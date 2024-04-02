«Химки» – первые в регулярке Суперлиги, но без лучшего игрока в плей-офф

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В конце марта в Суперлиге завершился регулярный чемпионат, но победитель был известен досрочно. «Химки», несмотря на высокую конкуренцию и существующие проблемы в ротации, гарантировали себе первую строчку еще в начале марта.

Перед самым стартом плей-офф рассказываем главное о сезоне подмосковной команды:

Две топовые победные серии и первое место в таблице

С уходом «Уралмаша» и «Руны» в Единую Лигу интрига в Суперлиге лишь возросла – ведь конкурентов на чемпионский титул по факту стало больше. «Химки», «Темп-СУМЗ», «Динамо-Владивосток» – как минимум это трио должно было до последнего бороться в регулярном чемпионате за первую строчку.

Но на деле все вышло чуть иначе: «Динамо» проиграло в первом же туре, а к середине ноября имело на своем счету уже 4 неудачи. «Темп-СУМЗ» выдал 6-матчевую серию побед, но затем оступился с «Иркутом», а на старте декабре не справился по очереди с «Новосибирском», «Барнаулом» и «Химками».

Сами химчане тоже начали не совсем ярко, уже в третьем туре проиграв на выезде дебютанту из Ростова – БАРС-РГЭУ. А вот затем подопечные Андрея Мальцева выдали 11-матчевую серию без поражений, которая завершилась лишь под Новый год… Лишь для того, чтобы начать новую серию, на этот раз – из 10 побед подряд.

В итоге уже за 4 тура до окончания «регулярки» подмосковная команда гарантировала себе первую строчку в турнирной таблице – слишком далеко позади остались все конкуренты.

Потеря лучшего центрового Суперлиги – как ложка дегтя

Но далеко не все прошло так гладко, как кажется, если разглядывать турнирную таблицу. Да, «Химки» с большим запасом стали лучшей командой регулярного чемпионата и получили в соперники по первому раунду плей-офф «Купол-Родники» – команду, которую в этом сезоне обыграли дважды (77:58 и 71:64).

Но добыть чемпионский титул теперь станет в разы сложнее – а все потому, что из-за тяжелой травмы ноги до конца сезона выбыл Евгений Фидий. Просто для понимания значимости Фидия для команды: до своего повреждения центровой был лучшим в «Химках» по результативности (12,6) и подборам (5,2), а также по показателю «+/-» (+8,9).

И все же болельщикам «Химок» не стоит паниковать раньше времени. Ведь игра желто-синих строилась не на отдельных лидерах, а на командных взаимодействиях. И тут стоит отдать должное Андрею Мальцеву – главный тренер выстроил превосходную систему, в которой важную роль играет глубина состава. О чем говорить, если всего 3 баскетболиста проводили на паркете в среднем более 20 минут.

Благодаря грамотно выстроенной командной работе химчане стали и лучшими в защите – в среднем они пропускали лишь 64,5 очка за матч.

Илья Карпенков – новый лидер «Химок»?

Безусловно, потерю лучшего центрового команды (а возможно, и Суперлиги?) невозможно не заметить, но тренерский штаб «Химок» сделал все, чтобы коллектив продолжал побеждать и без Фидия.

Андрей Мальцев сделал ставку на 27-летнего центра Илью Карпенкова, который появился в команде летом. Сразу после травмы Фидия Карпенков провел мощный отрезок, в котором набирал в среднем 14,7 очка и 4,2 подбора, по факту взяв на себя бремя лидерства в январе и феврале. Этого хватило, чтобы «Химки» гарантировали себе первую строчку в таблице, а сам Карпенков получил место в символической пятерке сезона и номинальное звание лучшего центрового.

Федор Ключников идеально вписался в систему

Если летом менеджмент «Химок» угадал с трансфером Карпенкова, то по ходу сезона – с переходом Ключникова. В целом это было больше похоже на обмен ветеранами: в «Динамо-Владивосток» отправился Владимир Пичкуров, а в обратном направлении поехал Федор Ключников.

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Конечно, 33-летний защитник уже далек от своей лучшей формы, которую он показывал в Приморье, Ревде или хотя бы столичной «Руне». Но и сейчас эти 9,2 очка, 2,9 передачи и 1,9 подбора за 20 минут на паркете очень помогают «Химкам».

К тому же, Ключников по-прежнему остается одним из самых опасных снайперов Суперлиги: в среднем в «Химках» он попадает половину трехочковых (49%), совершая 2,6 попытки за матч. А опыт, который Федор накопил за свою карьеру, может сыграть определяющую роль на важных стадиях плей-офф уже совсем скоро.

Этот сезон Суперлиги – один из самых захватывающих за долгое время

Уход дуэта лидеров в Единую Лигу в самом деле поднял уровень конкуренции в Суперлиге, как бы это не звучало. Ведь по факту до последнего тура были неоспоримы лишь две вещи: «Химки» – лучшие, «Русичи» – худшие.

За все остальные позиции борьба шла где-то до последних секунд «регулярки». «Иркут», к примеру, лишь в заключительном матче гарантировал себе вторую строчку, а «Темп-СУМЗ» из-за двух подряд неудач откатился аж на четвертое место. Молодой «Зенит-2» сенсационно ворвался в плей-офф.

И сразу 3 команды разделили 8-ю строчку – это «Купол-Родники», «Югра» и «Тамбов», у которых было по 15 побед в 30 матчах. Более того: «Купол-Родники» буквально за минуту до окончания своей последней игры еще не были в плей-офф – они уступали на выезде «Русичам» (худшей команде сезона) и только благодаря попаданию в самой концовке спасли матч и залетели в Топ-8.

Сейчас в Суперлиге стартовал плей-офф – и «Химки» начали путь к чемпионству с победы над «Куполом-Родниками» (84:74). Для выхода во второй раунд подмосковной команде нужно выиграть еще дважды.

Фото: vtb-league.com