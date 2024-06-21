«Об этом мечтает каждый ребенок»: Марк Касадо продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» и Марк Касадо продлили контракт! Новое соглашение полузащитника с «блауграной» рассчитано до июня 2028 года.

«Я боролся за это с самого детства. Об этом мечтает каждый ребенок, мне удалось осуществить мечту, это большое достижение! Я счастлив и благодарен за поддержку, которую мне оказывали друзья и семья. Мечта стала явью.

Конечно, просто не будет. В этом клубе всегда были лучшие игроки, конкуренция высока. Цель попасть в первую команду «Барсы» заставляла меня усердно работать каждый день, и я получил свою награду», – прокомментировал Марк свой новый контракт.

Касадо попрощался с молодежкой «блауграны»:

«Оглядываюсь на свое время в «Барса Атлетик» с невероятной гордостью. Игра за молодежку помогла мне вырасти и как человеку, и как игроку. Это время научило меня преодолевать сложности, наслаждаться прекрасными моментами, это поможет мне в футболе мирового уровня».

Испанская пресса называет Касадо сменщиком Серджи Роберто, который вряд ли останется в «Барсе». По сведениям As, Марк очень нравился Хави, Ханси Флик также видит в молодом полузащитнике важного игрока будущей «блауграны».

Марк уже дебютировал за первую команду. Это произошло в сезоне 2022/23 в матче Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень». Всего полузащитник провел за основу «Барсы» пять матчей во всех турнирах.

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