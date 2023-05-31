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«Динамо» в роли единоличного лидера, MVP Буровая и сенсация в Екатеринбурге

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Главные события октябре в Чемпионате России – Премьер-лига.

Октябрь «Динамо» и Буровой

Курское «Динамо» одержало шесть побед в шести матчах Премьер-лиги и в роли единоличного лидера турнира ушло на перерыв, связанный со сбором главной команды страны. Свое единственное поражение на старте сезона бело-голубые потерпели во встрече против УГМК за Суперкубок России.

Команда Игоря Грачева в октябре крупно обыграла московское «Динамо» (74:52) и новосибирское «Динамо» (82:48), в клатче одолела «Енисей» (63:56), взяла верх над «Самарой» (74:67) и добилась волевой победы над МБА (77:69), а в ноябре уже успела огорчить «Нефтяник-Титан» (70:53).

Начало сезона вряд ли получилось бы таким успешным для «Динамо» без яркой игры Анны Буровой, которая ни разу не вышла в стартовой пятерке, но стала лучшим бомбардиром (11.3) и лидером по результативным передачам (4.2; второй показатель турнира) в своей команде этой осенью.

Перфоманс Буровой в Самаре (18 очков, 2 подбора, 3 передачи и перехват) помог бело-голубым перевернуть ход встречи против бывшей команды Игоря Грачева, а 5 очков Анны в концовке против МБА увенчали камбэк курянок. Кстати, бросковая линейка курского плеймейкера заслуживает отдельного упоминания: 50% – с игры, 42% – из-за дуги, 86% – с линии штрафных.

Отметим, что накануне «Динамо» объявило о подписании контракта с обладательницей Кубка Комиссионера и финалисткой WNBA в составе «Нью-Йорк Либерти» Кайлой Торнтон. Еще один новичок бело-голубых из США – форвард «Атланты Дрим» Моник Биллингс – провела за свою новую команду только два матча. С таким подкреплением амбиции курянок наверняка не ограничатся лишь попаданием на пьедестал.

– Мы хорошо провели подготовку к сезону, в хорошей форме подошли к первым матчам. Конечно, еще есть моменты, над которыми мы продолжаем работать, но с каждой игрой мы прибавляем как команда, сыгрываемся, нарабатываем связи.

Каждая игра получилась для нас особенной, со своими плюсами и минусами, но выделю, наверное, выездной матч против «Самары», где мы переломили ход встречи, проявили характер и волю к победе. Думаю, эта победа сплотила всех нас!

У Игоря Игоревича достаточно простые и понятные требования – это настрой, самоотдача, дисциплина и агрессивность в защите. Он прививает игру в быстрый и командный баскетбол, но в то же время в баскетбол, где каждый может взять инициативу в свои руки. И, конечно же, от нас требуется активная защита и борьба на каждом сантиметре площадки. Самое главное, что тренер верит в нас, всех поддерживает, как бы не складывалась игра.

Моник Биллингс отлично влилась в коллектив, она очень открытая и дружелюбная, уже знакома с нашей культурой и даже может сказать пару фраз на русском языке. Безусловно, подписание Моник – это плюс для «Динамо».

В этом сезоне нет «проходных» матчей и какой-либо недооценки соперника, все выходят заряженными на победу, никто не хочет уступать, поэтому приходите на игры и заряжайтесь нашей энергией! Я уверена, что вы испытаете массу положительных эмоций! – отметила защитник «Динамо» Анна Буровая. 

Сенсация в Екатеринбурге

Даже самые рьяные болельщики «Ники-Лузалес» вряд ли верили, что после «-17» от «Самары», «-18» от МБА и тяжелейшей домашней победы над «Нефтяником-Титан» (61:59) их команда в гостях возьмет верх над УГМК (57:54). Но именно это и случилось в столице Урала!

«Рыси», уступая «-14» по ходу третьей четверти, перевернули все с ног на голову в заключительной десятиминутке, а Карина Низамова и Ева Лизек, не набравшие до этого ни одного очка, вышли из тени и превратились в героев концовки, в которой Карина отметилась 8 очками, а Ева записала на свой счет 5 очков и «ассист».

За 7 секунд до финальной сирены Мэри Бенсон сфолила на Алекс Бентли, но белорусский защитник УГМК не забила оба штрафных – Тина Крайишник забрала подбор в нападении, но попала под блокшот разыгравшейся Лизек. Еще один шанс спасти эту встречу не использовала все та же Бентли, непреодолимой преградой на пути которой стала Низамова, образцово отработавшая в защите.

«Ника-Лузалес» впервые в истории в официальной встрече взяла верх над УГМК и прервала 47-матчевую победную серию «лисиц».

УГМК же учится играть без Марии Вадеевой, продолжает интегрировать новичков и искать нового вожака, без которого оформить очередной требл будет крайне затруднительно.  

МБА и «Надежда» – претенденты на медали

МБА понесла существенные кадровые потери в межсезонье, но сохранила свою боеспособность – Мария Крымова, Ольга Фролкина и Нина Глонти образовали новое ударное трио москвичек, Мария Коршакова прекрасно вернулась в игру после рождения ребенка, а 19-летние Валерия Яковлева и 20-летняя Екатерина Кошечкина показали, что готовы к решению больших задач в составе «основы».

В начале сезона москвички подтверждают реноме великолепно атакующей с дальней дистанции команды: МБА в трех встречах из семи забила по 10+ «трешек», команде Александра Дирацуяна принадлежат и два лучших результата турнира (14 и 13 бросков из-за дуги соответственно).  

Лучшую же реализацию бросков с игры на старте чемпионата демонстрирует «Надежда» (51% – двухочковые, 36% – трехочковые), благодаря чему находится в группе лидеров.

Лучший бомбардир Премьер-лиги-2022/23 Эшли Беверли-Келли и один из самых результативных российских игроков прошлого сезона Дарья Игнатова, этим летом перешедшие в команду Александра Ковалева, усилили нападение оренбурженок, а также сделали желто-бордовых лидером турнира по количеству перехватов в среднем за игру (10.3).  

В очном противостоянии МБА и «Надежды», правда, свои сильные качества гости смогли проявить лишь в третьей четверти, а вся остальная часть встречи прошла под диктовку хозяек (68:50).

Автор материала Антон Виноградов

Фотографии курского «Динамо», «Самары», УГМК и МБА

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