Непобедимый «Уралмаш», атакующий «Темп-СУМЗ», действующий чемпион в деле. Итоги четвертьфиналов в Суперлиге-1

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В Суперлиге-1 завершился первый раунд плей-офф.

Главное о четвертьфинальных сериях:

Действующий чемпион выбил из борьбы сеяную команду

Несмотря на статус действующего чемпиона турнира и выигранный месяц назад Кубок России, «Самара» не является главным фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне. Более того: волжане даже не получили преимущество домашней площадки ни в одном из раундов плей-офф, финишировав в «регулярке» на 5-м месте.

В соперники по четвертьфиналу «Самара» получила «Иркут», который провел свой лучший в сезон в истории Суперлиги-1. Но уже в первой игре плей-офф сибиряки уступили на своей площадке – 67:79. Причем «Самара» создала более чем комфортный задел к большому перерыву, оторвавшись на «+16».

«Иркут» понимал: в случае второго подряд домашнего проигрыша шансы на выход в полуфинал будут крайне малы. Начав с рывка 9-3, хозяева площадки все же позволили волжанам перехватить инициативу и убежать на «+12» к середине второй четверти. В этот момент «Иркут» включился в защите, а попадания Алексея Вздыхалкина и Дмитрия Незванкина вывели сибиряков вперед к большому перерыву.

Всю вторую половину на паркете шла абсолютно равная борьба, и даже за 6 минут до сирены «Самара» лидировала с небольшим преимуществом – 57:55. Но затем «Иркут» организовал рывок 9-0, который и помог ему сравнять счет в серии. Главным героем в составе хозяев площадки можно считать Руслана Абдулбасирова, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

Серия переехала в Самару, где и завершилась победой действующего чемпиона. Каждая из двух игр получилась упорной, но волжский коллектив оба раза добывал комфортный перевес и не дарил сопернику шансы не то, что на победу, но даже на напряженную концовку. Разве что в заключительной встрече «Иркут» вернулся с «-11» до «-6» за минуту до сирены – но «Самара» реализовала 5 из 6 штрафных и оформила выход в полуфинал.

Лучший среди подопечных Игора Грачева? Пожалуй, Максим Шелекето – он оказался самым стабильным и набирал в этой серии в среднем 13,8 очка, 5,5 подбора и 2,5 передачи. При этом вряд ли «Самара» бы вышла в полуфинал без трехочковых Владимира Пичкурова – ветеран, пропустивший первый матч серии, забивал издали с 70% точности.

Евгений Пашутин по-прежнему непобедим в роли главного тренера «Уралмаша»

Победитель «регулярки» стал первой командой, забронировавшей место во втором раунде. Но не потому, что остальные серии получились более длинными – просто «Уралмаш» провел свою третью игру на день раньше остальных.

Проблем с «Новосибирском» уральцы не испытали, крупно выиграв все 3 матча – 82:65, 108:87 и 98:75. Подопечные Евгения Пашутина продолжают демонстрировать впечатляющее нападение с не менее впечатляющим процентом результативности – в этой серии они забивали больше половины своих бросков (51,4%).

При этом сразу 7 игроков «Уралмаша» в четвертьфинальных матчах в среднем набирали больше 10 очков. Лидером по результативности стал Джастин Роберсон с 16,7 очка за игру. Еще один легионер команды Джавонте Даглас в двух встречах из трех оформил дабл-даблы с подборами.

В ротацию «Уралмаша» вернулся Максим Григорьев. Защитник сыграл в одной игре с «Новосибирском», но за 5 минут отметился лишь 1 ассистом.

«Темп-СУМЗ-УГМК» набирает почти по 100 очков в первом раунде

Команде из Ревды в первом раунде выпало играть с ЦСКА-2. «Темп-СУМЗ» выиграл серию всухую, грамотно проведя каждый из трех матчей. Уральцы были в разы сильнее армейцев дома (110:88, 103:73) и позволили себе расслабиться только в первой половине встречи в Москве, выиграв ее «всего» с 5-очковым преимуществом. Все вопросы были сняты после большого перерыва, когда разница в счете достигла 21 очка.

«Темп-СУМЗ-УГМК» оказался лучшей атакующей командой в первом раунде плей-офф Суперлиги-1: в среднем ревдинцы набирали 99,3 очка. Правда, и пропускал «Темп-СУМЗ» больше остальных полуфиналистов (в среднем 79 очков).

«Руна» – четвертый полуфиналист

«Викинги», как «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ», завершили свой четвертьфинал против «Университета-Югры» всухую – 3-0.

Но старт серии в Москве получился тяжелым: в первой игре «Университет-Югра» вообще выигрывал после 3 четвертей, а лидер гостей Малик Трент буквально разрывал оборону «Руны», набрав за первые 30 минут 26 очков! Но в заключительной четверти москвичи сумели остановить американца, снизили результативность гостей и открыли счет в серии – 88:74.

В двух других матчах «Руна» выиграла без особых проблем – 81:71 и 94:78. Столичный коллектив шагнул в полуфинал благодаря результативности тройки лидеров: Артем Комиссаров (16,3), Федор Ключников (16,0) и Виктор Заряжко (14,0) набирали в среднем 46,3 очка в серии первого раунда.

Пары и расписание полуфинальных серий плей-офф

Полуфинальные серии, которые также пройдут до трех побед, стартуют 14 апреля.

«Уралмаш» (1) – «Самара» (5)

«Руна» (2) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (3)

Расписание полуфиналов Суперлиги-1

Фото: bcsamara.com; bcuralmash.ru