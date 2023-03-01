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Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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МБА, самая молодая команда Лиги ВТБ, выступающая в турнире первый сезон, сходу пробилась в плей-офф и в четвертьфинальной серии попала на «Зенит», который защищает чемпионский титул.

«Зенит» был явным фаворитом на победу и в серии, и в первой игре. Настолько явным, что букмекеры давали коэффициенты не на выигрыш питерцев в стартовом матче первого раунда, а на то, что они победят с разницей в 18 очков и больше.

МБА устроила камбэк – и уже не в первый раз именно с «Зенитом»

На протяжении большей части встречи в Санкт-Петербурге хозяева подтверждали статус претендента на титул: по очереди выиграли каждую из трех четвертей, причем в третьей 10-минутке вообще ограничили москвичей 9 очками. Перед последней четвертью «Зенит» лидировал «+9», а 2 подряд попадания Трента Фрэйзера подарили питерцам «+14».

В победу МБА верилось слабо. Дебютант сезона с молодыми игроками без опыта игры в плей-офф в составе, всего 42 набранных очка за 32 минуты – обычно в таких случаях с «-14» не возвращаются, да еще и в гостях.

Но МБА весь сезон живет по каким-то своим правилам. Обогнать половину более опытных команд на первом этапе «регулярки» и попасть в Топ-6? Ок. Выйти в плей-офф вообще без легионеров? Сделано. Стать главной сенсацией на старте четвертьфиналов? Почему бы и нет?

За 6 минут МБА совершила крупнейший рывок в истории четвертых четвертей плей-офф Единой Лиги – 18:0! Когда «Зенит» за 27 секунд до сирены проснулся и набрал первые очки за 7 минут, он уже был в роли догоняющего – 58:60. У сине-бело-голубых была масса возможностей как выиграть эту концовку, так и хотя бы спастись в овертайме…

Но эта опытная команда – самая возрастная среди всех в плей-офф 2023, кстати – позволила себе расслабиться после большого преимущества и поплатилась за это. И ведь не в первый раз! В середине января МБА совершила крупнейший камбэк сезона и вернулась с «-20» именно с «Зенитом».

Кто победил «Зенит»?

Если вы откроете состав МБА, то увидите, что там вообще нет супергероев, способных на чудеса. Все игроки – или ветераны, или ролевики в своих предыдущих клубах, или слишком молодые баскетболисты, путь которых в профессиональном спорте только начинается.

Взять вот трио Евгений Воронов – Евгений Валиев – Антон Пушков. Каждый из них достаточно долго выступал за «Зенит» Василия Карасева, но в итоге оказался не нужен питерскому клубу после прихода на пост иностранного главного тренера, будь то Жоан Пласа или Хавьер Паскуаль. В итоге это трио ветеранов воссоединилось в столичном клубе и дает результат.

Да и сам Василий Карасев, как и его ветераны, ушел из «Зенита» не по своей воле и в какой-то момент своей тренерской карьеры даже оказался в женском баскетболе. Сейчас российский специалист вернулся в Лигу ВТБ, собрал боеспособный коллектив и передает питерскому клубу привет.

Андрей Лопатин – самый результативный игрок МБА в первом матче серии с 18 очками. Еще год назад молодой форвард грел скамейку в ЦСКА, но решил направить свою карьеру по другому пути. И, как показало время, не зря – сейчас он лучший в столичной команде по очкам в среднем за матч (11,0).

А разыгрывающий Макар Коновалов вообще мог не сыграть в этом плей-офф. 22-летний защитник в ноябре получил травму плеча и выбыл на полтора месяца, затем вернулся – но только чтобы вновь попасть в лазарет (на этот раз с травмой бедра). Макар сумел восстановиться только к концу «регулярки», а уже в первом матче плей-офф отметился 17 очками против действующего чемпиона.

Глеб Голдырев стал последним подписанием МБА в межсезонье и в первые недели не попадал даже в заявку на матч, а впервые вышел на паркет в конце октября – на 2 минуты с УНИКСом. Сегодня на Сибур Арене форвард – третий по результативности в МБА в первой игре серии (9 очков).

Про Максима Савченко вы вообще вряд ли слышали – это 19-летний центровой, которого тренерский штаб начал привлекать к играм из-за травм своих «больших». Против «Зенита» в плей-офф он вышел в старте и за 11 минут отметился 4 подборами – это больше, чем у Артема Клименко или Трэя Томпкинса, например.

Что дальше?

Как сказал после матча Василий Карасев, «МБА прекрасно понимает, что это пока одна победа, а не победа в серии». «Зенит», пока что являющийся чемпионом Лиги ВТБ, все еще остается фаворитом этого четвертьфинала, но еще одно такое неуважение к сопернику – и трон под питерцами начнет не просто шататься (это он делает весь сезон), а трещать.

Следующий матч серии состоится в понедельник в Санкт-Петербурге. В полуфинал пройдет команда, которая первой одержит 3 победы в серии. И теперь «Зениту» не до шуток – нужно взять хотя бы один домашний матч.

 «Зенит» – МБА 61:65 (17:13, 22:20, 12:9, 10:23)

«Зенит»: Эртель (15 + 7 передач + 6 потерь), Торопов (15), Хоумсли (8), Морман (6), Карасев (5) – старт; Хэмм (9), Томпкинс (9), Фрэйзер (6), Д.Кулагин (3), Клименко (3), Фридзон (0), Зубков (0).

МБА: Коновалов (18), Лопатин (17 + 7 подборов), Касаткин (5 + 7 подборов + 8 передач), Савченко (3 + 5 потерь), Воронов (0) – старт; Голдырев (9), Валиев (8), Якушин (3), Личутин (0), Пушков (0).

Счет в серии: 0-1

Фото: vk.com/pbc_mba; Единая Лига ВТБ

1 комментарий

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catcher69
Прелестно !!!!!!!!!!!!!!!
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