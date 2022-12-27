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Еще год назад финал Кубка России проходил в формате двухматчевого противостояния – с потенциальной ничьей вместо овертайма, 3-недельной паузой, за которую о соревновании успевали забыть все, кроме организаторов, и полупустыми трибунами на играх в Ревде и Самаре.

Не то чтобы к Ревде или Самаре есть претензии – там наверняка живут прекрасные люди, среди которых хватает поклонников лучшей игры с мячом. Только вот сами организаторы не приложили достаточно усилий, чтобы заинтересовать жителей этих городов своим продуктом.

В сезоне-2022/23 турнир поднялся сразу на несколько ступеней вверх. Теперь Кубок России выглядит как мероприятие качественного европейского уровня, за которым можно и нужно будет следить в дальнейшем.

3 составляющие успеха: серьезный лайн-ап участников, правильный формат, забота о зрителе.

Участники

Первое – и самое серьезное – отличие Кубка России от розыгрышей предыдущего 10-летия состоит в составе участников. УНИКС, «Зенит», «Нижний», МБА и «Самара» – сразу 5 клубов Лиги ВТБ заявили о желании побороться за трофей, что моментально подняло статус турнира. Не испортило ситуации даже легионерское ограничение (не больше двух иностранцев в заявке).

И даже наоборот: лимит подарил нам несколько сенсаций. Суперлиговские «Химки» выбили «Самару» Базаревича, а «Нижний» в четвертьфинале прошел УНИКС, который без иностранцев был уже не совсем #напролом. В итоге, конечно, в решающей стадии турнира все равно оказались практически все фавориты (кроме Казани), что было на руку и организаторам, и нейтральным зрителям.

Формат

Неслучайно Евролига не спешит уходить от «Финала четырех» – слишком много возможностей для организаторов представляет этот формат. В итоге к «Ф4» вернулся и Кубок России. И, как показали минувшие выходные, не зря.

Результаты полуфиналов оказались ожидаемыми: «Зенит» обыграл МБА, «Нижний» визуально легко справился с «Химками». А вот сам финал явно удивил. Питерцы на правах номинальных хозяев и действующих чемпионов Лиги ВТБ были фаворитами, но, как известно, в одном матче может произойти все что угодно. И это «все что угодно» произошло: Лукич переиграл Паскуаля, «Нижний» с ___ попытки забрал свой первый трофей в клубной истории – 84:72.

«Зенит» не спас даже новичок Трент Фрэйзер, который за свои 28 очков в финале получил награду MVP (что было необычно, учитывая, что «Зенит» проиграл).

Лучшие игроки турнира (слева направо): MVP Трент Фрэйзер («Зенит»), Джеки Лав («Нижний Новгород»), Евгений Фидий («Химки»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА) и Трей Томпкинс («Зенит»).

Шоу

Любой профессиональный спорт создан для развлечения зрителей. В Кубке России это взяли за аксиому – и сделали все, чтобы на питерской Сибур Арене, так удачно подходящей под формат мероприятия, болельщик не заскучал. Открытие «Ф4» началось с впечатляющего светового шоу:

Лучший данкер России Мирослав Елецкий устроил свое собственное представление:

Маскот «Зенита» упорно пытался выполнить челлендж, полученный от артиста и комика Дениса Дорохова:

Все эти и другие активности сопровождались розыгрышами призов, некоторые из которых в буквальном смысле упали в руки зрителей с неба – на парашютах из-под сводов арены, если точнее. В общем, действительно не было желания залезать в телефон, чтобы подождать окончания перерыва.