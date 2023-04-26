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Сезон в Чемпионате России – Суперлиге завершен: «Уралмаш» защитил титул, «Руна» вновь стала второй, а «Химки» поднялись на пьедестал с бронзой.

А что насчет игроков? Кто из них напрямую влиял на результаты сезона-2022/23 и заслужил отдельной похвалы? Рассказываем:

Александр Захаров, «Уралмаш»

Статистика в сезоне: 35 матчей, 15,9 очка, 4,6 подбора, 1,6 передачи, 1,3 перехвата, 16,6 балла за эффективность

29-летний российский форвард провел свой лучший сезон как статистически, так и с точки зрения результата. В «Уралмаше» Захаров стал лидером по результативности, обновил свои рекорды карьеры по очкам и перехватам в среднем за чемпионат, привел уральцев ко второму подряд титулу и заслуженно стал MVP турнира.

При этом Александр был максимально стабилен в сезоне 2022/23: всего в 2 из 35 игр он не добрался до отметки в 10 очков и лишь в одном матче не отметился точным трехочковым. Что важно, в плей-офф эта стабильность не исчезла – в 9 матчах у Захарова также в среднем 15,9 очка.

Судя по всему, «Уралмаш» ждет повышение в классе – клуб готовится вступить в Единую Лигу ВТБ. Для Александра Захарова, ранее выступавшего в турнире за «Нижний», это будет хорошим испытанием – сможет ли форвард доказать, что способен быть эффективным на уровне Лиги ВТБ?

Майкл Дэвис, «Руна»

Статистика в сезоне: 34 матча, 17,0 очка, 4,2 подбора, 2,9 передачи, 16,5 балла за эффективность

Дэвис перешел в «Руну» прошлым летом и за прошедший сезон доказал свой уровень, став лучшим скорером команды и одним из самых опасных атакующих игроков Чемпионата России – Суперлиги. 27-летний защитник едва ли не лучше всех мог вскрыть чужую оборону в одиночку, при этом стараясь делиться мячом с одноклубниками. К тому же, Майкл – один из лучших снайперов сезона с 41% реализации трехочковых.

Наверное, лучше всего иллюстрирует эффективность Дэвиса последний матч Финала: защитник получил травму в первой половине, и без него «Руна» отстала от «Уралмаша» более чем на 20 очков, не справившись с уральцами на обеих сторонах паркета. Кто знает, с каким счетом завершилась бы эта серия, не столкнись Майкл с соперником в одном из своих многочисленных проходов.

Джавонте Даглас, «Уралмаш»

Статистика в сезоне: 24 матча, 13,7 очка, 7,9 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата, 19,5 балла за эффективность

Наряду с Захаровым кандидатом на звание MVP претендовал и Джавонте Даглас. Атлетичный форвард сходу влюбил в себя болельщиков «Уралмаша» данками и неисчерпаемой энергией. К тому же, Даглас был еще и невероятно полезен – он лидирует в этом сезоне по показателю эффективности и по количеству дабл-даблов (6 в 24 играх).

Впечатление от этого яркого сезона чуть смазала травма – из-за нее Даглас был вынужден пропустить половину ноября и весь декабрь, вернувшись в строй уже в 2023-м. Но во многом именно его игра помогла «Уралмашу» пройти плей-офф без поражений – 9 побед в 9 матчах.

Евгений Фидий, «Химки»

Статистика в сезоне: 36 матчей, 14,5 очка, 5,3 подбора, 1,3 передачи, 18,1 балла за эффективность

2 года назад «Химки» из-за финансовых причин покинули состав Лиги ВТБ, а уже сейчас забирают бронзу Чемпионата России – Суперлиги: без легионеров, да и в целом без громких имен. Пожалуй, самым известным в этой команде является главный тренер Андрей Мальцев. Российский специалист выстроил качественную систему, работающую от защиты и равномерного распределения ролей по широкому ростеру.

И все же не отметить вклад Евгения Фидия в этот бронзовый успех «Химок» нельзя. По сравнению с прошлым сезоном в «Купол-Родниках» форвард немного сдал статистически, но ведь и уровень команд совсем разный. К тому же, Фидий выглядит невероятно эффективным на обеих сторонах площадки, а возможность атаковать с периметра позволяет еще больше растягивать оборону соперника.

Ничего удивительного, что Евгения включили в символическую пятерку сезона – без него «Химки» точно не добрались бы до пьедестала.

Денис Левшин, «Темп-СУМЗ-УГМК»

Статистика в сезоне: 35 матчей, 14,3 очка, 4,0 подбора, 1,7 перехвата, 1,3 передачи, 15,1 балла за эффективность

Левшин – тот игрок, без которого «Темп-СУМЗ» уже сложно представить. Денис в Ревде четвертый сезон, и с каждым годом его вклад в итоговый результат только увеличивается – от сухих цифр до влияния на показатели команды на обеих сторонах площадки.

В этом сезоне 29-летний форвард проводил в среднем на паркете больше 28 минут – это его рекорд карьеры (если не считать молодежные команды). Кроме того, Левшин стал брать на себя больше ответственности в нападении, что ожидаемо сказалось на точности атак – процент трехочковых снизился с 41,7 в прошлом сезоне до 38,5 в этом. Но это едва ли не единственный показатель, в котором Денис не сумел прибавить в чемпионате 2022/23.

И никто не удивится, если летом один из клубов Единой Лиги ВТБ предложит российскому форварду контракт и игровые минуты.

Антон Глазунов, «Уралмаш»

Статистика в сезоне: 36 матчей, 10,1 очка, 6,4 передачи, 1,8 подбора, 1,4 перехвата, 12,1 балла за эффективность

Если Захаров и Даглас отвечали в «Уралмаше» за результативность и зрелищность, то Антон Глазунов – тот самый герой, вклад которого в результат нельзя измерить стандартной статистикой. Один из самых опытных игроков турнира организовывал нападение чемпионской команды и в итоге оказался еще и лучшим ассистентом сезона, что, пожалуй, является главной характеристикой для 36-летнего защитника. Интересный факт: в 25% всех игр сезона Глазунов отдавал больше передач, чем набирал очков.

Но намного важнее то, что ветеран обладает бойцовским характером, который позволяет не только творить в нападении, но и выкладываться по полной в защите. Кстати, Антон – второй в «Уралмаше» по перехватам.

Пожалуй, это лето будет определяющим в карьере для Антона Глазунова. Ведь, в отличие от более молодого Захарова, в августе защитнику исполнится уже 37, и, если «Уралмаш» поднимется в Лигу ВТБ, демонстрировать подобный уровень на больших минутах против сильнейших соперников в России будет сложно.

Максим Григорьев, «Новосибирск»

Статистика в сезоне: 21 матч, 15,5 очка, 2,9 подбора, 2,4 передачи, 1,6 перехвата

За 3 года защитник прошел путь от члена сборной России и игрока команды Лиги ВТБ до лидера клуба чемпионата России – Суперлиги, борющегося за попадание в плей-офф. Всему виной – травмы, из-за которых он периодически пропускал встречи.

Григорьев присоединился к «Барнаулу» по ходу чемпионата и в одном из первых же матчей обновил рекорд сезона – 8 точных трехочковых. Показав превосходную форму, Максим в феврале перебрался в «Новосибирск», который, в отличие от «Барнаула», планировал попасть в Топ-8 и даже пошуметь в плей-офф. Дебютировал защитник ярко, набрав 23 против «Иркута», принципиального соперника в гонке за попадание в восьмерку.

Вот только в последнем матче «регулярки» против дубля «Зенита» Григорьев получил травму уже через 3 минуты после начала – и в итоге пропустил весь розыгрыш плей-офф. «Новосибирск» в пяти матчах проиграл «Темп-СУМЗ-УГМК», а в итоге финишировал в сезоне шестым.

Алимджан Федюшин, «Динамо» Владивосток

Статистика в сезоне: 35 матчей, 14,7 очка, 4,3 подбора, 1,2 передачи

В свои 34 года центровой выдал лучший сезон в карьере – несмотря на то, что по ходу сезона перешел в новую команду и был вынужден на ходу вливаться в систему.

Начинал чемпионат Федюшин в «Барнауле» и был, без сомнения, самым ярким игроком коллектива. Именно в составе алтайцев Алимджан дважды набрал 30+ очков – 34 против «Югры» и 32 против «Купол-Родников». Вскоре центровым заинтересовалось владивостокское «Динамо», которое искало усиление перед плей-офф. Интересно, что свой первый матч в новой команде Федюшин провел в конце февраля как раз против «Барнаула», отметившись 20 очками и 4 подборами.

В итоге «Динамо» финишировало на 5-м месте, а сам центровой в заключительной серии сезона против «Новосибирска» набирал в среднем 19,7 очка и 3,7 подбора.

Павел Лобарев, «Иркут»

Статистика в сезоне: 30 матчей, 15,6 очка, 2,7 передачи, 2,5 подбора, 12,8 балла за эффективность

На протяжении 4 сезонов Лобарев выступал за сербские и боснийские команды, пока прошлым летом не решил подписать контракт с «Иркутом». С выбором лидера сибиряки не прогадали: Павел стабильно отыграл в «регулярке», и во многом благодаря его действиям «Иркут» впечатляюще провел концовку чемпионата перед плей-офф.

В частности, сибиряки по очереди обыграли представителей Топ-3 – «Уралмаш» (83:80) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (85:80), а Лобарев в этих играх набирал 20 и 22 очка соответственно.

Но перед самым стартом плей-офф защитник выбыл из-за травмы – и без него «Иркут» уже не был той грозой фаворитов, уступив «Руне» без шансов в четвертьфинальной серии.

Роман Баландин, «Тамбов»

Статистика в сезоне: 34 матча, 14,9 очка, 4,5 подбора, 1,4 передачи, 15,5 балла за эффективность

Прошлым летом «Тамбов» поднялся из Суперлиги-2 в PARI Чемпионат России – Суперлигу, а вместе с ней – и Роман Баландин, ранее выступавший за «Автодор» в Лиге ВТБ. «Волки» начали, мягко говоря, не очень – 8 поражений в 9 матчах. Но затем команда перестроилась и не просто начала побеждать – она взлетела в середину таблицы, претендуя на место в восьмерке.

В итоги «Тамбов» все-таки оказался в плей-офф – все благодаря победе над «Иркутом» в заключительном туре «регулярки». Конечно, в четвертьфинале «Уралмаш» не оставил дебютанту ни единого шанса, но и без того сезон «волки» могут занести себе в актив.

То же самое можно сказать и про лидера команды Романа Баландина. 9 матчей с 20+ очками, впечатляющая эффективность – форвард стабильно отыграл весь сезон и проявил себя в решающем матче «регулярки» с «Иркутом», набрав 20 очков, 5 передач и 4 подбора.