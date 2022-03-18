«Пашутин» выводит «Уралмаш» в лидеры, Лазарев возобновляет карьеру. Главное о Суперлиге-1 в марте

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Главные события последних двух недель в баскетбольной Суперлиге.

«Уралмаш» громит «Руну» и выходит на 1-е место в таблице

Уже по итогам первых мартовских матчей стало понятно, что «Уралмаш» и «Руна» завершат регулярный чемпионат на двух первых строчках – слишком велико стало отставание идущего третьим «Темп-СУМЗ-УГМК».

До личной встречи, которая состоялась 16 марта, и «Уралмаш», и «Руна» выиграли по 3 матча. К очной встрече команды подходили в статусе двух фаворитов чемпионата и с длинными победными сериями в активе: 10 матчей без поражений у «Руны», 13 – у «Уралмаша».

Екатеринбургский клуб в марте по очереди разгромил «Новосибирск», «Барнаул» и «Самару» со средней разницей в 24 очка. «Уралмаш» играет в классическом стиле главного тренера Евгения Пашутина, делая ставку на мощное нападение, и в этих встречах набирал соответственно 97, 100 и 97 очков.

«Руна» прошла этот отрезок далеко не так просто. После крупной гостевой победы над «Куполом-Родники» (95:64) москвичи сначала едва не уступили МБА (89:84), а затем в концовке оказались сильнее «Темп-СУМЗ-УГМК» (88:83). В обоих случаях «Руна» проигрывала на последних минутах, но побеждала на характере. Лидером выступал Виктор Заряжко, который набрал 9 последних очков своей команды с соперником из Ревды и начал рывок в концовке столичного дерби.

Матч двух лидеров сезона можно было считать не только центральным в туре, но и во всей «регулярке». «Руна» в случае победы (или поражения «-1») досрочно бронировала первое место в таблице. «Уралмаш» досрочно выиграть регулярный чемпионат не мог, но шансы на это у команды Пашутина серьезно вырастали.

Но неожиданно для всех вместо матча недели в столице получился разгром: «Уралмаш» уже к большому перерыву имел двукратное превосходство – 47:25. «Руна» даже не смогла организовать камбэк – в начале 4-й четверти разница в счете выросла до 29 очков. Да, к финальной сирене уральцы праздновали более скромную победу (80:66), но главную задачу – выиграть больше 2 очков – выполнили.

Благодаря этой победе «Уралмаш» сравнялся с «Руной» в таблице, а по лучшей разнице очков в очных встречах («+13») вышел в лидеры. Теперь столичная команда сможет вернуть себе 1-ю строчку только при единственном раскладе: если в последнем матче «регулярки» 24 марта обыграет в гостях «Самару», а сам «Уралмаш» дома уступит «Темп-СУМЗ-УГМК».

Впрочем, задача у «Руны» крайне непростая: «Самара» рискует упасть на 5-е место и потерять преимущество своей площадки в плей-офф. Тогда как «Темп-СУМЗ» даже при нынешней серии из 3 поражений подряд уже точно финиширует третьим. Так что по факту клуб из Ревды может определить победителя регулярного чемпионата.

2 овертайма, 46 минут лидера на площадке

«Новосибирск» не перестает удивлять. В самом начале марта сибиряки потеряли двух игроков – Андрей Топтунов и Аарон Карвер уехали в «Зенит». Оба вносили значимый вклад в результаты команды, и после их ухода «Новосибирск» должен был сбавить обороты.

Но вместо этого подопечные Михаила Терехова взяли 2 из 4 матча и оформили выход в плей-офф. Самым интересным стало противостояние с «Темп-СУМЗ» – команды из Топ-3. За 2 минуты до сирены уральцы имели двузначный перевес, но «Новосибирск» сумел сократить это отставание до одного броска, а точный трехочковый Юджина Лоуренса перевел игру в овертайм.

Впрочем, одной 5-минутки оказалось мало – команды в итоге провели на паркете 50 минут. «Новосибирск», вытерпев натиски хозяев паркета, во втором овертайме совершил рывок и задолго до сирены обеспечил себе победу – 101:93.

Сразу 3 баскетболиста «Новосибирска» отыграли больше 40 минут – Руслан Туманов, Александр Лавников и Юджин Лоренс. Туманов вообще отбегал почти без замен – 46 минут и 9 секунд, за которые он набрал 21 очко, 7 подборов и 5 передач.

15 очков за 120 секунд? А если за 60?

За 2 минуты до конца 4-й четверти игры с ЦСКА-2 «Университет-Югра» дома проигрывала 9 очков – 85:94. Но к финальной сирене команда из Сургута оказалась впереди – 100:99. Что произошло?

На тот момент «Университет-Югра» еще не обеспечила себе участие в плей-офф, и мотивация у коллектива Сергея Ольхова была запредельная. Центровой Роман Загретдинов стал героем этой концовки, набрав 10 из 15 очков хозяев паркета, и именно на его счету оказалось решающее попадание за 8 секунд до конца игры. Центровой провел один из лучших матчей в карьере, набрав 29 очков и 14 подборов!

На этом фоне померкли даже геройства армейцев: Владимир Карпенко (31) и Павел Лобарев (30) на двоих забили 61 очко.

Впрочем, «Университету-Югре» не в новинку подобные результативные концовки. За неделю до этого сургутская команда с большим трудом обыграла «Динамо-Владивосток». За минуту «Динамо» уступало «-1», затем вышло вперед, но в итоге позволило «Университету-Югре» победить – 89:85. Интересно, что за последние 54 секунды в сумме команды набрали 15 очков : 6 – хозяева паркета, 9 – гости.

Переход месяца

Несмотря на улучшение результатов по ходу сезона, новичок Суперлиги-1 – «Динамо-Владивосток» – за месяц до конца «регулярки» потерял реальные шансы на выход в плей-офф. «Руна» воспользовалась возможностью и организовала трансфер Кирилла Ситника – одного из лучших снайперов турнира.

Белорусский защитник провел 29 матчей за «Динамо», набирая в среднем 15,0 очка за встречу. Ситник уже успел дебютировать за «Руну» и отыграл 16 минут с «Уралмашем», забив 11 очков.

Возвращение месяца

МБА в надежде подняться в Топ-8 также усилилась, подписав контракт с Иваном Лазаревым. Центровой вернулся в профессиональный баскетбол после полуторагодичной паузы , во время которой он продолжал поддерживать форму, играя в любительских лигах Москвы.

Лазарев сыграл в трех мартовских матчах МБА и показал, что все еще в хорошей форме – он набирал в среднем 15,7 очка и 5,7 подбора. Правда, его команда уступила в двух из них и потеряла шансы на плей-офф. По этой причине уже появились слухи о переходе центрового в «Парму» – за нее он выступал в сезоне 2018/19.

Участники плей-офф определены

Фанатов лучшей лиги мира ждет еще один тур, но уже известно, кто сыграет в плей-офф. Это «Уралмаш», «Руна», «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара», «Ирукт», ЦСКА-2, «Новосибирск» и «Университет-Югра».

При этом «Темп-СУМЗ-УГМК» точно завершит «регулярку» третьим. «Самара» не опустится ниже 5-го места, а «Иркут» может как подняться в четверку, так и опуститься на 8-е место. Борьба за 5-8 строчки на последней неделе будет крайне упорной. Как, впрочем, и теперь уже заочная борьба за победу в регулярном чемпионате между «Руной» и «Уралмашем».