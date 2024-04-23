Венгер похвалил работу Хави в «Барселоне». Арсен считает, что каталонец слишком рано объявил об уходе

Арсен Венгер стал гостем спортивной премии Laureus. В беседе с журналистами beIN SPORTS француз похвалил Хави:

«Я думаю, Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своем уходе. Им не повезло ни с «Пари Сен-Жермен», ни с «Реалом».

Но они показали, что команда вновь набирает силу, они растут все вместе. Когда видишь возраст игроков «Барсы», понимаешь, что эти футболисты могут стать еще сильнее. Вот почему я бы хотел, чтобы Хави остался».

Возможно, желание Венгера сбудется. Как пишет ESPN, Хави думает над тем, чтобы остаться в «блаугране».

Тренер должен встретиться с руководством клуба на этой неделе, передает El Chiringuito. Источник также отмечает, что Хави склоняется к варианту продолжения своей тренерской карьеры в «Барсе».

Согласны с мнением Венгера?