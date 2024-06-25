«Хочу большего»: Ферран Торрес готов бороться за место в старте после отличного выступления на Евро

Испания одержала три победы на групповом этапе чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. В матче третьего тура «красная фурия» со счетом 1:0 обыграла сборную Албании, автором гола стал Ферран Торрес.

Вингер «Барселоны» был признан лучшим игроком матча с албанцами.

После матча Ферран сказал о своей готовности бороться за место в старте:

«Я приложу все усилия, чтобы тренер воспринял меня как подходящего кандидата для основы. Я горд тем, где нахожусь, доволен своей нынешней ролью, но хочу большего».

В игре с Албанией Торрес впервые вышел в стартовом составе «красной фурии». Испанец отыграл 5 минут в матче с Хорватией, а против Италии вингер провел на поле 20 минут.

Заслужил ли Ферран место в старте?