Жена простила Дани Алвеса, но девушку тут же раскритиковали за такое решение: «Пусть она осознает, что любит насильника» 😱

Жизнь экс-защитника «Барсы» потихоньку налаживается.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. В конце марта он временно вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

Суд Барселоны отклонил апелляции прокуратуры и Эстер Гарсии, адвоката жертвы, которые добивались отмены решения об освобождении бразильца.

Сейчас Алвес на свободе и, похоже, пытается наладить отношения в бывшей женой - Джоана Санс подала на развод вскоре после обвинения Алвеса.

И у Алвеса, судя по всему, есть некоторые успехи. В начале апреля Санс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой они с Алвесом держатся за руки. Впоследствии пост был удален.

На Санс с критикой обрушилась испанская общественность. В частности, телеведущая Патрисия Пардо раскритиковала экс-жену Дани Алвеса.

«Я вовсе не собираюсь осуждать эту женщину – каждый волен распоряжаться своей жизнью и чувствами так, как ему заблагорассудится. Они с Алвесом всегда были вместе, она всегда его любила. Зачем было давать показания в его пользу? Просто она его любит. Пусть она осознает, что любит насильника – предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Вот и все».

А 6 мая в день рождения Дани Санс опубликовала его фото в халате с трогательной подписью.

«Еще один год, чтобы начать все сначала. Еще один год, чтобы восстановить себя. Еще один год, чтобы превратить слезы печали в слезы радости. Один еще год взросления.

С возвращением. Я люблю тебя».