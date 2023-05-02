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Историческая фигня!

Кто-нибудь понял, что произошло?

Седьмая игра полуфинала в Москве, ЦСКА до этого буквально вынес «Локо» в Краснодаре («-23») и готовился шагнуть в свой 13-й финал Единой Лиги подряд. Никола Милутинов вернулся, Алексей Швед набрал форму, на стороне армейцев были опыт и статистика, на трибунах домашнего «Мегаспорта» – более 8 тысяч зрителей. Армейская машина давит гостей к большому перерыву, в котором ведущий чествует хоккейных «братьев», за день до этого ставших чемпионами КХЛ, как бы намекая…

100 лет клубу – хорошо бы не просто вернуть себе титул Лиги ВТБ, но и сделать это красиво. Но «+8» после 30 минут игры, и «+9» в середине 4-й четверти, превращаются в «-4» в концовке. Чудом матч заходит в овертайм, где …доминирует гостевая команда из Краснодара.

Причем здесь важны детали. Из-за перебора фолов двух самых результативных игроков-легионеров «Локо» против лучшей команды «регулярки» «Локо» весь овертайм играл с тремя россиянами в составе, двум из которых даже 23 не исполнилось! Один из них – Александр Щербенев – зарешал, набрав за последние 3 минуты 7 очков.

Не забудьте об этом, когда будете в очередной раз читать в комментариях про отсутствие будущего у российского баскетбола. Будущее уже здесь, и оно устроило ЦСКА показательную порку в клатче седьмого матча.

Хотя, казалось бы, на авансцене должны были быть совсем другие герои из совсем другой команды. Каспер Уэйр – признанный мастер концовок, за 2 года в России не раз доказавший умение тащить, когда никто не может. Никола Милутинов – тот самый мистер дабл-дабл, которого называли лучшим центровым Европы.

Алексей Швед.

Наверное, тяжелее всего сейчас как раз Шведу. Статус лучшего российского игрока, 5 финалов за последние 6 сезонов (исключая ковидный 2019/20, где вообще не было плей-офф) – и все мимо, даже несмотря на вроде бы впечатляющую каждый раз статистику. Не спас защитника и переход в ЦСКА летом-2021 – до недавних пор гарантированный путь к золоту. Но в прошлом сезоне армейцы проиграли «Зениту» первую в истории серию плей-офф Лиги ВТБ, а в этом впервые за 14 лет даже не попали в финал турнира.

Можно ли начинать говорить о проклятии Алексея Шведа?

И все-таки: кто-нибудь понял, что произошло?

«Локо» только что сломал вообще все те устои, на которых последние 20 лет стоял российский баскетбол. ЦСКА не может не сыграть в финале. Перспективная молодежь должна сидеть на скамейке в любых мало-мальски важных моментах. Пятая сеяная команда не может бороться за титул (если только вы не падающие пониже в таблице «Химки», избегающие встречи с ЦСКА как можно дольше – но карма не дремлет, как показывает история).

21 год – столько прошло с момента, когда последний раз ЦСКА оставался без финала, вылетев в четвертьфинале чемпионата России 2001/02 от «Автодора». За это время российский баскетбол действительно раскололся надвое: или «Мы ЦСКА, мы победим», или откровенный хейт армейцев. Признайтесь, за кого бы из команд вы не болели, в матчах с красно-синими вы никогда не останетесь нейтральными.

Что делать всем этим хейтерам сейчас, когда в финале Лиги ВТБ совершенно точно не будет ЦСКА? Кайфовать – от непредсказуемости серии, от отсутствия необходимости строчить в комментарии «кони купили судей», от самого духа плей-офф – того самого настоящего, где на первый план выйдет чистый баскетбол. Соперник «Локо» по финальной серии еще не известен, но и против УНИКСа, и против «Зенита» у кубанцев есть все шансы. Или кто-то все еще сомневается в способности Краснодара удивлять?

Кажется, в Лиге ВТБ сейчас проходят не только самые уникальные полуфинальные серии. Похоже, весь российский баскетбол вступил в пору реформ. Когда время дают молодым русским, когда именно на площадке решается, кто лучший, когда легионеры действительно делают игру ярче и на них равняются молодые российские таланты. В отличии от НБА здесь все еще важен фактор главного тренера, но при этом всегда есть место чуду. Главное доказательство этого – история золушки из Краснодара.

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 100:103 OT (22:25, 25:14, 21:21, 17:25, 15:18)

ЦСКА: Швед (22 + 13 передач), Кейкок (15 + 9 подборов), Уэйр (13), Руженцев (5), Курбанов (2) – старт; Мур (17), Милутинов (11), Давидовац (7), Ухов (5), Жан-Шарль (3), Астапкович (0).

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (17 + 9 подборов + 7 передач), Мартюк (12), Квитковских (9), Емченко (6), Узинский (5) – старт; Уайт (21 + 8 подборов), Щербенев (15), Хортон (12), Акун-Перселл (6 + 7 передач), Ведищев (0).

«Локомотив-Кубань» выиграл серию – 4-3.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Единая Лига ВТБ