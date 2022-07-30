Чемпионство с «Уралмашем», переход в «Парму», что значит «играть кость в кость». Интервью с Евгением Пашутиным

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В декабре-2021 Евгений Пашутин расстался с «Локо» – но только чтобы возглавить «Уралмаш», привести уральскую команду к чемпионству в Суперлиге-1, оформить рекордную 23-матчевую победную серию и уйти из клуба непобежденным. В июне 53-летний специалист вернулся в Единую Лигу, приняв приглашение «Пармы», и вместе со своей новой командой готовится поднять пермский клуб на лидирующие позиции российского баскетбола.

Пока не начался новый сезон, Евгений Юрьевич отвечает на вопросы о чемпионском «Уралмаше» и планах с «Пармой».

Как перестроить команду за неделю?

- Вы пришли в команду 3 января, а уже 9 января провели первый матч – и не проиграли ни разу до конца сезона. В чем секрет успеха?

- Какого-то определенного секрета здесь нет. В «Уралмаше» была собрана очень сбалансированная команда, игроки опытные, кто-то играл раньше в Лиге ВТБ, кто-то в сборной. Нужно было сплотить ребят, объяснить свою философию, чтобы они поверили в победу. Я сказал, что мы будем играть от защиты и чтобы все были готовы к большому количеству прессинга и ротации.

Перед началом работы я переговорил с тренером по физподготовке, и мы пришли к мнению, что надо чуть увеличить нагрузку – в пределах разумного, конечно, чтобы не сломать ребят. Мы добавили физнагрузки: каждый день тренажерный зал, работали над подвижностью, повышали ловкость. Сезон обычно делится на две части – до Нового года и после. Я пришел как раз в эту паузу, и у нас появилась возможность поработать в своеобразном мини-кэмпе после новогодних выходных, заложить фундамент на оставшуюся часть сезона. Плюс мы ввели активную ротацию на площадке – у нас был универсальный состав, где многие игроки могли играть на двух-трех позициях, что увеличивало наши возможности в защите. Большое спасибо ребятам за то, что они приняли это и претворяли это в жизнь на матчах.

Победная серия и психология

- Ваш «Уралмаш» выиграл 23 матча подряд. Есть много примеров в истории, когда после таких победных серий команда недооценивала соперника и уступала в важнейший момент сезона. Вы боялись такого момента?

- У меня не было страха, что большое количество побед расслабит команду – мы донесли этот момент до ребят, говорили, чтобы они не усыпляли свою бдительность. К тому же, мы готовились, на тренировках моделировали стиль плей-офф, объясняли, что в плей-офф разрешат более жесткую игру. И у нас зачастую тренировки получались сложнее, чем игры. Поэтому мы были готовы. Да, серия с «Новосибирском» оказалась непростой, особенно первые две игры. Мы выиграли, но соперник долго играл на равных, и мы дожимали их только в концовках – как раз благодаря этой физической подготовке, благодаря ротации и опыту. Работа принесла свои плоды.

К серии с «Самарой» мы тоже были психологически готовы. «Самара» – действующий чемпион, и дополнительно настраивать подопечных было не нужно. Ребята вышли с огнем в глазах, с энергией – и все получилось.

А вот перед началом финальной серии с «Руной» была пауза в несколько дней, и она не пошла нам на пользу. 3-0 с «Новосибирском», 3-0 с «Самарой» – показалось, что и с «Руной» будет легко. Вероятно, поэтому мы вышли на первую игру с «Руной» спокойные, а соперник приехал подготовленный, заведенный, показал высокий процент попаданий.

В первом матче финала после первой половины у нас было «-15», но в перерыве мы поговорили. Поговорили по-мужски. Сказал, что никто нам просто так победу не отдаст. Надо играть так, как играли все предыдущие матчи, от защиты и взаимопомощи. В 3-й четверти вышли и сделали 7 перехватов, восстановили статус-кво. В 4-й четверти начались качели, но главное, что ребята уже поверили, что могут выиграть.

В концовке все решалось одним-двумя владениями, у некоторых наших больших игроков было уже по 4-5 фолов. Мы доигрывали более легким составом, но ребята проявили себя на самом высоком уровне и в концовке показали характер. Мы смогли уйти в овертайм, где психологическое преимущество было уже на нашей стороне. Думаю, эта концовка – ключевой и переломный момент всей серии. «Уралмаш» понял, что надо с самого начала настраиваться и играть агрессивно. Во второй игре мы были похожи на самих себя, в третьей также.

- Последние секунды 4-й четверти первого матча, Джавонте Даглас трехочковым переводит игру в овертайм, зал взрывается – а у вас на лице ни одной эмоции.

- Да, мы отыгрались с «-15», сравняли счет, но раньше времени радоваться было нельзя – впереди еще 5 минут борьбы. Было много случаев, когда все выплескивали эмоции на это равенство, а в овертайме команда опять теряла преимущество. Но ребята молодцы, не перегорели, выполнили все задачи и заслужили победу.

- Под вашим руководством «Уралмаш» выиграл все 23 матча, и лишь 2 из них – с разницей менее 10 очков. Это разница в уровне игроков или четкая организация игры?

- Тут нельзя выделить что-то одно. И состав, и тренировочный процесс, и индивидуальный подход, и мотивация ребят. Они поверили, им нравился процесс – показатели формы, ротация, все объединились, никто не гнался за статистикой. Были матчи, когда игрок забивал не так много, но коэффициент полезности зашкаливал. Полезность исчисляется не только набранными очками. Я все время говорил: «Мы должны играть командно, сегодня один много забил, завтра другой, послезавтра третий. Соперник готовится и перекрывает лидера – а у нас есть другой лидер. Мяч двигается, вы друг другу доверяете, сопернику сложно против нас играть, потому что перекрывать нужно не одного человека, а сразу нескольких». Ребята в это поверили, они играли по ситуации. Не так, что пришло время – и надо атаковать через двоих соперников, потому что хочется. Команда выигрывала, все были довольны, всем хватило статистики, все продлили контракты на хороших условиях. Я рад за них и желаю им успеха и побед.

Переход в «Парму»: цели на сезон, стиль игры, состав

- А если бы «Уралмаш» получил место в Единой Лиге – вы бы остались?

- Конечно. Мы с руководством клуба до последнего ждали, что «Уралмаш» попадет в Лигу ВТБ – и тогда я бы продолжил работу. Но, к сожалению, клуб не попал, и поступило предложение из «Пармы». Я принял его. Ответственность большая, стоит задача вернуть «Парму» на лидирующие позиции российского баскетбола.

- А какие цели вы ставите себе на этот сезон в Перми?

- Есть кредо: до начала сезона сильно не расписывать, как будет после его завершения. Меньше слов – больше дела. Тем не менее, цели стоят – повторить прошлогоднее 5-е место и побороться за более высокое, что, конечно, будет архисложно. Но, тем не менее, нужно шаг за шагом и от игры к игре идти к цели и делом доказывать свой уровень, радовать болельщиков. Ведь в Перми одни из самых лучших, громких и преданных болельщиков. Мы помним это по 2000-м годам, когда собирался полный «Молот», и сейчас на играх «Пармы» посещаемость лучшая во всей Единой Лиге. В Пермском крае любят баскетбол, и эта любовь идет долгие годы, здесь очень сильно поддерживают свою команду.

Естественно, и 5-е место повторить будет не очень просто, ведь все конкуренты усиливаются, добавились новые клубы – «Самара» и МБА. Все с амбициями, все будут бороться за результат, и мы хотим в каждом матче бороться за победу, как это было в «Уралмаше». Надо делом доказывать, а сейчас говорить про какие-то места сложно.

- Ваш предшественник Казис Максвитис, в отличие от вас, проповедовал не самый быстрый баскетбол. Каким сейчас будет стиль игры «Пармы»?

- У каждого тренера свой стиль. И каждый тренер верит в тот стиль, который проповедует. Это не означает, что он плохой или хороший – система всегда проверяется на площадке. Я думаю, что фундамент – это защита, как было в «Уралмаше». Активные формы обороны, прессинг по всей площадке. Жесткая игра – естественно, в пределах правил. Очень важно контролировать подбор. И, если есть возможность, совершать быстрый переход. Но это не значит, что игра должна быть бездумная, что надо просто бегать и бросать. Если не получилось быстро перейти в нападение, то мы должны уметь играть и позиционно, но при этом хорошо двигать мяч и не передерживать его. Акцент на трехочковой или двухочковой атаке – это все от ситуации. Если получается сделать много перехода в быстрое нападение и есть преимущество в количестве игроков, то вероятнее двухочковая атака. Но, естественно, без трехочковых сейчас невозможно представить баскетбол. Поэтому самое важное – баланс. Нужно уметь забивать с любых позиций, но очень важно попадать открытые броски. Если ты не попадаешь открытые броски, то победить будет сложно.

- Сейчас в ростере «Пармы» – легионеры и молодежь. Состав сформирован или пермским болельщикам стоит ждать новостей?

- Состав «Пармы» еще не укомплектован до конца. Будет еще один переход, и это будет российский игрок.

«Кость в кость, играть сердцем, разрушать соперника»

- Довольно часто в своих интервью вы описываете игру подопечных этими фразами. Расскажите, что они означают.

- Кость в кость – это готовность к физической борьбе, но в пределах правил. Не бояться контакта, ставить свое тело на пути проходящего игрока с мячом. Часто бывает, что после смены игрок защиты не хочет контакта и просто отходит, тем самым дает спокойно забивать из-под кольца. Мы все время говорим, чтобы игрок не боялся контакта, выходил до конца и останавливал соперника. Кость в кость – это не какая-то драка, а именно физический контакт на всех участках площадки: под кольцом, на периметре. Нужно, чтобы вся пятерка была готова к этому контакту и навязала сопернику борьбу в пределах правил, максимально затрудняя продвижение игрока с мячом или без мяча в нашей зоне. И, конечно, сопротивление при броске – нельзя давать сопернику бросать чистые мячи, потому что процент сегодня в баскетболе очень высокий.

Разрушать соперника – это подавлять психологически, перекрывать сопернику привычное нападение, после чего он начинает психологически ломаться. Играть в тяжелый баскетбол, что психологически выдерживают не все. Некоторые команды сдаются, пусть и не в первой четверти, и не во второй, но ближе к концовке могут не выдержать этот темп и сломаться. Важно заставить играть соперников в непривычном для себя стиле, с давлением на мяче. И постараться максимально остановить лидеров, чтобы соперник больше задействовал ролевых игроков, которые не берут на себя ответственность. Само собой, «разрушать соперник» нужно без нанесений телесных травм, это просто аллегория.

Играть сердцем – это болеть за команду, переживать, максимально отдаваться борьбе. Искать все эти мячи – спорные, ничейные, при подборе, где-то упасть на пол за ним, вырвать из рук, смахнуть с кольца в нашу сторону. Естественно, нужно, чтобы скамейка болела за команду. Нужно переживать и быть в игре все 40 минут, болеть душой и сердцем за команду. Тогда и результат придет.

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Фото: Единая лига ВТБ; bcuralmash.ru; lokobasket.com