Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о жизни в российском баскетболе. Не забывайте о плюсах, и таких материалов на «Трибуне» будет больше.

Последний месяц зимы подошел к своему завершению – самое время рассказать о самых главных событиях февраля в суперлиге.

«Уралмаш», «Руна» и «Химки» проводят идеальный месяц

Сразу 3 команды турнира выиграли все свои матчи в феврале.

«Уралмаш» и «Руна» продолжают делить лидерство в таблице с показателями 21-1. Победная серия уральцев достигла уже 17 матчей, а у москвичей 16 побед подряд. И даже по уровню сложности календари этих команд в феврале были схожими: встреча с «Темп-СУМЗ» и еще одной командой из зоны плей-офф, а также достаточно легкие победы над середняками, которые идут за пределами Топ-8.

У «Химок» расписание было еще проще: 3 из 4 соперников в месяце – из нижней части таблицы. При этом если с ЦСКА-2 и «Русичами» у химчан получалось практически все, то матч против «Зенита-2» точно не стал легкой прогулкой. Менее чем за 2 минуты до сирены подмосковная команда уступала «-8», и только рывок 11-0 в последние 104 секунды позволили подопечным Андрея Мальцева забрать победу. А благодаря успеху в Сургуте над «Университетом-Югрой» «Химки» стали четвертой командой (после «Уралмаша», «Руны» и «Темп-СУМЗ»), гарантировавшей себе участие в плей-офф.

Одним из самых эффективных игроков месяца среди этих непобедимых команд стал Кирилл Писклов. Защитник «Уралмаша» ярко отыграл против бронзового призера суперлиги «Темп-СУМЗ», отметившись 13 очками и 6 передачами, а во встрече с крепким «Новосибирском» к 21 очку добавил 5 подборов и 3 перехвата. В среднем в феврале Писклов набирал 14,5 очка, 4,3 передачи, 2,5 подбора и 2,3 перехвата.

К слову, Кирилл лидирует в сезоне по перехватам, совершая по 2,4 кражи за игру.

А вот что думает сам защитник о февральских матчах его команды:

- Мне нравится, что «Уралмаш» играет командно, нравится наш подход к матчам, нравится, как мы работаем на площадке. 17 побед подряд? У нас нет никакого психологического давления, ведь мы уже знаем, что это такое – в прошлый раз мы выиграли 23 матча подряд. Вот когда в этом году будет серия из 23 побед, тогда и поговорим об этом. Что касается своей игры, то я всегда чем-то недоволен. Считаю, что всегда есть над чем работать и что совершенствовать.

«Уралмаш» подписывает центрового из «Енисея» и отпускает своего капитана в «Руну»

На последней неделе зимы состоялся один из самых громких переходов сезона: Максим Кривошеев и «Уралмаш» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, после чего 34-летний центровой стал игроком московской «Руны» – серебряного призера чемпионата 2021/22 и, по сути, главного конкурента екатеринбургского клуба в борьбе за чемпионство.

Кривошеев присоединился к «Уралмашу» в 2019-м году, когда клуб дебютировал в суперлиге, 4 года являлся капитаном команды и привел ее к чемпионскому титулу в прошлом сезоне. Причины расставания ни одна из сторон не назвала, но причин может быть несколько.

Во-первых, с приходом на тренерский пост Михаила Терехова центровой стал получать меньше игрового времени, отчего и его эффективность (хоть и ненамного) снизилась. Во-вторых, в феврале «Уралмаш» сумел взять у «Енисея» в аренду Романа Загретдинова – 26-летнего «большого», который так и не получил доверие тренерского штаба в Красноярске. Загретдинов набирал хорошую статистику в «Югре» в предыдущем сезоне – 12,6 очка и 7,9 подбора. Центровой уже дебютировал за уральцев в матчах против «Новосибирска» и «Барнаула».

А вот Максим Кривошеев пока еще не провел ни одной игры за «Руну».

«Динамо» бьет рекорд сезона по трехочковым

В феврале команда из Владивостока вернула в состав Кирилла Ситника, который начинал сезон в «МИНСКЕ» в Единой Лиге. Возвращение снайпера благоприятно сказалось на «Динамо» – в матче против «Купол-Родников» (94:57) оно реализовало рекордные в сезоне 20 трехочковых!

Интересно, что «Динамо» совершило всего 21 двухочковый бросок, отдав явный приоритет дальним атакам (34 броска издали). Сразу 8 баскетболистов «Динамо» забили минимум 2 дальних броска, а самым результативным оказался как раз Ситник: 16 очков и 4/6 с периметра.

Предыдущий рекорд сезона принадлежал «Зениту-2» – 18 трехочковых в игре с «Русичами» в октябре.

«Темп-СУМЗ-УГМК» в Барнауле: камбэк и «+29» в четвертой четверти

В середине февраля бронзовый призер суперлиги приехал в Алтайский край и едва не потерпел сенсационное поражение. «Барнаул» владел инициативой на протяжении 30 минут матча и перед 4-й четвертью оторвался на «+8».

Но решающий игровой отрезок полностью остался за гостями из Ревды. «Темп-СУМЗ» показал просто невероятную защиту и пропустил всего 3 очка за 10 минут, выиграв четверть со счетом 32:3! «Барнаул» не реализовал ни одного броска с игры, а все 3 очка с линии штрафа были набраны Максимом Григорьевым, который стал лучшим в своей команде по очкам (20), подборам (9), передачам (5) и перехватам (4). Неудивительно, что вскоре после этой игры экс-защитник сборной России перешел в более амбициозный «Новосибирск».

А «Темп-СУМЗ» в итоге увез из Алтая победу – 88:67.

«Тамбов» рвется в плей-офф

За месяц до конца регулярного чемпионата круг претендентов на попадание в Топ-8 значительно сузился. Сразу 6 команд – «СШОР Локомотив-Кубань», «Русичи», ЦСКА-2, «Зенит-2», «Барнаул» и «Купол-Родники» – уже потеряли или сохранили лишь минимальные теоретические шансы на участие в плей-офф.

В то же время, «Уралмаш», «Руна», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Химки» досрочно обеспечили себе продолжение сезона. Превосходные шансы на Топ-8 и у «Динамо», которое не проигрывает после возвращения в состав Ситника.

А вот на оставшиеся 3 места претендуют 4 команды – «Новосибирск», «Иркут», «Университет-Югра» и «Тамбов». Все эти клубы выиграли минимум 3 из последних 5 игр и демонстрируют достаточно качественный баскетбол.

Вне зоны плей-офф пока что «Тамбов» – дебютант суперлиги идет на 9-й строчке, отставая на 1 победу от «Югры». В то же время, «Тамбов» набрал мощный ход: забрал 5 из 7 последних игр и просто разгромил ближайшего конкурента «Университет-Югру», при этом добыв нужную разницу в личных встречах. Теперь благодаря этому при равенстве показателей в таблице именно «Тамбов» окажется выше.

Сумеет ли дебютант турнира воспользоваться шансом? Узнаем в марте.

Фото: bcuralmash.ru; bckhimki.com; bcdynamo25.ru; VK/bktambov