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Прошлым летом Единая лига обновила формат плей-офф: теперь до 7 побед играется не только финал, но и оба полуфинала (и даже серия за 3-е место). К чему привело такое решение? К лучшим в истории турнира полуфинальным сериям!

В левом углу сетки многократный (но не действующий) чемпион ЦСКА с первых же матчей испытывает огромные проблемы с «Локо» – пятой командой «регулярки», которую до старта плей-офф многие вообще не видели в полуфинале. В итоге армейцы не без доли везения взяли стартовый матч серии и проиграли второй, даже не сумев ввести мяч из-за лицевой в самый важный момент игры.

Через несколько дней в Краснодаре «Локо» уже вышел вперед, совершив, возможно, крупнейший камбэк в истории Единой Лиги – с «-19». Наставник ЦСКА Эмил Райкович признал это поражение «стыдным», пообещав исправиться – и сделал это: в субботу его команда сравняла счет в серии и вернула преимущество домашней площадки. Но ничего еще и близко не ясно: ни в одной из игр итоговая разница не превысила 6 очков.

Во втором полуфинале «Зенит», все еще защищающий титул, в первом матче проиграл УНИКСу неприлично много – 67:94. Главный тренер Хавьер Паскуаль назвал эту игру «одной из двух-трех худших в карьере», и это, учитывая 30-летний стаж испанца, лучше всего описывает ситуацию на паркете казанского Баскет-Холла.

С тех пор «Зенит» значительно прибавил, и если во второй игре УНИКС еще сумел победить, то две последующие встречи в Санкт-Петербурге полностью остались за хозяевами площадки – 83:71 и 104:77. Неделю назад УНИКС после победы с разницей в «+27» считался явным фаворитом серии, сейчас же «Зенит» после аналогичных «+27» на своем паркете выглядит главным претендентом на выход в финал. И нет гарантии, что после матча в Казани в эту среду ситуация вновь не изменится на 180 градусов.

Любой из полуфиналистов-2023 хорош по-своему. Остановимся на каждом подробнее:

Почему стоит притопить за «Локомотив-Кубань»?

«Сплав молодости и опыта»

У этой команды удивительная история. Перед стартом сезона «Локо» позиционировал себя как главный клуб страны по развитию молодежи. Он начинал сезон всего с двумя легионерами и целой россыпью талантливых молодых россиян в составе, сделав акцент как раз на игровом времени перспективных игроков. На старте чемпионата кубанцы здорово просели и после одного из осенних туров даже шли вне зоны плей-офф – но быстро спрогрессировали и поднялись в Топ-6. Зимой клуб усилился еще тремя иностранцами и потратил оставшееся время до плей-офф на притирку и выстраивание игровой системы.

И это сработало: в первом раунде «Локо» всухую выбил «Нижний Новгород», который считался главным претендентом на сенсацию. Теперь же уже сами краснодарцы переписывают историю, на равных играя с титулованным ЦСКА, бюджет которого в несколько раз выше.

Во-вторых, потому что возглавляет команду Александр Секулич – тот самый наставник сборной Словении, которая дошла до полуфинала Олимпиады-2020 с Лукой Дончичем. Секулич известен умением раскрывать молодежь и в Краснодаре занимается именно этим. Под его руководством, к примеру, Андрей Мартюк стал лучшим молодым игроком Единой Лиги в сезоне 2022/23.

Но речь не только о Мартюке (который и в прошлом году получил эту награду): каждый из молодых россиян в составе «Локо» играл не менее 15 минут в среднем в «регулярке» – и это третья причина притопить за кубанцев. Ведь даже в плей-офф результат определяют не только легионеры. Первую четверку по проценту реализации трехочковых составляют исключительно местные игроки (Узинский, Квитковских, Емченко, Щербенев), но, что более важно, россияне не боятся брать на себя броски. По статистике более 35% всех атак «Локо» в плей-офф совершают шесть российских игроков, пятерым из которых даже не исполнилось 24!

Поэтому если вы хотите понять, что значит комбинация слов «сплав молодости и опыта», «Локо» – именно ваша команда.

Почему стоит притопить за ЦСКА?

«Побеждать»

ЦСКА – полный антипод «Локо» в этом плане. В полуфинале у армейцев играл лишь один баскетболист моложе 25 лет – это Самсон Руженцев, да и тот провел на паркете в сумме 11 минут за 4 матча.

Но у армейцев и задачи стоят совсем иные. «ПОБЕЖДАТЬ» – самый популярный пост в соцсетях столичного клуба, поэтому ЦСКА не очень интересует все, что не связано с первым местом.

Почему же стоит болеть за ЦСКА? Тут играет Алексей Швед – лучший игрок если не в истории российского баскетбола (Кириленко, Мозгов), то точно сильнейший в 2023-м. На протяжении 6 лет он пытался обыграть армейцев в роли супергероя в «Химках» с 25-30 бросками за матч. Теперь же сам Швед в ЦСКА, и благодаря глубокому качественному ростеру он имеет возможность сместить акценты в своей игре – и даже включиться в защите, выписав красивый блок-шот.

ЦСКА также подойдет любителям атакующего баскетбола, ведь в сезоне 2022/23 у команды Эмила Райковича было исторически лучшее в Единой Лиге нападение (95,6 очка за матч). Игра на высоких скоростях сопровождается большим количеством ярких хайлайтов, что, конечно, только помогает столичной команде завоевать сердца новых болельщиков.

Почему стоит притопить за «Зенит»?

«Тренерская команда»

В отличие от ЦСКА, «Зенит» точно нельзя назвать атакующей командой – свою первую сотню в сезоне питерцы набрали в четвертой полуфинальной игре с УНИКСом (104:77). Впрочем, главный тренер Хавьер Паскуаль всегда придерживался прописной истины о том, что титулы выигрывает именно защита.

Поэтому если вы разбираетесь во всех этих разменах, подстраховках и прочих оборонительных хитростях, то «Зенит» 2022/23 – для вас. Питерцы стали лучшей защитной командой чемпионата, пропуская в среднем 72,3 очка за встречу.

В «Зените» все завязано на фигуре главного тренера. Хавьер Паскуаль – этакий испанский хитрец. Он может вдрызг проиграть стартовые матчи серии, апеллируя к судьям и вскидывая руки в непонимании – мол, как вообще так можно играть?…

А затем Паскуаль запирается в своем тренерском цеху и начинает творить. Это было в прошлом полуфинале против УНИКСа, когда «Зенит» с 0-1 визуально легко выиграл 3-1. Это было в прошлом финале против ЦСКА, где армейцы в двух первых играх буквально громили питерцев и находились в шаге от чемпионства (3-1), но именно «Зенит» взял титул.

Это происходит и сейчас: сначала «Зенит» уступил в гостях «-27», затем отдал концовку второй игры в Казани (59:68), а теперь дважды вчистую переиграл оппонента. Удивится ли кто-нибудь, если этот «Зенит» превратит 0-2 в 4-2 в полуфинале и выйдет в финал второй раз подряд? Совсем нет.

В этой части текста про «Зенит» нельзя не сказать про Томаса Эртеля. Что бы ни говорили про его характер и игровой спад, француз не просто играет в баскетбол – он творит (творит магию, если хотите). Конечно, Эртель – игрок настроения, но не наслаждаться его игрой просто невозможно.

Стоит ли говорить, что при всем при этом Эртель влиял на нападение своей команды больше, чем кто либо в Лиге ВТБ? У французского защитника «Зенита» самый высокий assist percentage в истории турнира – 64,8%. Это значит, что из всех передач, совершенных игроками питерской команды в текущем сезоне, почти 65% на счету Томаса Эртеля. Француз, стал лучшим ассистентом по итогам «регулярки»: в среднем за игру он совершал 8,6 передачи.

Почему стоит притопить за УНИКС?

«Чистая энергия»

УНИКС – самый непредсказуемый из всех полуфиналистов 2023. Никогда нельзя заранее сказать, будет ли казанская команда доминировать над соперником или собьется на плохие броски с пробелами на своей половине.

Кажется, даже сам тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем порой не в силах объяснить, почему так происходит. 4 месяца УНИКС упорно гнался за ЦСКА в таблице, нанес армейцам поражение в феврале – а затем угодил в крутое пике с 5 проигрышами в 7 матчах. Вот и сейчас в серии с «Зенитом» УНИКС штормит: «+27» в Казани 16 апреля и «-27» в Санкт-Петербурге 23 апреля.

Энергия – главная сила казанской команды и главная причина следить за ней. Она выражается в яростных данках и блок-шотах Джалена Рэйнольдса, который по-прежнему взрывается эмоциями на площадке (хотя и обещал следить за собой), в защите Георгия Жбанова, который готов влететь в баскетбольную стойку, чтобы спасти улетающий мяч, в трехочковых Дэрила Мэйкона, в тайм-аутах того же Велимира Перасовича…

Никогда нельзя быть уверенным, как сыграет в тот или иной раз УНИКС. Но всегда, глядя матчи казанской команды, вдохновляешься самоотдачей игроков, их желанием доказать и их эмоциями. А ведь эмоции – это то самое, что все мы так хотим получать от спорта.

Расписание оставшихся игр полуфинальных серий до 4 побед:

25 апреля 20:00, ЦСКА — «Локо»

26 апреля 20:00, УНИКС — «Зенит»

28 апреля 20:00, «Локо» — ЦСКА

29 апреля 14:00, «Зенит» — УНИКС

1 мая 14:00, ЦСКА — «Локо» (если потребуется)

2 мая 20:00, УНИКС — «Зенит» (если потребуется)

Фото: Единая Лига ВТБ