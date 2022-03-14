В 3x3 сыграли в 100 метрах от Красной площади. Размялись даже Быков и Кейру

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Red Square Cup — это 12 команд, 38 игр и сразу три сборные России.

Особенность баскетбола 3x3 — крутые локации. В Чехии площадку для ежегодных Мастерсов ФИБА проводят в Пражском замке, в Саудовской Аравии — на берегу Красного моря, а прошлогодний чемпионат Европы проходил в Париже с отличным видом на Эйфелеву башню.

В Москве на Красной площади уже играли в хоккей, но для баскетбола на улице пока все же прохладно. К тому же крытые площадки тоже могут быть эпическими. Например, дворец Чаушеску в Бухаресте.

В российской столице нашли идеальное решение, уложив покрытие в историческом здании Гостиного двора. Здание по проекту Джакомо Кваренги было построено в двух минутах ходьбы от Спасской башни Кремля больше 200 лет назад, а в современной конфигурации принимает выставки и другие мероприятия. Например, по баскетболу 3x3.

Red Square Cup («Кубок Красной площади») состоял из профессионального турнира на 12 команд и массового турнира для всех желающих. В Про-категории выступили как топовые российские команды (среди них — чемпион страны Inanomo в боевом составе), так и специально собранные банды. Например, за «Легенд улиц» были заявлены знаменитости из классического баскетбола — чемпион Европы-2007 Сергей Быков и участник Олимпиады-2008 Виктор Кейру.

А еще за победу боролись сразу три сборные России: основная, U23 и U21. В начале марта они провели сбор в Подмосковье, а в Гостином дворе обкатали новые схемы и игроков. Главный тренер национальной команды Владимир Агабабьян получил двух новичков — Владислава Евстафьева («ХелиТаб») и Андрея Климова («Байкал»). Еще должен был сыграть Павел Алексиевич из «Руны» (он привлекался на сборы и перед Олимпиадой в Токио) — помешала небольшая травма.

«В итоге чуть больше, чем планировалось, в основной сборной сделали ставку на проверенных бойцов, — рассказывал Агабабьян официальному сайту РФБ. — Если двум молодежным составам местами не хватило моральной устойчивости, то в национальной команде Зуев, Чебуркин и Киселев и сами использовали свой опыт, и делились им с партнерами. Команде U21 еще нужно время, чтобы сыграться, обрести рисунок, научиться принимать решения на площадке в разных ситуациях. У сборной U23 с этим уже получше, но иногда ребята как будто «перегорали» и тушевались перед старшими соперниками. В целом доволен итогами сбора и турнира, мы получили много информации, будем ее анализировать, изучать, как можем использовать новичков».

«Легенды улиц» с Быковым и Кейру среди профессионалов смотрелись неплохо, даже вышли в плей-офф, победив в группе в том числе Россию U21. Правда, в первом же раунде игр на вылет попали под мощный Inanomo — 8:22. Вообще два будущих финалиста как-то даже слишком синхронно двигались навстречу друг другу по сетке. И сборная России, и ее чемпион все свои победы в финальный день турнира одерживали исключительно с превышением 21-очкового лимита. В полуфинале Inanomo не заметил яркую, но молодую (недостаток, который быстро проходит) команду «ЦОП-СПб» — 22:12.

Путь в финал для «сборников» лежал через победы над VD9 Team (22:13) и Россией U23 (22:7). Когда трехдневный турнир добрался до кульминации, все быстро поняли, что долгое ожидание было не зря. Из пяти баскетболистов, заявленных в главную сборную на Red Square Cup, трое представляли «Гагарин»: Андрей Киселев, Дмитрий Чебуркин плюс не игравший в финале серебряный призер Олимпиады Александр Зуев. А соперничество «космонавтов» и Inanomo — один из символов российского 3x3 последних лет. Финал турнира в Гостином дворе вышел огненным. Шесть ничьих и ни одного лидерства больше «+3» по ходу матча!

В первой половине впереди чаще были москвичи — сыгранность и отвага стали двигателями Inanomo. Но на экваторе все изменилось. Евстафьев и Чебуркин вывели вперед сборную, которая больше ни разу не дала соперникам повести.

Правда, те несколько раз сравнивали счет, и особенно жарко стало, когда Климов не по правилам остановил Владислава Мелешкина — между прочим, MVP прошлогоднего Финала чемпионата России. Наказание за 10-й командный фол — хуже не придумаешь: два штрафных плюс владение. С линии Мелешкин не промахнулся, но против бонусного владения «сборники» все же отзащищались. Климов исправился за «привоз», забив из угла, Inanomo ответил 1 очком Александра Павлова — а победный двухочковый забил Чебуркин.

Он и стал MVP турнира.

Фото: Иван Корженевский / Streetbasket Russia