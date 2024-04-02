«Иркут» – второй, «Зенит-2» впервые в плей-офф, 3 овертайма в Новосибирске. Итоги марта в Суперлиге

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о жизни в российском баскетболе. Подписывайтесь!

Март подошел к концу, а вместе с ним – и регулярный чемпионат в Суперлиге! Давайте вспомним главные события первого месяца весны в чемпионате:

«Иркут» прошел месяц без поражений

Пожалуй, иркутская команда – главная сенсация этой «регулярки». Подопечные Михаила Терехова не слишком ярко начали сезон 2023/24, но после Нового года заметно прибавили, а с конца января в принципе не проигрывали.

Последнее поражение в регулярном чемпионате датировано 23 января – тогда «Иркут» дома ожидаемо не справился с «Темп-СУМЗ». Но после этого у сибиряков «пошло»: они выдали серию из 9 побед подряд, по ходу дела обыграв двух конкурентов на титул – «Химки» и «Динамо» Владивосток.

Если говорить конкретно про март, то 3 из 4 побед получились достаточно уверенными – средняя разница в успешных встречах с «Югрой», «СШОР-Локо» и БАРС-РГЭУ составила 21,6 очка. А вот с «Динамо» пришлось посражаться, ведь во многом от этой игры зависела судьба второй строчки.

И неудивительно, что победитель определился лишь в овертайме. По ходу встречи «Динамо» отыгралось с «-16», а Андрей Десятников мог даже принести победу своей команде – но смазал оба штрафных на последних секундах основного времени. И «Иркут» не простил соперника за такую ошибку: он лидировал на протяжении всех 5 минут и не дал ни шанса «Динамо» на успех.

Героем овертайма стал Максим Колюшкин – защитник записал на свой счет 8 из 12 очков «Иркута» в этой 5-минутке. А вот самым эффективным у сибиряков оказался Олег Акрамов – 16 очков при 8 подборах и 8 передачах.

«Я бы отметил этот сезон двумя важными моментами. Первый – это классная атмосфера, все друг другу подходят, общаются, поддерживают. Есть «химия» настоящая. Все как одна большая семья. И второе – это сезон совпадений. Сезон, в котором каждый элемент встраивается в другой, и получается общая картина», – вот что говорит про свой коллектив главный тренер Михаил Терехов .

«Зенит-2» – впервые в плей-офф

Молодая питерская команда тоже стартовала в чемпионате не слишком успешно: 4 поражения подряд и первая победа лишь в конце октября. Долгое время «Зенит-2» шел вне зоны плей-офф, но, как и «Иркут», заметно ускорился с конца января.

Сначала питерцы обыграли «Динамо» Владивосток, затем лишь в последней четверти уступили «Иркуту», после чего выдали серию из 7 успешных игр подряд, а среди поверженных соперников можно отметить сразу троих участников плей-офф – «Новосибирск», «Барнаул» и «Купол-Родники».

Самой интересной получилась встреча в Новосибирске в предпоследнем туре «регулярки». Хозяева паркета уже гарантировали себе место в Топ-8 и боролись лишь за более высокую строчку в таблице. Но «Зениту-2» победа была жизненно необходима – сразу 3 соперника наступали на пятки. Питерцы отыграли двузначное отставание и заходили в клатч с небольшим преимуществом – но не удержали его, позволив сибирякам перевести встречу в овертайм. В дополнительной 5-минутке история повторилась: Тайрелл Корбин сравнял счет на последних секундах точным трехочковым. Но и во втором овертайме сильнейшего определить не удалось. Лишь в третьем дополнительном отрезке «Зенит-2» дожал соперника – 105:100 (3 ОТ) и гарантировал себе первый в истории клуба плей-офф!

Кстати, в четвертьфинальной серии «Зенит-2» сыграет с «Иркутом» – обладателем самой длинной действующей победной серии в Суперлиге.

Триумф «Купол-Родников», трагедия «Югры» и «Тамбова»

Еще одной командой, прошедшей март без поражений, являются «Купол-Родники». Одержав 4 подряд победы, коллектив из Ижевска финишировал на восьмой строчке в таблице и получил право сыграть в плей-офф.

Реклама 18+

Характером и везением «Купол-Родников» действительно можно восхищаться. Любое поражение в марте должно было оставить команду вне Топ-8. И 3 из 4 побед были добыты ижевчанами с разницей в 1 и 2 очка: 74:72 с ЦСКА, 67:66 с МБА-МАИ и 62:61 с «Русичами». А вот единственная крупная победа в марте – 102:86 – оказалась над прямым конкурентом из Тамбова.

Выход в плей-офф «Купол-Родники» оформили буквально на последних минутах чемпионата. Ижевская команда уступала в четвертой четверти «Русичам» в заключительном туре «регулярки», пока Максим Кирьянов не вывел ее вперед после своего же подбора в нападении – 62:61 за 75 секунд до сирены. «Русичи» дважды бросали на победу, но так и не смогли нанести «Купол-Родникам» первое поражение в марте.

Если для Ижевска «регулярка» закончилась триумфом, то вот для двух других команд – «Университета-Югры» и «Тамбова» – итоги этого длинного чемпионата вряд ли могут быть позитивными. Все 3 клуба финишировали с показателем 15-15, вот только «Купол-Родники» стали восьмыми по дополнительным показателям и сыграют в плей-офф, а «Югра» и «Тамбов» отправились в утешительные матчи за 9-12 места.

Все пары четвертьфинальных серий до 3 побед

«Химки» (1) – «Купол-Родники» (8)

«Иркут» (2) – «Зенит-2» (7)

«Динамо Владивосток» (3) – «Барнаул» (6)

«Темп-СУМЗ» (4) – «Новосибирск» (5)

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Календарь матчей плей-офф

Фото: vk.com/bcirkut ; vk.com/bkrodniki ; vk.com/zenit2