«Химки» выходят в лидеры, «Иркут» – в Топ-3, непобедимых больше нет. Итоги ноября в Суперлиге

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Осень подходит к своему завершению, а вот сезон в Суперлиге в самом разгаре! У каждой команды позади уже 11 матчей чемпионата 2023/24 – это почти половина «регулярки».

Что произошло в ноябре в чемпионате? Кто лидирует в турнире? За кем стоит присмотреть повнимательнее?

Рассказываем:

«Химки» и «Темп-СУМЗ» делят первую строчку

В начале месяца «Темп-СУМЗ» был единственной командой, не знавшей поражений. Но по итогам осени это изменилось – 7 ноября ревдинцы не справились с «Иркутом» на своей площадке (73:79). После этой игры непобедимых в лиге не осталось.

Более того: к зиме в статусе номинального лидера сезона подходят уже подмосковные «Химки». Статус действительно номинальный, ведь химчане, как и «Темп-СУМЗ», имеют в активе 10 побед в 11 матчах и опережают уральских конкурентов лишь по дополнительным показателям.

«Химки» в самом деле были хороши в ноябре: выиграли все 6 матчей, а их победная серия составляет уже 8 игр. Желто-синие не могут похвастаться сверхзрелищным баскетболом и высокой результативностью, но на данный момент являются лучшей защитной командой. В среднем подопечные Андрея Мальцева позволяют соперникам набирать 64,1 очка, а в ноябре химчане вообще пропускали чуть больше 60 (60,3). Для сравнения, второй лучший по обороне коллектив – «Темп-СУМЗ» – в среднем имеет 71,8 пропущенных очка в этом сезоне.

Тут важно подчеркнуть, что «Химки» – тренерская команда, которая слушается наставника и благодаря этому может изменить ход событий на паркете. Так было, к примеру, в недавней игре с «Барнаулом»: химчане уступали «-13» сразу после большого перерыва, но исправились и выиграли даже с двузначным преимуществом – 80:68.

Одним из лидеров команды в этом месяце был Александр Мальцев. Молодой форвард (и по совместительству – сын главного тренера) начинал со скамейки 4 из 6 матчей в ноябре, но зачастую именно его действия помогали «Химкам» победить. В среднем Мальцев-младший набирал 11,7 очка, 5,2 подбора и 1,8 перехвата. Вот что думает сам форвард о последнем месяце осени-2023:

- В ноябре мы выиграли все матчи, но были и матчи, которые я бы не назвал очень хорошими. Но в целом, команда прогрессирует. В декабре намерены повторить результат. Самыми сложными матчами стали гостевые против МБА, где выиграть удалось в самой концовке, и в Барнауле. В последнем матче тяжело давались три четверти, но в концовке собрались. Есть, конечно, моменты, где я доволен своей игрой, но много в чем надо работать над собой, чтобы приносить максимальную пользу команде.

«Иркут» проводит идеальный месяц

Кажется, «Иркут» – одно из главных открытий нового сезона. В первых 5 матчах сибиряки буксовали, потерпев 3 поражения, но в ноябре заметно улучшили свою игру: выиграли 6 раз подряд и взлетели на третью строчку в турнирной таблице.

Причем нельзя сказать, что у иркутского коллектива был простой календарь: 4 из 6 ноябрьских соперников идут в зоне плей-офф, а «Темп-СУМЗ» вообще проиграл впервые в чемпионате. Да, впереди у «Иркута» испытание «Химками», но у сибиряков есть все шансы победить, ведь их нападение – третье в лиге.

А обеспечивают эту высокую результативность три лидера: Никола Мишкович, Максим Колюшкин и Тарик Брунчевич. В сумме это трио приносит «Иркуту» 44 очка – больше половины всех командных.

Иркутской команде есть куда расти, особенно если говорить о борьбе на щитах. Да, оба сербских легионера – Мишкович и Брунчевич – играют в передней линии, но при этом сибиряки занимают последнее место в турнире по подборам (27,7 в среднем за матч). Впрочем, «Иркут» компенсирует нехватку отскоков высоким процентом реализации с игры. 39,0% трехочковых – лучший показатель в Чемпионате России – Суперлиге, 50,3% двухочковых – в Топ-5 турнира. К тому же, сибиряке крайне бережно обращаются с мячом, совершая всего 13,8 потери за игру – аккуратнее в сезоне действуют только «Темп-СУМЗ» (13,7) и МБА-МАИ (13,0).

В середине таблицы ооочень тесно

Несмотря на уход «Уралмаша» и «Руны» в Единую Лигу, в Чемпионате России – Суперлиге по-прежнему дуумвират – лидерство прибрал к рукам дуэт «Темп-СУМЗ» – «Химки». Сразу за ними на третьем месте идет ускорившийся в ноябре «Иркут», а вот дальше – в середине таблицы – конкуренция на невероятно высоком уровне.

Сезон 2023/24 близится к своему экватору, но между идущим 4-м «Динамо» и занимающим 12-е место «БАРС-РГЭУ» – всего 2 победы. Сразу 5 команд (ЦСКА-2, «Зенит-2», МБА-МАИ, «Университет-Югра» и «БАРС-РГЭУ») имеют одинаковый показатель 5-6 и фактически делят 8-ю строчку в таблице. И даже «Купол-Родники», опустившийся на 13-е место из-за 4 поражений в ноябре, находится всего в одной победе от зоны плей-офф.

Плотность результатов в таблице лишь повышает интерес к чемпионату и только подтверждает увеличение конкуренции в Суперлиге. В новом сезоне проходных соперников просто нет – преподнести сюрприз может каждый.

Турнирная таблица

Календарь матчей

Фото: vk.com/khimkibasket; vk.com/bcirkut; vk.com/bknovosibirsk