Жоау остаются? Фабрицио Романо поделился подробностями ситуации Канселу и Феликса в «Барсе»

Аренда Феликса и Канселу в «Барсе» стремительно подходит к концу. По сообщениям прессы, штаб Хави не планировал оставлять двух Жоау в команде, приход Флика многое изменил.

Фабрицио Романо рассказал о ситуации португальцев:

«Барса» уже проинформировала Жорже Мендеша о своем плане сохранить Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Лапорта и Деку согласовали этот план, Ханси Флик уже дал добро на его реализацию.

Конкретные переговоры с «Атлетико» и «Ман Сити» еще не начались, но оба игрока хотят остаться».

О том, что Флик хочет сохранить в команде Канселу, сообщал и немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Жоан Лапорта в интервью пресс-службе «Барсе» подтвердил , что клуб доволен португальцами: «Мы хотим, чтобы они продолжали играть за нас в следующем сезоне. Деку работает над этим, и у нас есть новость: Флик считает, что они могут быть важными игроками. Он уже думал о них в «Баварии».

Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2029 года. Соглашение Канселу и «Ман Сити» истекает в 2027 году.

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