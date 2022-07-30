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Топтунов, Ключников и еще 8 лучших игроков суперлиги

Дмитрий Незванкин
Федор Ключников
Андрей Топтунов
Руна
ТЕМП-СУМЗ ТЕМП-СУМЗ
Александр Захаров
Химки Химки
Динамо-Владивосток
Александр Гаврилов Александр Гаврилов
Уралмаш
Зенит Зенит
Майкл Дэвис Майкл Дэвис
Денис Левшин
РФБ РФБ
суперлига Россия
Баскетбол Баскетбол

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2 месяца нового сезона в чемпионате России – суперлиге позади, и уже постепенно становится понятно, кто из команд сможет претендовать на медали, а кто – на место в плей-офф. У лидеров клубов также было достаточно времени, чтобы проявить себя.

Давайте посмотрим, кто из игроков серьезно влияет и будет влиять на результаты в чемпионате 2022/23:

Джавонте Даглас, «Уралмаш»

Статистика в сезоне: 17 очков, 8,3 подбора, 3,5 передачи, 1,8 перехвата и 1,3 блок-шота за 27,5 минуты

После ухода Джастина Роберсона в пермскую «Парму» Джавонте Даглас определенно стал самым ярким игроком «Уралмаша». Центрового в Екатеринбурге любят, особенно учитывая, что он проводит в городе уже свой третий сезон.

С каждым годом в «Уралмаше» статистика Дагласа улучшается, и сейчас он выдает действительно мощные цифры. Конечно, с начала сезона прошло не так много матчей, и по итогам «регулярки» показатели американца могут измениться, но в данный момент он выглядит лучшим игроком Суперлиги.

Есть только одно «но»: из-за трамв Джавонте сыграл лишь в четырех матчах чемпионата. Да, «Уралмаш» неплохо справляется и без него, выиграв 9 из 10 матчей, но есть ощущение, что с Дагласом на площадке уральцы вполне могли продолжать свою беспроигрышную серию. В то же время, именно центровой стал главным героем победы над «Руной» (79:76) в середине ноября: 22 очка (12 в 4-й четверти) при 7 из 11 с игры и 4 подбора!

Александр Захаров, «Уралмаш»

Статистика в сезоне: 10 матчей, 16 очков, 5,1 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата за 28,9 минуты

Если Даглас пропустил половину матчей команды из-за травм, то еще один представитель передней линии «Уралмаша» – Александр Захаров – на здоровье не жаловался и на протяжении первых двух месяцев сезона был одним из лидеров действующего чемпиона.

Да, Захаров подбирает меньше Дагласа, но при этом едва ли не лучше американца отрабатывает под чужими щитами, а с периметра заметно опаснее своего одноклубника. Александр чаще всех в «Уралмаше» атакует издали: 6,6 трехочковых бросков за матч при 33% реализации – вполне неплохой показатель для 29-летнего форварда, и, если верить статистике его предыдущих сезонов, Захаров может даже улучшить этот процент.

Сейчас у Александра – лучшие цифры в карьере, а «Уралмаш» идет в лидерах сезона всего с одним поражением в активе. Если Захаров продолжит демонстрировать такую игру, а екатеринбуржцы вновь выиграют «регулярку», то российский форвард вполне сможет претендовать на награду MVP.

Александр Гаврилов, «Темп-СУМЗ-УГМК»

Статистика в сезоне: 10 матчей, 12,4 очка, 6,1 передачи, 3,1 подбора и 1,4 перехвата за 26,8 минуты

Перед началом сезона ревдинцев вычеркнули из гонки лидеров – слишком серьезные изменения произошли в команде летом. Старт сезона показывает, что это было сделано зря: «Темп-СУМЗ-УГМК» был близок к идеальной осени, но непонятным образом уступил дома «Новосибирску» в овертайме (хотя должен был забирать победу в основное время).

Секрет успеха команды – в качественно организованном нападении. В среднем она набирает 86,1 очка, а на 32 попадания с игры приходится 21 передача – топовый показатель. Огромная заслуга в этом – на счету Александра Гаврилова. Разыгрывающий попробовал пробиться в Единую Лигу в прошлом сезоне, но не получил шанс в «Автодоре». Теперь Александр руководит нападением «Темп-СУМЗа» и делает это достаточно эффективно – ревдинцы делят первое место в таблице с «Уралмашем», а сам Гаврилов входит в пятерку лучших разыгрывающих турнира.

Денис Левшин, «Темп-СУМЗ-УГМК»

Статистика в сезоне: 8 матчей, 16 очков, 4,1 подбора, 1,8 перехвата и 1,4 передачи за 28,1 минуты

Еще один герой «Темп-СУМЗ» – 28-летний форвард, проводящий в Ревде уже четвертый сезон и считающийся главным старожилом команды. Но главное: Левшин – самая надежная опция в нападении «Темп-СУМЗ».

Во всех своих матчах Денис выходил в старте и помогал делать разницу, после чего зачастую отправлялся отдыхать задолго до финальной сирены, предоставляя свое место на паркете резервисту. Но в напряженных матчах форвард, конечно, доигрывает до конца. Так было с «Зенитом-2», где ревдинцы невероятным образом отыграли «-11» менее чем за 3 минуты, а Левшин отметился 24 очками и 7 дальними попаданиями.

Немаловажным фактором является и тот факт, что при 16 очках в среднем за встречу форвард совершает меньше одной потери за матч – это лучший результат среди всех элитных скореров чемпионата.

Майкл Дэвис, «Руна»

Статистика в сезоне: 9 матчей, 15,3 очка, 4,4 подбора, 3,1 передачи и 1 перехват за 24,8 минуты

Дэвис переходил в «Руну» этим летом в статусе топового скорера чемпионата Польши, где он набирал 19,6 очка за матч, и MVP чемпионата Грузии-2021. В столичной команде возлагали большие надежды на 26-летнего американца, и в целом он оправдывает ожидания: берет на себя много ответственности, не боится соперников и ожидаемо лидирует в «Руне» по результативности и игровым минутам.

При этом ротация «викингов» позволяет лидерам не умирать на паркете в каждом матче: Дэвис играет в среднем меньше 25 минут и при этом идет в десятке лучших скореров чемпионата. Что еще более важно: защитник атакует чужое кольцо не только часто, но и эффективно: 41,8% трехочковых, 43,8% с игры и 73,3% штрафные – это лучшая линейка среди всех игроков, набирающих 15 или более очков.

Ложка дегтя в этой бочке меда – матч с «Уралмашем», который Майкл вряд ли может занести себе в активе. На защитника оказывалось много давления со стороны обороны уральцев, и тот выступил не слишком эффективно: 13 очков при 4 из 11 с игры и сразу 5 потерь. Да, именно подборы американца в концовке дарили «Руне» шансы если не на победу, то на овертайм. Возможно, если бы решающие трехочковые в клатче доверили ему, то и результат был бы иным.

Андрей Топтунов, «Зенит-2»

Статистика в сезоне: 6 матчей, 14,8 очка, 4,7 передачи, 3,2 подбора и 1,3 перехвата за 24,7 минуты

Топтунов не входит в список лучших скореров сезона, не является лидером по ассистам или выдающимся снайпером, а его «Зенит-2» вообще расположился на 10-м месте в таблице. Тогда почему Андрей – в топе лучших игроков турнира?

Фарм-команда питерцев вернулась в PARI Чемпионат России – Суперлигу и приятно удивила в октябре, выиграв 4 из 6 матчей и нанеся первое за 10 месяцев поражение действующему чемпиону – «Уралмашу». Но затем «Зенит-2» полетел вниз на огромной скорости, проиграв всем – даже молодежке «Локо», у которой до этого был ноль в графе «победы». А причина 4 подряд неудач проста: Андрей Топтунов не принимал участия в ноябрьских матчах из-за травмы.

Влияние защитника на игру команды огромно: даже после месячного отсутствия Топтунов лидирует в «Зените-2» по очкам, передачам и перехватам… А ведь ему всего 20 лет! В «Зените» определенно раскрывается новый талант, и никто не удивится, если в следующем сезоне Андрей получит стабильное игровое время в основной питерской команде в Лиге ВТБ.

Федор Ключников, «Руна»

Статистика в сезоне: 9 матчей, 14,6 очка, 3,1 передачи и 2,1 подбора за 22 минуты

Если бы в PARI Чемпионате России – Суперлиге была награда лучшему шестому, то 32-летний Ключников идеально подходил бы на нее. В каждом из 9 матчей сезона защитник выходил со скамейки, ощутимо усиливая игру «Руны».

На свой третий год в московской команде Федор улучшил процент трехочковых и сейчас реализовывает 42% с периметра. Только однажды в его карьере эта цифра была выше – в сезоне 2016/17 он забивал 42,9% трехочковых, совершая по 8,3 попытки за матч.

Но в том «Спартаке-Приморье» у Ключникова были все карты на руках: он играл по 36 минут и набирал больше всех, в итоге затащив команду на третье место пьедестала. Сейчас у защитника чуть иные роли: ему нужно придавать партнерам импульс своим выходом со скамейки и показывать класс в концовках. И в большинстве случаев он справляется со своими задачами.

Правда, иногда и качественных снайперов подводит рука. Ключников трижды атаковал издали в последние полторы минуты проигранного матча против «Уралмаша» – и не попал ни разу. Кто знает, как завершилась бы встреча прошлогодних финалистов, если бы хотя бы один из этих трехочковых достиг цели.

Михайло Богданович, «Динамо» Владивосток

Статистика в сезоне: 7 матчей 13,6 очка, 3,7 подбора, 2,6 передачи и 1 перехват за 25,7 минуты

«Динамо» – один из главных ньюсмэйкеров на старте этого сезона. Приморцы начали чемпионат с 5-0, а первое поражение ожидаемо потерпели от «Руны». Все это – результат качественной селекционной работы, проведенной летом, в результате которой в команде 4 легионера из Беларуси, Сербии и США.

3 из них на ведущих ролях – это скорер Михайло Богданович, разыгрывающий Тайрон Харрис и центровой Александр Семенюк. Все они вносят ощутимый вклад в игру команды, но если выделять кого-то одного, то пусть это будет сербский защитник. Главная отличительная черта Богдановича – его стабильность: лишь в одном матче сезона он набирал меньше 10 очков и лишь в одном не забивал издали.

При этом Михайло – лучший снайпер «Динамо», реализующий 50% своих трехочковых, что явно контрастирует с 26% того же Харриса. При этом Богданович, совершающий больше 12 бросков за игру, может повысить свою результативность, если поднимет процент двухочковых – пока что у него лишь 42%.

Дмитрий Незванкин, «Химки»

Статистика в сезоне: 10 матчей, 14,4 очка, 4,0 передачи и 2,1 подбора за 21,9 минуты

Хочется верить, что самое худшее, что могло произойти с подмосковной командой, уже позади. Если в прошлом сезоне у «Химок» было 13-е место и 21 поражение в 28 матчах, то сейчас у них уже 6 побед (почти столько же, сколько за весь предыдущий чемпионат) и 5-е место в таблице. При этом химчане достаточно ровно отыграли с лидерами – «Уралмашем» (70:76) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (76:85).

Один из новых героев этих «Химок» – Дмитрий Незванкин. Воспитанник казанской школы баскетбола подавал большие надежды, но не заиграл в УНИКСе, а с 2016-го года сменил уже 6 клубов в PARI Чемпионате России – Суперлиге.

И сейчас в «Химках» защитник, возможно, показывает свой лучший баскетбол в карьере. Уже дважды в сезоне он забивал по 5 трехочковых, да и в целом впечатляет своей точностью: 53,4% с периметра, 55,7% с игры и место в Топ-10 лучших скореров сезона. При этом Незванкин проводит на паркете меньше 22 минут – это только четвертый показатель в подмосковной команде! Что же будет, когда тренерский штаб примет решение укоротить ротацию, предоставив лидерам больше игрового времени?

Малик Трент, «Университет-Югра»

Статистика в сезоне: 10 матчей, 18,4 очка, 4,7 передачи, 4,6 подбора и 1,8 перехвата за 27 минут

Трент – идеальный лидер для такого середняка турнира, как «Югра». Защитник проводит второй сезон в Сургуте и уже улучшает показатели: повысил результативность, увеличил количество подборов и передач, стал точнее атаковать с периметра – а игровое время снизилось на 2 минуты!

Да, у Малика иногда бывают провальные матчи – как с новичком турнира «Русичами», к примеру: 4 очка и 5 фолов за 12 минут на паркете. Но Трент уже показал свой уровень, устроив несколько перформансов. Защитник настрелял 33 очка «Иркуту», набрал 26 + 8 передач с «Тамбовом», помог команде обыграть «Зенит-2», забив 22 очка…

«Университет-Югра» нацелен как минимум повторить прошлогодний результат и попасть в плей-офф. Что ж, если Трент продолжит демонстрировать такой же баскетбол, сургутская команда достигнет цели.

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