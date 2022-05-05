«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1

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Плей-офф в суперлиге-1 пролетел быстро – уже в первых числах мая был определен чемпион турнира. Им стал «Уралмаш», всухую выигравший все свои серии.

«Уралмаш» спасает первый матч – и выигрывает серию

Решающее противостояние «Уралмаша» и «Руны» завершилось в минимальные сроки, хотя после первого матча в Екатеринбурге казалось, что уж в этой-то серии интрига будет жить до последних секунд.

Все дело в том, что не проигрывавшие в принципе в 2022-м году уральцы к большому перерыву стартового матча серии уступали «Руне» «-15» – 30:45. На вторую половину хозяева паркета вышли с настроем отыграть это достаточно крупное для финала отставание – но удалось это лишь на последних мгновениях 4-й четверти. «Уралмаш» долго подбирался к сопернику, хотя все же именно «Руна» имела несколько отличных шансов для того, чтобы открыть счет в серии – и растеряла их менее чем за полминуты.

За 17 секунд до конца 4-й четверти при «+2» москвичи зачем-то решились на быструю (и неточную) атаку, а затем отправили «уралмашевца» Кирилла Писклова на линию штрафа. Правда, защитник реализовал лишь один из двух, и за 8 секунд до сирены уральцам пришлось прибегнуть к тактическому фолу, который в итоге оказался неспортивным. Юрий Першин мог решать судьбу матча и подарить «Руне» победу», но выдал 0 из 2 с линии штрафа. Совсем скоро промахи партнера исправил Виктор Заряжко, и у «Уралмаша» оставались 4 секунды и тайм-аут на спасение.

Вряд ли Евгений Пашутин расписывал комбинацию с выводом на периметр Джавонте Дагласа – тот больше известен данками, нежели дальними попаданиями. Однако именно форвард точным броском с периметра подарил «Уралмашу» овертайм. А уж там уральцы выглядели сильнее, даже несмотря на то, что еще за минуту до конца матча счет был равным.

В отличие от невероятной первой игры второй матч по сценарию вышел довольно скучным. «Уралмаш» еще раз показал то, что все видели с появления Пашутина на тренерском мостике: быстрый переход в нападение и контроль мяча. Даже несмотря на то, что «Руна» взяла на 16 подборов больше (52-36), победитель встречи определился задолго до финальной сирены: в середине 4-й четверти преимущество уральцев достигло 20 очков – 75:55.

Серия переехала в Москву, где у «Руны» не было выбора и права на ошибку – нужно было нанести «Уралмашу» 3 поражения подряд. «Викинги» неплохо начали третий матч, но к большому перерыву пропустили рывок 22-6. Вся вторая половина превратилась в гонку «Руны» за соперниками, но уже чувствовалось, что «Уралмаш» своего не упустит – слишком было заряжено на победу трио Роберсон – Даглас – Глазунов.

Так и оказалось: «Уралмаш» не отдал лидерство и сразу после финальной сирены начал праздновать чемпионство – первое в Суперлиге-1!

«Уралмаш» – «Руна» – 3-0 (98:92 ОТ, 85:63, 90:83)

Рекорды

«Уралмаш» выиграл 23 матча подряд, обновив державшийся 16 лет рекорд «Спартака-Приморье» (22 победы). Кроме того, впервые в истории турнира клуб прошел всю стадию плей-офф без единого поражения и с 9 победами подряд.

Непобедимый Пашутин

Конечно же, сложно отрицать, что именно появление Евгения Пашутина во главе команды помогло «Уралмашу» провести эту невероятную победную серию. Пашутин возглавил уральскую команду в последних числах декабря-2021 и не потерпел с ней ни одного поражения в 23 матчах. Кстати, это еще один клубный рекорд.

«Темп-СУМЗ» – стабильно третий

В «бронзовой» серии сошлись прошлогодние призеры: уже экс-чемпион «Самара» и занявший третье место «Темп-СУМЗ-УГМК». Интересно это противостояние было и тем, что именно самарцы и ревдинцы не так давно встречались в решающих матчах Кубка России – там победу в итоге забрала «Самара».

Как и финал между «Уралмашем» и «Руной», эта серия плей-офф завершилась в 3 матчах, хотя разница в итоговом счете в каждой встрече не превышала 5 очков.

Правда, стоит подчеркнуть, что «Темп-СУМЗ» выглядел сильнее в каждой из встреч, что подтверждалось и цифрами на табло. В первой игре «Самара» не лидировала ни разу, во второй была впереди чуть дольше 3 минут, в третьей – почти полторы минуты. Поэтому бронзовые медали команды из Ревды выглядят более чем заслуженными.

Кстати, начиная с 2015-го года «Темп-СУМЗ» лишь раз не попал в призеры, став четвертым в 2017-м году. Но при этом уральцы ни разу не выигрывали чемпионство. А с сезона 2017/18 эта команда стабильно финиширует третьей. В этом чемпионате традиция продолжилась.

«Темп-СУМЗ-УГМК» – «Самара» – 3-0 (95:93, 87:82, 94:89)

MVP сезона

Самым полезным игроком чемпионата Суперлиги-1 был назван Джастин Роберсон. 28-летний защитник в среднем по сезону набирал 17,2 очка, 4,3 передачи, 3,1 подбора и 2,2 перехвата. В плей-офф его показатели улучшились до 20,1 очка и 2,6 перехвата, а в финальной серии Роберсон забил по очереди 24, 24 и 30 очков.

В символическую пятерку также вошли Антон Глазунов («Уралмаш»), Денис Левшин («Темп-СУМЗ-УГМК»), Федор Ключников («Руна»), Артем Исаков («Самара») и Джавонте Даглас («Уралмаш»).

Фото: bcuralmash.ru