры ведь тоже относятся к категории менеджеров. И они были на высоте в сезоне-2023/24. Никто не сомневался в Перасовиче и Паскуале, Секулич все доказал в прошлом году, но и за пределами топов теперь есть жизнь.

Анзулович вырвался из Красноярска и сразу же подарил «Самаре» плей-офф. Пашутин вывел «Парму» в Топ-5, взяв 7 побед у троицы ЦСКА-УНИКС-«Локо». Не тренировавший никого солиднее болгарского «Балкана» Арсич вообще сделал из «Енисея» команду, которую нельзя было вспоминать в раздевалках. Богичевич стал первым тренером в истории «Автодора», отработавшим сезон до конца.

И, конечно, история Вергуна в «Уралмаше». Тренер, не выигравший до этого ни одного из сколько-то там десятков матчей с «Минском», просто изменил дебютанта лиги от кандидата на плей-ин до команды, едва не выбившей «Зенит» из плей-офф.

(Кажется, напрашивается определенная шутка про проклятие белорусского клуба, покинув который, сразу становишься успешным. Вергун в «Уралмаше», Белянков в «Енисее», Близнюк в «Нижнем». А, стоп…)

Дорога к Кубку Белова открыта

Сезон-2023/24 стал одним из самых конкурентных в истории Лиги, но новый сезон должен быть еще веселее, еще ровнее с точки зрения турнирной таблицы. Гегемона в Лиге больше нет – за 3 года в турнире сменились 3 чемпиона. Теперь как минимум до финала может дойти фактически любой коллектив – все зависит от грамотной работы в межсезонье.

Кажется, это уже понял «Уралмаш», который еще до окончания нынешнего чемпионата уже приступил к комплектованию нового, и нет причин, по которым у уральцев может не получиться. Совершенно точно предстанет в новом виде «Нижний Новгород», не продливший контракт сразу с 8 игроками и распрощавшийся (теперь-то уж навсегда?) с Зораном Лукичем. Никуда не делась «Парма», которая точно должна сделать выводы после откровенно неудачного плей-офф. Опять же, пора и «Локо» не просто дойти до финала, но и вписать свое имя в историю турнира.

Сезон-2023/24 закончился, до ближайшего баскетбола в России – больше 3 месяцев. Но скучно этим летом точно не будет.

Фото: Единая Лига ВТБ ; РИА Новости /Максим Богодвид