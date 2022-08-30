Здесь тоже играют в 🏀
Блог
Трибуна

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

УНИКС УНИКС
ЦСКА ЦСКА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где продолжают следить за российским баскетболом. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе.

Две лучшие команды сезона на паркете, больше 6 тысяч болельщиков на трибунах, 4 трехочковых за минуту, незасчитанный данк на победу, овертайм – пожалуй, в Единой Лиге состоялся матч года.

УНИКС взорвался слишком рано

В этом сезоне УНИКС не проигрывал дома (7-0). Баскет-Холл был близок к солд-ауту. Казанцы жаждали реванша за поражение 3-недельной давности – и поэтому начали матч с ЦСКА мощно (пожалуй, даже слишком). Джален Рейнольдс доминировал с первых минут, заткнув за пояс Милутинова. За четверть – 10 очков, перехват, ассист в стиле Дончича и жест «слишком маленький» в адрес Милутинова после очередного попадания.

ЦСКА же приехал в Казань за своим новым рекордом по победам на старте сезона – 14:0 они еще не начинали. Армейцы дождались, пока за всплеском энергии у казанцев наступит спад, и отыграли двукратное отставание еще до большого перерыва, да еще и без Милутинова на паркете. Лишь попадание Дэрила Мэйкона на последних секундах первой половины позволило УНИКСу сохранить минимальное лидерство.

Возможно, главный успех ЦСКА в это межсезонье – не удержание Милутинова и подписание Астапковича, а Эмил Райкович на тренерском мостике. Македонец уже не раз показывал, как тонко чувствует малейшие изменения в игре и, что более важно, понимает, как на них надо реагировать.

Это случилось и в матче в Казани, где все увидели насколько эффективен может быть на коротких отрезках вроде как резервный «большой» Ливио Жан-Шарль. Но после большого перерыва УНИКС вновь ожил и создал максимальное преимущество во встрече – «+14». Дэрил Мэйкон куражился после проходов:

Джален Рейнольдс выражал свое доминирование даже взглядом:

ЦСКА возвращается с «-14» за четверть

Но Райкович призывал своих лидеров не поддаваться эмоциям и гнуть свою линию в защите. Постепенно армейцам удалось вновь погасить этот энергетический взрыв УНИКСа и задолго до финальной сирены отыграть, казалось бы, крупное отставание. Окончательно оформил камбэк с «-14» нестареющий Курбанов, забивший трехочковый на лидерство ЦСКА – 78:76 и еще 150 секунд чистого времени.

В концовку команды заходили при равном счете, но последняя минута как будто стала отдельной серией этого 40-минутного сериала.

Трехочковый Уэйра.

Тайм-аут УНИКСа.

Трехочковый Рэйнольдса.

Трехочковый Шведа.

Тайм-аут УНИКСа.

Трехочковый Брауна.

Два подряд тайм-аута ЦСКА.

Перехват Хантера.

Перехват Уэйра.

Данк Курбанова на победу – не засчитанный, потому что был совершен на 0,2 секунды позже финальной сирены.

И все это уложилось в 43 секунды. Уф.

 

Овертайм!

В дополнительной 5-минутке интрига жила до последнего. Точнее, ее подарил вырвавшийся в концовке вперед ЦСКА: Швед и Уэйр промахнулись по разу с линии штрафной в заключительные 15 секунд, а Ненад Димитриевич бросал на победу почти с центра площадки. Не забил, но оставил массу вопросов – к судьям и, собственно, самим правилам ФИБА.

К судьям – потому что, находясь в 3 метрах от эпизода, не решились дать фол Шведу.

К правилам ФИБА – потому что согласно им ни арбитры, ни тренеры не имеют права пересматривать эпизод, если изначально в нем не было зафиксировано нарушение правил. То есть фактически походы арбитров к экрану во время игры – это фикция, ведь в ключевых ситуациях, подобных случившейся в Казани, они не имеют силы, а следовательно, прямо не могут влиять на исход игры.

Рекорд

В истории нельзя использовать слово «если». А вот переписывать историю можно, чем ЦСКА и занимается прямо сейчас. Армейцы выиграли свой 14-й матч подряд и уже показали лучший старт в Единой Лиги за все время выступления в турнире.

И кажется, что рекорду самой Лиги, принадлежащему «Химкам», также осталось недолго. В сезоне 2013/14 подмосковная команда выиграла 18 матчей подряд, и чтобы обновить этот показатель, ЦСКА нужно победить еще 5 раз. Заглядываем в календарь – в соперниках у армейцев «МИНСК», «Самара», «Локо», МБА и «Енисей». Да, не прогулка, но если команда Райковича продолжит играть ТАК, как играла в Казани, победив даже с обезвреженным Милутиновым (5 бросков с игры), пропавшими Муром и Астапковичем (11 очков на двоих) и укороченной ротацией – рекорду «Химок» не устоять.

УНИКС – ЦСКА 93:95 OT (27:23, 20:23, 22:17, 15:21, 9:11)

УНИКС: Мэйкон (22 + 6 передач), Димитриевич (19 + 6 передач), Рейнольдс (16 + 8 подборов), Ильницкий (11), Жбанов (6) – старт; Браун (13), Хантер (4 + 8 подборов), Зайцев (2), М.Кулагин (0), Разумов (0).

ЦСКА: Швед (25 + 8 передач + 5 потерь), Уэйр (22 + 6 передач), Милутинов (11 + 9 подборов), Давидовац (2), Ухов (0) – старт; Жан-Шарль (16), Астапкович (8), Курбанов (8 + 7 подборов), Мур (3), Комолов (0), Руженцев (0).

Топовое фото: vtbleague/Ксения Богданова (БК УНИКС)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные