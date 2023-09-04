А как там «Химки»? Лидируют в Суперлиге, одержали 6 побед подряд и защищаются лучше всех в сезоне

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором болеют за «Химки», в какой бы лиге они ни играли.

Летом Суперлига – второй по силе баскетбольный турнир в России – пережила изменения в своем составе. Два лучших клуба последних лет, «Уралмаш» и «Руна», пошли на повышение в Единую Лигу. Да, Суперлига очевидно не стала сильнее после ухода дуэта лидеров, но при этом дала возможность другим клубам проявить себя и только повысила уровень конкуренции внутри турнира.

Весь октябрь первую строчку в таблице удерживал «Темп-СУМЗ», но 6-матчевая победная серия ревдинцев завершилась домашней неудачей с «Иркутом». И это позволило перехватить лидерство в сезоне другому клубу – «Химкам». Которые, к слову, на данный момент также имеют серию из 6 успешных игр подряд.

Да, химчане занимают первое место лишь де-юре, а де-факто делят его с «Темп-СУМЗ» – у обоих коллективов по 8 побед в 9 матчах. Но это не отменяет того факта, что в сезоне 2023/24 «Химки» выглядят мощно и способны не только пошуметь в плей-офф, как год назад (тогда команда выиграла бронзовые медали), но и забрать чемпионский титул.

Давайте обо всем подробнее:

«Химки» сохранили «бронзовый» костяк

Евгений Фидий, Александр Мальцев, Дмитрий Незванкин, Дмитрий Коршаков, Дмитрий Кадошников, Александр Варнаков – все те, кто тащил «Химки» в предыдущем сезоне, остались в клубе и сейчас помогают показывать результат.

Стабильность состава – не самая популярная составляющая европейского баскетбола. И поэтому в подмосковном клубе наверняка довольны, что сумели договориться о продлении отношений со всеми основными игроками системы Андрея Мальцева. К слову, остался и сам главный тренер, во многом благодаря которому «Химки» и показывают подобный результат – ведь в команде нет ни звездных российских баскетболистов, ни легионеров.

Никаких легионеров

С лета-2021, когда «Химки» перешли в Суперлигу, в команде не выступали иностранные игроки. Исключением можно считать Александра Жигулина в сезоне 2021/22, но и форвард сборной Казахстана был далеко не на ведущих ролях: 9-й в команде по результативности (6,1 очка) и времени на паркете (17,2 минуты).

В сезоне 2023/24 химчане придерживаются этой приятной российскому любителю баскетбола философии: на паркете – без легионеров. Еще лучше, если игроки будут воспитанниками клубной системы. Как, например, Илья Сорокин, успевший в свои 22 поиграть за «Нижний» и «Локо» и вернуться в Подмосковье. Или 22-летний центровой Дмитрий Кадошников – лидер «Химок» по блок-шотам и третий по подборам за матч.

Летнее усиление: ожидание – реальность

Летом в команде появились 4 новичка: Илья Карпенков и Александр Гаврилов перешли в «Химки» из «Темп-СУМЗ», Владимир Пичкуров – из «Самары», Илья Сорокин – из системы краснодарского «Локо».

Но на данный момент уверенно влился в состав только Карпенков: в среднем центровой набирает 11,3 очка и совершает 4,2 подбора, при этом проводя на паркете 16,6 минуты. Остальные новички играют еще меньше: Гаврилов – 13 минут, Сорокин – 10,7, Пичкуров – 8,8.

Очевидно, большего ожидали от опытных защитников Гаврилова и Пичкурова, и если первый за свои 13 минут на площадке успевает раздать 3,2 передачи (второй в «Химках» по этому показателю) и еще набирает форму после травмы, то у второго было всего 3,5 очка за игру и самый низкий показатель «+/-» в команде (+2,2). Неудивительно, что последовало решение обменять Пичкурова: Владимир отправился в «Динамо» Владивосток, а в обратном направлении приехал опытный защитник Федор Ключников, который блестяще провел в «Руне» последние три сезона в Суперлиге.

Система

А что по лидерам? Фидий, Мальцев-младший, Незванкин – то трио, которое стабильно приносит команде очки и помогает добывать победы. Но если говорить откровенно, то выделить супергероя в подмосковной команде невозможно.

Да, Евгений Фидий, наверное, лучший центровой Суперлиги, Александр Мальцев в свои 21 вместе с Дмитрием Незванкиным составляют опасный дуэт снайперов…

…Но все же «Химки» – это тренерская команда. Это проявляется в ротации: в текущем сезоне из 14 баскетболистов никто не играет больше 25 минут. Это проявляется в распределении бросков: только Евгений Фидий атакует чужое кольцо чаще 7 раз за матч, при этом сразу 8 игроков совершают в среднем от 4 до 7 попыток.

«Химки» не радуют болельщиков большим количеством данков (меньше 2 за игру) и являются далеко не самой результативной командой сезона с 81,9 очка за матч (лидер – «Динамо Владивосток» с 86,8 очка), но берут свое организованной защитой. В среднем химчане позволяют соперникам набирать всего 64,2 очка, и это с отрывом лучший показатель в Суперлиге.

Ни разу в сезоне «Химки» не пропустили больше 80 очков, да и за отметку в «70» в 9 матчах оппоненты добирались лишь дважды. В последних матчах защиту желто-синих можно характеризовать как «непробиваемая»: «Купол-Родники» набрали 58 очков, «Тамбов» – 57, «Русичи» – 56. Андрей Мальцев и его ассистенты знают наверняка, на какой половине площадки выигрываются титулы.

О чемпионстве говорить, конечно, рано: позади лишь треть сезона, а с главными соперниками – «Темп-СУМЗ» и «Динамо Владивосток» «Химки» пока не встречались. Но то, что у этой команды есть амбиции, отрицать нельзя.

Фото: БК «Химки»