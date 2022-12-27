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На выходных в Санкт-Петербурге прошел «Финал Четырех» Кубка России, победителем которого впервые в истории стал «Нижний Новгород» Зорана Лукича.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Помимо «Нижнего» в «Ф4» сыграли еще два представителя Лиги ВТБ – «Зенит» и МБА, а единственной командой Суперлиги были «Химки».

Само присутствие химчан в решающей стадии Кубка России впечатляет, ведь по ходу розыгрыша команда Андрея Мальцева оказалась сильнее «Самары» и вице-чемпиона Суперлиги «Руны». Взять медали у «Химок» не удалось – в полуфинале они уступили «Нижнему Новгороду», а в бронзовом матче – МБА. Но и попадание в четверку сильнейших можно считать успешным.

Евгений Фидий из «Химок» вошел в символическую пятерку игроков турнира, став лучшим центровым «Финала четырех». В интервью 31-летний баскетболист делится впечатлениями о Кубке, называет сильнейших игроков Суперлиги и оценивает выступление в сезоне дебютантов Лиги ВТБ – МБА и «Самары».

Кубок России: привезти «Самаре» «+20» и уступить будущему чемпиону

Мы не завоевали медали на «Финале четырех», но считаю, что достойно показали себя на турнире, ведь мы выбили из борьбы «Самару» и «Руну». Честно говоря, не ожидали, что выиграем «+20» в Самаре. Из-за непогоды команды очень долго добиралась на матч – из аэропорта буквально сразу на арену на разминку и в бой. Наверное, на адреналине и получился такой результат.

Впечатления о «Финале четырех» – приятные. Удачное место проведения, большая арена, да и вся организация на высоком уровне. Плюс, в соперниках – одни из сильнейших клубов страны. Мы готовились усиленно, подошли со всей серьезностью. Для многих наших игроков это был первый турнир подобного уровня. Мы были заряжены на борьбу. Да, к сожалению, проиграли в обоих матчах, но считаю, что достойно показали себя. В первую очередь, нам не хватило опыта. Команды Лиги ВТБ играют более агрессивно, на других скоростях. Думаю, для нас этот «Финал четырех» станет отличным опытом в преддверии плей-офф в Суперлиге.

Сам формат Кубка – шанс клубам Суперлиги проявить себя. Ведь в другой ситуации мы бы никогда не вышли играть с «Нижним», МБА или «Самарой». А тут есть возможность побороться за победу в матче против более именитого соперника. Наш тренер Андрей Мальцев говорит: «Когда выходишь на площадку, там 5 человек и там 5 человек». Всегда есть шанс обыграть соперника, и наш путь по Кубку России это доказывает.

Суперлига: «Постараемся попасть в Топ-3 по итогам сезона»

Сейчас «Химки» на 4-м месте, и в воскресенье заключительная игра «регулярки» – с «Куполом-Родниками». Если мы выигрываем, то точно останемся четвертыми и будем ждать соперника по первому раунду плей-офф. Пока за 5-е место борьба – в равных условиях «Динамо», «Иркут» и «Новосибирск».

Мы не выбираем соперника и не считаем расклады – будем готовиться к любому противнику и настраиваться только на победу. Если судить по «регулярке», то самый неудобный оппонент для нас – «Иркут», а самый приятный – «Новосибирск». С точки зрения логистики также лучше всего играть с «Новосибирском»: летать туда не так далеко, как в Иркутск или Владивосток, и акклиматизация проходит гораздо проще.

Считаю, что по «регулярке» мы прошлись неплохо. Хотя еще пару месяцев назад мы работали над тем, чтобы подняться на третье место, но несколько необязательных поражений помешали нам догнать «Темп-СУМЗ-УГМК». В начале сезона целью было постараться войти в тройку по итогам плей-офф, и мы идем к этой цели.

Насколько это реально? Узнаем совсем скоро. Да, «Руна» и «Уралмаш» прошли регулярный сезон очень мощно, у «Руны» так вообще всего одно поражение (разговор состоялся до проигрыша «Уралмашу» в четверг). Но в Кубке России мы смогли дать бой «Руне» и обыграть ее в двух матчах. Кто знает, что будет в плей-офф.

Решение «Уралмаша» поменять тренера в конце сезона стало неожиданным и непонятным для всех. Руководству клуба, конечно, виднее, это внутренняя кухня. Возможно, в «Уралмаше» решили, что изменения на тренерском мостике взбодрят команду. Есть такая практика, что с приходом нового тренера команда начинает играть более энергично.

В Суперлиге есть много игроков, достойных Лиги ВТБ

В каждой команде Суперлиги есть сильные игроки, но в то же время в турнире нет ярко выраженного доминирующего баскетболиста, которому можно было бы сразу отдать титул MVP сезона. Как всегда, силен Антон Глазунов. Может быть, по статистике он не сильно выделяется, но по организации игры он по-прежнему один из лучших. Хорошо смотрятся Федор Ключников Джавонте Даглас, Александр Захаров.

Скажу так: в Суперлиге много игроков, которые достойны Лиги ВТБ. Но кому-то предлагают хороший контракт в Суперлиге, кто-то выбирает больше игровых минут, а кто-то слишком долго находится в одном клубе и уже не хочет менять обстановку.

Хотел бы я вернуться в Лигу ВТБ? Разумеется, есть желание подняться в дивизион повыше. У меня были предложения от клубов Единой Лиги, но они меня не заинтересовали, поэтому я остался в Суперлиге. Еще давно я решил для себя, что лучше побольше играть в баскетбол, пускай и в лиге поменьше, чем сидеть на скамейке топ-клуба всю карьеру.

Дебютанты в Лиге ВТБ, возвращение «Химок»

В начале сезона никто не ожидал, что МБА будет играть так ярко. Тем более, учитывая, что в команде только российские игроки. Многие ребята очень сильно прибавили, и для меня это стало открытием сезона. За их игрой приятно наблюдать, это хорошая агрессивная команда с поставленной защитой и нападением. Видна тренерская работа. То, что они с первого сезона показали себя, радует и вселяет надежду.

А вот на примере «Самары» можно увидеть, что наличие опытных легионеров не является гарантией результата. Перед началом сезона я думал, что эта команда будет в Топ-4 или Топ-5 Лиги. Но уже сейчас становится понятно, что для «Самары» сезон сложился неудачно.

Я считаю, что и «Уралмаш», и «Руна» при выходе в Единую Лигу могли бы бороться минимум за попадание в плей-офф – это сильные клубы с хорошей организацией. «Химки», которые фактически всю свою жизнь провели в элите российского баскетбола, конечно, тоже стремятся попасть в Лигу ВТБ. Но я считаю, что все должно зависеть от возможностей клуба, в первую очередь – от финансовых возможностей.

Здовц сказал: «проиграешь позицию Крстичу – сразу фоли»

В самом начале карьеры я совмещал выступление за «молодежку» и основную команду питерского «Спартака». Условно говоря, утром играл за дубль, а вечером приходил на матч «основы» посидеть в дальнем конце скамейки – «на всякий случай».

Как-то вот так прихожу после утренней игры на матч против ЦСКА, а Юрий Здовц подзывает меня и говорит: «Выходишь в старте и защищаешься против Крстича. Не дай ему разыграться, если проиграешь позицию – сразу фоли».

Я выхожу в старте, и никто не понимает, что происходит. Что это за молодой, которого поставили против Крстича. В итоге я отыграл 2 минуты, 2 раза сфолил и ушел на скамейку. А тренер потом в пример ставил другим – «он хотя бы какое-то сопротивление оказывал».

Если не баскетбол, то что?

В детстве я учился в музыкальной школе на фортепиано. Отзанимался 9 классов, с 6 до 15 лет. У меня вообще было очень загруженное детство, буквально каждый день расписан: учеба, музыка, тренировки. В 15 лет встал выбор: готовиться к поступлению в вуз, идти в музыкальное училище или заниматься баскетболом. В итоге вместе с родителями выбрали спорт, и я уехал в Санкт-Петербург в училище олимпийского резерва.

А мог бы пойти учиться на инженера – в детстве очень хотелось стать архитектором.

Фото: bckhimki.ru