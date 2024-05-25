Как может выглядеть «Барселона» Ханси Флика? Показываем на схеме

Как сообщают испанские СМИ, Ханси Флик уже провел переговоры с руководством «Барселоны» о том, кого он хотел бы видеть в клубе во время летнего трансферного окна.

По слухам, немец хочет усилить полузащиту клуба. Он видит в команде хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха, а также полузащитника «Байера» Эксекиэля Паласиоса.

Теперь руководству блауграны предстоит действовать на рынке и подписать обоих футболистов. Вероятно, Деку и команде придется сильно потрудиться, чтобы подписать и того, и другого, причем, возможно, придется даже с кем-то расстаться.

Но в случае, если клуб подпишет обоих, Флик сможет изменить форму полузащиты на следующий сезон. Вероятно, что он хочет играть по схеме 4-2-3-1, которая принесла ему успех в «Баварии». Но приход двух игроков может означать плохие новости для Френки де Йонга.

Киммих, скорее всего, будет играть на позиции опорного полузащитника. Паласиос, в свою очередь, должен играть рядом с ним в качестве игрока, владеющего мячом, и того, кто будет продвигать его вперед.

Педри может сыграть в более продвинутой роли, а Гави − на левом фланге, где он часто играл под руководством Хави. Роберт Левандовски и Ламин Ямаль будут выполнять другие атакующие функции.

Потенциальный состав «Барсы» с двумя новичками: Тер Стеген, Кунде, Араухо/новый ЦЗ, Кубарси, Бальде, Киммих, Паласиос, Педри, Гави, Ямаль, Левандовски.