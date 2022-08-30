УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

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Две лучшие команды сезона на паркете, больше 6 тысяч болельщиков на трибунах, 4 трехочковых за минуту, незасчитанный данк на победу, овертайм – пожалуй, в Единой Лиге состоялся матч года.

УНИКС взорвался слишком рано

В этом сезоне УНИКС не проигрывал дома (7-0). Баскет-Холл был близок к солд-ауту. Казанцы жаждали реванша за поражение 3-недельной давности – и поэтому начали матч с ЦСКА мощно (пожалуй, даже слишком). Джален Рейнольдс доминировал с первых минут, заткнув за пояс Милутинова. За четверть – 10 очков, перехват, ассист в стиле Дончича и жест «слишком маленький» в адрес Милутинова после очередного попадания.

ЦСКА же приехал в Казань за своим новым рекордом по победам на старте сезона – 14:0 они еще не начинали. Армейцы дождались, пока за всплеском энергии у казанцев наступит спад, и отыграли двукратное отставание еще до большого перерыва, да еще и без Милутинова на паркете. Лишь попадание Дэрила Мэйкона на последних секундах первой половины позволило УНИКСу сохранить минимальное лидерство.

Возможно, главный успех ЦСКА в это межсезонье – не удержание Милутинова и подписание Астапковича, а Эмил Райкович на тренерском мостике. Македонец уже не раз показывал, как тонко чувствует малейшие изменения в игре и, что более важно, понимает, как на них надо реагировать.

Это случилось и в матче в Казани, где все увидели насколько эффективен может быть на коротких отрезках вроде как резервный «большой» Ливио Жан-Шарль. Но после большого перерыва УНИКС вновь ожил и создал максимальное преимущество во встрече – «+14». Дэрил Мэйкон куражился после проходов:

Джален Рейнольдс выражал свое доминирование даже взглядом:

ЦСКА возвращается с «-14» за четверть

Но Райкович призывал своих лидеров не поддаваться эмоциям и гнуть свою линию в защите. Постепенно армейцам удалось вновь погасить этот энергетический взрыв УНИКСа и задолго до финальной сирены отыграть, казалось бы, крупное отставание. Окончательно оформил камбэк с «-14» нестареющий Курбанов, забивший трехочковый на лидерство ЦСКА – 78:76 и еще 150 секунд чистого времени.

В концовку команды заходили при равном счете, но последняя минута как будто стала отдельной серией этого 40-минутного сериала.

Трехочковый Уэйра.

Тайм-аут УНИКСа.

Трехочковый Рэйнольдса.

Трехочковый Шведа.

Тайм-аут УНИКСа.

Трехочковый Брауна.

Два подряд тайм-аута ЦСКА.

Перехват Хантера.

Перехват Уэйра.

Данк Курбанова на победу – не засчитанный, потому что был совершен на 0,2 секунды позже финальной сирены.

И все это уложилось в 43 секунды. Уф.

Овертайм!

В дополнительной 5-минутке интрига жила до последнего. Точнее, ее подарил вырвавшийся в концовке вперед ЦСКА: Швед и Уэйр промахнулись по разу с линии штрафной в заключительные 15 секунд, а Ненад Димитриевич бросал на победу почти с центра площадки. Не забил, но оставил массу вопросов – к судьям и, собственно, самим правилам ФИБА.

К судьям – потому что, находясь в 3 метрах от эпизода, не решились дать фол Шведу.

К правилам ФИБА – потому что согласно им ни арбитры, ни тренеры не имеют права пересматривать эпизод, если изначально в нем не было зафиксировано нарушение правил. То есть фактически походы арбитров к экрану во время игры – это фикция, ведь в ключевых ситуациях, подобных случившейся в Казани, они не имеют силы, а следовательно, прямо не могут влиять на исход игры.

Рекорд

В истории нельзя использовать слово «если». А вот переписывать историю можно, чем ЦСКА и занимается прямо сейчас. Армейцы выиграли свой 14-й матч подряд и уже показали лучший старт в Единой Лиги за все время выступления в турнире.

И кажется, что рекорду самой Лиги, принадлежащему «Химкам», также осталось недолго. В сезоне 2013/14 подмосковная команда выиграла 18 матчей подряд, и чтобы обновить этот показатель, ЦСКА нужно победить еще 5 раз. Заглядываем в календарь – в соперниках у армейцев «МИНСК», «Самара», «Локо», МБА и «Енисей». Да, не прогулка, но если команда Райковича продолжит играть ТАК, как играла в Казани, победив даже с обезвреженным Милутиновым (5 бросков с игры), пропавшими Муром и Астапковичем (11 очков на двоих) и укороченной ротацией – рекорду «Химок» не устоять.

УНИКС – ЦСКА 93:95 OT (27:23, 20:23, 22:17, 15:21, 9:11)

УНИКС: Мэйкон (22 + 6 передач), Димитриевич (19 + 6 передач), Рейнольдс (16 + 8 подборов), Ильницкий (11), Жбанов (6) – старт; Браун (13), Хантер (4 + 8 подборов), Зайцев (2), М.Кулагин (0), Разумов (0).

ЦСКА: Швед (25 + 8 передач + 5 потерь), Уэйр (22 + 6 передач), Милутинов (11 + 9 подборов), Давидовац (2), Ухов (0) – старт; Жан-Шарль (16), Астапкович (8), Курбанов (8 + 7 подборов), Мур (3), Комолов (0), Руженцев (0).

Топовое фото: vtbleague/Ксения Богданова (БК УНИКС)