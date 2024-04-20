«Я не верю в удачу, я верю в работу в обороне». Хави высказался о скучной игре «Реала» в ЛЧ

Хави прокомментировал закрытую игру мадридского «Реала» в матче с «Ман Сити».

«Реал» должен был защищаться. Перед вами лучшая команда мира [»Манчестер Сити»], поэтому им пришлось расположиться в центре и защищаться нижним блоком. Это не то, что ты хочешь сделать, это то, что соперник заставляет тебя делать», - сказал Хави журналистам.

«Они [мадридский «Реал»] очень хорошо защищались, и это заслуженно. В игре есть моменты, в которых нужно доминировать, «Мадрид» хорошо оборонялся в первом тайме. «Мадрид» - это... мы говорим об одной из лучших команд в мире за последние годы.

Я не верю в удачу, я верю в работу в обороне. Все работали. Да, «Сити» упустил явные моменты, но это футбол», - заключил испанец.