Казань лучше всех играет в баскетбол? После чемпионства УНИКС выиграл свою первую регулярку

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Идеальная «регулярка»

Регулярный чемпионат 2023/24 вообще вышел едва ли не идеальным – с сенсациями, командами-открытиями («Енисей», «ПАРМА»), новыми супер-героями (Ратэн-Мэйс), взлетами (МБА, «Уралмаш») и падениями («Нижний»), а также интригой до заключительного тура. Единая Лига угадала с форматом «регулярки» на всего 100% - посмотрите, как команды рубятся практически в каждом матче. А все потому что по факту любая победа может оказаться ключевой для расстановки в таблице – настолько все было плотно как в группе «А», так и в группе «Б».

Впервые в истории турнира сложилось настоящее троевластие: ЦСКА, УНИКС и «Зенит» еще за неделю до конца чемпионата претендовали на первое место. Такого не было буквально никогда – обычно в топе держался ЦСКА, которому по очереди навязывали конкуренцию УНИКС, «Зенит», «Локо» и «Химки».

И все же к последнему туру «Зенит» чуть отстал, позволив казанцам и армейцам самим определять лучшую команду регулярного чемпионата. Как будто бы все честно: два делящих первую строчку в таблице клуба в очной встрече доказывают свое право считаться сильнейшим.

Матч за лидерство

В этот раз таким клубом стал УНИКС. Хотя начало встречи в Казани явно осталось не за хозяевами паркета: ЦСКА в свойственном ему скоростном стиле завладел инициативой и настрелял 27 очков за четверть, отдалившись от соперника на почти двузначную дистанцию.

Единственным, кто мог хоть что-то противопоставить армейцам, был Нено Димитриевич: 16 очков за четверть без единого промаха.

Но этот УНИКС Перасовича – не про предсказуемость и шаблонность. Когда ЦСКА попробовал закрыть македонского защитника, тот моментально переключился с набора очков на поиск партнеров. Таким и стал Джален Рэйнольдс, который как нельзя кстати показал лучшую версию себя: доминирующий в «краске» атлет, не замечающий соперников; заряжающий всех вокруг эмоциями, но не дающий судьям повода для технического. За 3 минуты второй четверти Джален практически в одиночку переписал сценарий встречи, вывел УНИКС вперед и отправил ЦСКА на тайм-аут.

Казанцы вышли вперед впервые со стартовых минут матча и с тех пор уже не отдавали лидерство. Позже к геройствам Рэйнольдса подключился блокирующий даже трехочковые Бако:

И как только ЦСКА ослабил контроль Димитриевича, тот продолжил уничтожать чужую защиту. Да, армейцы провели неплохой отрезок после большого перерыва, но, во-первых, УНИКС уже почувствовал уверенность в своих силах (в том числе – благодаря энергии заполненного Баскет-Холла). Во-вторых, сам Димитриевич не был намерен проигрывать.

40 очков, 9 передач, 6 подборов – Нено совершенно точно провел лучший матч в карьере, обновив личный рекорд результативности. После такого шоу-тайма интрига в борьбе за MVP «регулярки» должна исчезнуть сама по себе:

УНИКС научился играть решающие матчи

По ходу всего сезона УНИКС не выглядел доминатором, которого невозможно обыграть. Казанцы давали ЦСКА (и даже «Зениту») много шансов на первую строчку, неожиданно проигрывая даже в Перми и Красноярске.

Но в ключевой момент Велимир Перасович в очередной раз настроил свою команду-стихию на нужную погоду. И это, похоже, становится отличительной чертой УНИКСа: в прошлом году они взяли важнейшую седьмую игру в полуфинале с «Зенитом», сейчас не отдали первое место в регулярке ЦСКА и автоматически избежали встречу с питерцами и армейцами вплоть до финала (или серии за 3-е место).

Возможно, об этом еще рано говорить, но УНИКС как будто перенял эстафетную палочку у ЦСКА, который доминировал в Лиге ВТБ целое десятилетие. Уже нельзя утверждать, что армейцы – явные №1 в турнире. И уж точно нельзя сказать что-то похожее про «Зенит», который штормит всю «регулярку». УНИКС? Пожалуй, да.

Казань по-прежнему невероятно зависима от своего разыгрывающего, который с запасом является лучшим игроком Единой Лиги #прямосейчас, но нельзя отрицать и то, что УНИКС – главный претендент на чемпионский титул в сезоне 2023/24. Особенно учитывая то, как хорошо в команде умеют расставлять приоритеты и настраиваться на главные матчи сезона.

УНИКС – ЦСКА 88:78 (21:27, 24:14, 19:21, 24:16)

УНИКС: Димитриевич (40 + 9 передач), Лабери (5), Бако (3 + 9 подборов), Беленицкий (2), Одиноков (0) – старт; Рейнольдс (22), Грин (12), Зайцев (2), Воронцевич (2).

ЦСКА: Тримбл (21 + 6 передач), Астапкович (14), Жан-Шарль (14 + 7 подборов), Курбанов (8), Мбайе (8 + 7 подборов) – старт; Джекири (6), Антонов (4), Руженцев (3), Ухов (0), Хэнлан (0), Alexander (0).

Фото: vk.com/unicsbasket