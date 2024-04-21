📸Кубарси привез пенальти в ворота «Барселоны». Однако в штрафную Васкеса легко пропустил другой игрок

На 16-й минуте класико Лукас Васкес заработал пенальти в ворота «Барселоны». На испанце сфолил молодой Пау Кубарси, который не смог чисто отобрать мяч.

Однако было бы слишком легко обвинить 17-летнего парня в том, что произошло. Наибольшую ответственность должен нести другой защитник − Жоау Канселу. Он позволил Васкесу, который по скорости и дриблингу не лучший игрок «Мадрида», проникнуть в штрафную.

Винисиус Жуниор подошел к точке и забил гол. На данный момент счет 1:1.

Посмотрите, как легко Васкес обходит Канселу:

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