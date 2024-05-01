«Уралмаш» близок к победе над «Зенитом» (хотя пятая игра – сенсация сама по себе)

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Перед началом плей-офф Единой лиги казалось, что уж где-где, а в серии «Зенита» и «Уралмаша» все более-менее понятно. Борьба ожидалась в других противостояниях:

- все же ЦСКА не на ходу, у команды только что сменился тренер, а главный игрок провел два месяца в лазарете; тем временем «Енисей» проводит ярчайший сезон и дважды за полтора месяца грохнул красно-синих — дома и на выезде;

- «Локо» с «Пармой» тоже поделили победы в регулярном чемпионате, и уж если краснодарцы и выглядели фаворитами, то явно не на «+92» по итогам трех встреч.

Борьбы не ожидалось в двух сериях – УНИКС выглядел на голову сильнее «Самары», а «Зенит» не должен был испытывать проблем с «Уралмашем». Во-первых, сине-бело-голубые на втором этапе набрали ход и прошли его всего с одним поражением, во-вторых, тот же «Уралмаш» обыгрывали в середине марта в Кубке России – причем в Екатеринбурге и в ограниченном легионерском составе. Но в этой серии все пошло не по плану…

Хотя изначально так нельзя было сказать: петербуржцы уверенно выиграли первый матч, бросив играть только при «+29», и – пусть не так разгромно – победили во втором. Все намекало на то, что уральская сказка с 14-1 на финише регулярки должна закончиться. Однако «Уралмаш» выстрадал победу в третьей игре, а четвертую и вовсе провел с позиции силы, оторвавшись на «+17» еще в первой половине. Команда Ростислава Вергуна перекрыла кислород Эртелю, закрыла Хантера и дважды ограничила «Зенит» 69 очками – не худший результат сезона для «Зенита», но очень неважные цифры для команды, в которой собран такой атакующий потенциал.

Если постараться, то этому можно найти логичное объяснение. Петербуржцы два месяца играли в режиме плей-офф, но делать это бесконечно невозможно – в прошлом году в такую же ловушку попал «Нижний», также забравший Кубок России, но позже поднявший лапки в первом раунде с «Локомотивом».

Плюс, «Зениту» пришлось тасовать состав – вынужденно (Карлтон вместо Дублевича) и невынужденно (Морган вместо Моэрмана). Когда сине-бело-голубые занимались этим же в прошлом сезоне, разменяв на ходу половину легионеров, это все же пришлось на февраль, теперь – на конец апреля. В итоге только-только начавший играть Моэрман уступил место Моргану, который пока не перевез с собой статистику из «Руны» (13,1 очка против 6,6), а сравнивать Дублевича и Карлтона в принципе запрещено на законодательном уровне.

При этом назвать «Уралмаш» фаворитом в пятой игре тоже язык не поворачивается. Команда действительно на подъеме, но из трех ее главных игроков двое – Глазунов и Уиттакер – травмированы и играют на морально-волевых. Невелс получил повреждение пальца ноги в четвертом матче и теперь не поможет уральцам до конца сезона, когда бы этот конец ни настал. При этом американец был вторым самым результативным игроком команды по ходу чемпионата.

Главное оружие заводчан прямо сейчас – Октавиус Эллис . Если у нападения «Зенита» не получается выманить его из краски, то под кольцо лишний раз петербуржцы идти не отваживаются; в защите же сдержать центрового довольно тяжело: он отлично использует размены, он быстрый и видит паркет, не выходить за ним на дугу тоже нельзя – процент попаданий издали не великий, но трехочковый бросок есть и будет использован при первой возможности.

У «Зенита» тоже есть проблема с травмами, вернее, с травмой. После того, как Сергей Карасев вышел из строя, в игру сине-бело-голубых добавился хаос. После четвертой игры Хавьер Паскуаль пожаловался, что ему пришлось перестраивать всю модель, потому что под российского форварда было многое заточено. Есть ощущение, что испанец сам загнал себя в угол, ужав ротацию до минимума, но ему, вероятно, виднее.

Так или иначе, нас ждет пятый матч. «Зенит» будет в нем фаворитом, но вряд ли «Уралмаш» заранее едет в Санкт-Петербург проигрывать. В конце концов, история пятых матчей в четвертьфиналах Единой лиги говорит о том, что фаворита все же можно обыграть. Всего решающие встречи на этой стадии игрались дважды, и если в 2014 году обозленный после провала в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА вернулся в Россию и камня на камне не оставил от «Локо», который к тому моменту вел в серии 2-0, то уже в следующем году «Нижний Новгород» забрал пятый матч у фаворита. Интересно, что фаворитом тогда был… «Зенит», проигравший решающую встречу в Санкт-Петербурге.

Это можно использовать как мотивацию, хотя ее у уральцев и так должно быть сейчас в избытке. Но особенно замотивирован должен быть главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун. У них с Хави Паскуалем красивая история дружбы. Белорусский специалист посещал множество семинаров и конференций, и нередко спикером на них оказывался как раз испанский наставник. По словам Вергуна, он всегда разбирал именно команды Паскуаля и уважает того «больше всех в мире».

На одном из матчей Единой лиги Паскуаль сказал Вергуну, что считает того одним из лучших тренеров чемпионата – и неважно, что оппонент в тот момент работал в «Минске». С тех пор многое поменялось: Вергун по ходу сезона сменил команду и теперь имеет возможность выбить из дальнейшего розыгрыша не кого-нибудь, а своего же кумира в профессии. Если это не сценарий для фильма, то что сценарий?

Пятый матч новичка лиги и одного из главных претендентов на чемпионство – сенсация сама по себе; если «Уралмаш» сумеет еще и победить, то это будет оглушительный успех и еще одно доказательство, что даже с небольшим бюджетом можно кусать и раскусывать грандов. В нынешнем сезоне это уже показал «Енисей», но на плей-офф команды Йовицы Арсича не хватило. Завершит ли начатое «Уралмаш»?

Фото: Единая Лига ВТБ