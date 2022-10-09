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Воскресная НБА? А может, лучше УНИКС – «Зенит» в Лиге ВТБ? Пушечный матч в Казани и перформанс Рейнольдса

Велимир Перасович
Зенит Зенит
УНИКС УНИКС
Джален Рейнольдс
Дэрил Мэйкон
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскетбол Баскетбол

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, где тоже пишут о баскетболе. Не жалейте плюсов.

Когда в следующий раз вам скажут, что цифры не врут, просто напомните им про матч УНИКСа и «Зенита» в Казани. Эти команды демонстрируют лучшую защиту в сезоне Единой Лиги: «Зенит» пропускает всего 67,2 очка, УНИКС – 72,4.

По крайней мере, так было до воскресенья.

По графику НБА

Но первая четверть матча показала, что эта общая статистика, в общем-то, не несет никакой ценности, когда на паркет выходят игроки такого высокого класса.

Калеб Хоумсли забивает 4 трехочковых подряд. Томас Эртель отдает 5 передач. Дэрил Мэйкон не промахивается. Джален Рейнольдс…Ну, тут ничего нового:

В итоге стартовая четверть закончилась с какими-то невероятными 34:34 на табло – как будто бы воскресная НБА началась слишком рано. УНИКС реализовал 75% с игры, «Зенит» и вовсе 78,6%.

Конечно, ни Перасович, ни Паскуаль не могли позволить своим подопечным играть в настолько открытый баскетбол. Темп игры не снизился, но благодаря усилиям обеих сторон в защите результативность упала в полтора раза – и все равно команды перебрались за отметки в 50 набранных очков к большому перерыву.

Просто для сравнения: в последний раз УНИКС победил «Зенит» дома в феврале-2021 со счетом 59:58. Сейчас команды почти дошли до этого счета лишь за 20 минут.

Без Мэйкона УНИКС стал только лучше

Но к большому перерыву у казанцев появилась большая проблема – Дэрил Мэйкон уже схватил 4 фола, а ведь он является по факту главной атакующей опцией УНИКСа и должен решать в концовках таких матчей.

Мэйкона пришлось прятать в дальний угол скамейки, но внезапно оказалось, что без него УНИКС стал играть даже лучше. Во-первых, казанцы гораздо больше внимания уделили опеке Калеба Хоумсли: в первой половине защитник «Зенита» забил 6 из 8 с игры, в третьей четверти – 1 из 4. Во-вторых, хозяева полностью доминировали на щитах: взяли 14 подборов за 10 минут, тогда как питерцы – только 5.

Выигранный подбор и помощь резервистов, набравших 15 из 23 очков команды на этом отрезке, помогли УНИКСу оторваться на «+5» перед заключительной 10-минуткой.

Октябрьские флэшбэки

2 месяца назад в матче-открытии сезона УНИКС тоже создал себе относительно комфортную дистанцию перед концовкой – и «Зенит» едва не отыгрался. Сейчас можно было наблюдать то же самое. Похоже было все вплоть до мелочей: казанцы имели перевес в 2 попадания на последних минутах, но совершили потери, а Томас Эртель взял на себя роль спасителя.

В отличие от игры в Санкт-Петербурге, в этот раз Эртель забил под сирену. Вот только «Зенит» это не спасло – им буквально не хватило времени даже на то, чтобы сфолить. Поэтому итоговый счет – 95:94 – выглядит даже немного издевательски по отношению к действующему чемпиону: вроде бы и уступили с минимальной разницей, но в то же время шансов на спасение действительно не было.

Тайм-аут

Всю эту суматоху с потерями и дырами в защите в концовке УНИКСу стоило затевать только для того, чтобы посмотреть на поведение тренера Перасовича в тайм-ауте. Действительно бесценно!

Джален Рейнольдс

Без сомнений, лучший игрок этого матча, без которого вечер воскресенья наверняка скатился бы в тактическо-защитные шахматы двух топ-тренеров. У Джалена был свой план на игру:

- отправить самого большого игрока соперников на постер:

- оставить заявку на момент недели:

- вывести из себя Хави Паскуаля:

- забить важнейший трехочковый на последних минутах и эффектно его отпраздновать:

На самом деле Рейнольдс еще раз показал, что является одним из лучших «больших» в европейском баскетболе – когда действительно заряжен на борьбу. И было бы странно, если бы Джален не был заряжен против своей бывшей команды.

26 очков, 6 подборов, 10 из 15 с игры и 29 баллов за эффективность… Рейнольдс наглядно объяснил, как можно обыгрывать чемпиона, оставаясь при этом еще и эффектным:

Турнирное значение

УНИКС уже дважды в этом сезоне обыграл «Зенит» и (если не оступится в матчах с середняками) завершит первый этап «регулярки» не ниже второго места. Но главная задача для Перасовича и его подопечных – сдвинуть ЦСКА с первой строчки перед плей-офф, чтобы в полуфинале иметь соперника послабее.

Есть приятная новость: благодаря новому формату сезона в этой «регулярке» мы увидим еще как минимум 2 матча УНИКСа и «Зенита». В том, что эти игры станут особенными, сомнений уже нет.

УНИКС – «Зенит» 95:94 (34:34, 19:21, 23:16, 19:23)

УНИКС: Хантер (16), Мэйкон (14), Димитриевич (11 + 10 передач), Лабери (10 + 9 подборов), Жбанов (5) – старт; Рейнольдс (26), Браун (6), Ильницкий (5), Зайцев (2), М.Кулагин (0).

«Зенит»: Эртель (21 + 12 передач), Хоумсли (18), Уимбуш (16), Зубков (7), Соломон (5) – старт; Торопов (11), Д.Кулагин (8), Вольхин (6), Клименко (2), Карасев (0).

Фото: БК УНИКС Казань

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