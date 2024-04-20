«Они желают смерти моей дочери, которая еще не родилась». Канселу призывает фанатов быть спокойнее после ошибок в матче «ПСЖ»

«Люди говорят разное», - сказал Жоау Канселу в интервью ESPN, отвечая на вопрос о реакции болельщиков на его игру в матче с «Пари Сен-Жермен».

«В комментариях в Instagram мне желают смерти моей дочери, которая еще даже не родилась. Они не стали бы говорить мне это в лицо, потому что у нас были бы проблемы, но в комментариях они пишут то, что хотят. Они оскорбляют мою жену, мою дочь, нашего еще не родившегося ребенка.

Это жестокий мир, и вы должны знать, как с этим жить. Я знаю, как, но я просто не знаю, что сказать. Желать смерти ребенку - это очень серьезно. Люди не задумываются о том, кто стоит за футболистом, которого они видят по телевизору. Мы тоже люди. Мы такие же.

Критикуйте мои выступления, я не против, но не говорите о моей семье», - добавил португалец.

Жоау Канселу был главным виновником первого пропущенного гола от «ПСЖ»; он также совершил фол на Усмане Дембеле в штрафной, после чего Килиан Мбаппе забил победный с точки.